Vasiliy Kolesov:

那么谁来做这种 "纯贸易分析"，根据什么标准？同样，会有一些人不高兴，认为分析是错误的，基于错误的指标。癞蛤蟆在非洲就是癞蛤蟆，他总能找到人掐死他）。

Alexandr Saprykin:


Alexandr Saprykin:

非洲的蟾蜍比我们的大））））））））））））

这就是那种扼杀那些有用户但认为自己的信号不好的蛤蟆，而他们认为自己的信号很好，但没有用户的蛤蟆。

不断地在论坛上发表新的主题，以引起人们对自己的注意，批评评级计算，但都无济于事。

 
Alexandr Saprykin:

真是个怪物，在所有)))))

 
Vasiliy Kolesov:

真是个怪物)))))

现在你可能不会把我们的蟾蜍和非洲的蟾蜍进行比较了）。

 
Alexandr Saprykin:

激情，如果你有五英尺高，它就会吞下你，而不会让你窒息。你们这些孩子不要到非洲去走走!

 
Aleksey Vyazmikin:

这是一个很好的退出...

但订户会不会退出？

交易者知道，系统允许提取的钱比你在失去账户之前提取的钱要多。

订户们认为他们将每月赚取100%的收入。
 
multiplicator:
但订户会不会退出？

交易者知道，这是一个允许提取更多资金的系统，直到账户被耗尽。

他们在关闭账户前提取的金额不超过他们应该提取的金额。

如果收入来源是订户，那么从账户中取钱（硬币）根本就没有意义。谁在乎有多少呢。

PS/更确切地说，他们提取，但不是为了钱:-)从信号中提取的钱是为了获得潜在的新用户的余额加减一公里，从而画出一条向上的曲线。在很长一段时间内，人们订阅了具有可比性的当前余额的信号。群众基本上不关心其他事情--信号增长，资金相当，所有其他指标都乱了套。

Maxim Kuznetsov:

如果收入来源是订户，那么从账户中取钱（硬币）根本就没有意义。有多少钱有什么区别呢。

PS/更确切地说，他们撤回，但不是为了钱:-)从信号中撤回的钱是为了获得潜在的新用户的余额的剩余正负公里，从而画出曲线。 在很长一段时间内，人们订阅的信号与目前的余额相当。群众基本上不关心其他事情--信号增长，资金相当，所有其他指标都乱了套。

人群与之有什么关系，这取决于每个人的决定。
 
Unicornis:

热情，如果你有六英尺高，她会把你吞下去而不会窒息。你们这些孩子不要到非洲去走走!

这是一个贪婪完全吞噬你的案例，没有任何痕迹。

