1200个用户！！！ - 页 163 1...156157158159160161162163164165166167168169170...230 新评论 Vladislav Andruschenko 2019.08.23 10:08 #1621 Yevhenii Levchenko: 所以阿拉伯人拥有所有的美分。fxopen.real2的服务器是cents 谢谢，我会记住的。 Boris Gulikov 2019.08.23 10:32 #1622 Vladislav Andruschenko: 最近发现了其中的一个，写给网站。 我失去了主题，我应该为自己写下它。 排名中有一半的人））））。 [删除] 2019.08.23 10:59 #1623 所以我想，在这里感到愤怒，将其曝光的意义何在？每个人都很高兴，人们都是成年人，他们自己决定为谁、为什么、为什么付费。我个人在这方面没有任何损失 Boris Gulikov 2019.08.23 11:16 #1624 Vladimir Baskakov: 所以我想，在这里感到愤怒，把它曝光的意义何在？每个人都对此感到满意，人们都是成年人，自己决定支付什么，向谁支付。我个人从中没有任何损失。 想象一下，在一年的时间里，你自己已经成长为一个有真实历史的信号，风险低，利润稳定。但由于 "巴什库尔人"、"阿拉伯人 "和 "印度人 "会出售他们的假信号，信号服务 的可信度将进一步被削弱，没有人会订阅你真正的高质量信号，因为他们会期望从你那里得到和他们一样的梅子......你到底输不输？ [删除] 2019.08.23 11:19 #1625 Boris Gulikov: 想象一下，在一年内，你自己将增长一个有真实历史的信号，风险低，利润稳定。但由于 "巴什库尔人"、"阿拉伯人 "和 "印度人 "到那时会出售他们的假信号，信号服务 的可信度将受到更大的损害，没有人会订阅你真正的高质量信号，因为他们会期望你像他们一样失去...你到底输不输？ 除了MQ，还有其他服务。我想，这取决于他们（如果他们需要的话）能否保持他们的标记。例如，我记得一只仓鼠因为批评而被禁了10年，虽然没有侮辱，只是批评了ms。 multiplicator 2019.08.23 11:30 #1626 Yury Lemeshev: 看看我发现了什么280.80 278.33 277.69 288.69 21049% 8月10日，已经有43个订户了! 怎么说呢？这是不可能的! 已知计划 multiplicator 2019.08.23 11:31 #1627 Yevhenii Levchenko: 帅哥们正在投资推广该信号... 不，人们只是扑捉到了狂热的兴趣。 Vladislav Andruschenko 2019.08.23 11:38 #1628 Boris Gulikov: 想象一下，在一年内你自己成长为一个有真实历史的信号，风险低，利润稳定。但是，由于 "巴什库尔人"、"阿拉伯人 "和 "印度人 "会出售他们的假信号，信号服务 的可信度将受到更大的破坏，没有人会订阅你真正的高质量信号，因为他们会期望从你那里得到和他们一样的梅子......你到底输不输？ 只是想说! 愤怒的用户于是向其他诚实的信号和产品卖家发难。 而他们仍然对测试人员的毕业生/欺骗的信号投怀送抱......。 multiplicator 2019.08.23 11:39 #1629 Boris Gulikov: 想象一下，在一年内，你自己将增长一个有真实历史的信号，风险低，利润稳定。但由于 "巴什库尔人"、"阿拉伯人 "和 "到那时会出售他们的假信号，信号服务 的可信度将被削弱得更多，没有人会订阅你真正的高质量信号，因为他们会期望从你那里得到和他们一样的暴跌...你到底输不输？ 如果信号服务的 可信度受到损害，也会让元气大伤。 Vasiliy Pushkaryov 2019.08.23 11:50 #1630 呃--哦。他们已经采取了行动。这让人松了一口气。 1...156157158159160161162163164165166167168169170...230 新评论
所以阿拉伯人拥有所有的美分。fxopen.real2的服务器是cents
最近发现了其中的一个，写给网站。
我失去了主题，我应该为自己写下它。
排名中有一半的人））））。
所以我想，在这里感到愤怒，把它曝光的意义何在？每个人都对此感到满意，人们都是成年人，自己决定支付什么，向谁支付。我个人从中没有任何损失。
想象一下，在一年的时间里，你自己已经成长为一个有真实历史的信号，风险低，利润稳定。但由于 "巴什库尔人"、"阿拉伯人 "和 "印度人 "会出售他们的假信号，信号服务 的可信度将进一步被削弱，没有人会订阅你真正的高质量信号，因为他们会期望从你那里得到和他们一样的梅子......你到底输不输？
看看我发现了什么280.80 278.33 277.69 288.69 21049% 8月10日，已经有43个订户了!
怎么说呢？这是不可能的!
帅哥们正在投资推广该信号...
只是想说!
愤怒的用户于是向其他诚实的信号和产品卖家发难。
而他们仍然对测试人员的毕业生/欺骗的信号投怀送抱......。
呃--哦。他们已经采取了行动。这让人松了一口气。