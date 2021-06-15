1200个用户！！！ - 页 163

Yevhenii Levchenko:

所以阿拉伯人拥有所有的美分。fxopen.real2的服务器是cents

谢谢，我会记住的。
 
Vladislav Andruschenko:


最近发现了其中的一个，写给网站。

我失去了主题，我应该为自己写下它。

排名中有一半的人））））。

[删除]  
所以我想，在这里感到愤怒，将其曝光的意义何在？每个人都很高兴，人们都是成年人，他们自己决定为谁、为什么、为什么付费。我个人在这方面没有任何损失
 
Vladimir Baskakov:
想象一下，在一年的时间里，你自己已经成长为一个有真实历史的信号，风险低，利润稳定。但由于 "巴什库尔人"、"阿拉伯人 "和 "印度人 "会出售他们的假信号，信号服务 的可信度将进一步被削弱，没有人会订阅你真正的高质量信号，因为他们会期望从你那里得到和他们一样的梅子......你到底输不输？

[删除]  
Boris Gulikov:

除了MQ，还有其他服务。我想，这取决于他们（如果他们需要的话）能否保持他们的标记。例如，我记得一只仓鼠因为批评而被禁了10年，虽然没有侮辱，只是批评了ms。
 
Yury Lemeshev:

看看我发现了什么280.80 278.33 277.69 288.69 21049% 8月10日，已经有43个订户了!

怎么说呢？这是不可能的!

已知计划
 
Yevhenii Levchenko:
帅哥们正在投资推广该信号...
不，人们只是扑捉到了狂热的兴趣。
 
Boris Gulikov:

只是想说!

愤怒的用户于是向其他诚实的信号和产品卖家发难。


而他们仍然对测试人员的毕业生/欺骗的信号投怀送抱......。

 
Boris Gulikov:

如果信号服务的 可信度受到损害，也会让元气大伤。
 

呃--哦。他们已经采取了行动。这让人松了一口气。


