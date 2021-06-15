1200个用户！！！ - 页 79

multiplicator:
但订户是否提款？

 交易者知道，这是一个系统，你必须在你的账户损失之前尽可能多地提款。

而订户认为他们每月总是能赚到100%的钱。

Alexandr Saprykin:

这是一个贪婪完全吞噬你的案例，没有任何痕迹。

贪婪总是会毁了那些傻瓜。
 
Texnolog:

和每个人都读它吗？)

 
multiplicator:

和每个人都读它吗？)

所有" 7,530,103,737人。(2017年9月5日)" -1)
 

似乎是在M5上交易，只有在晚上没有动静的时候才有。尽管它设置了一个大的止损点，但它的收盘价很接近。我将尝试用RSI来实现自动化。

缺少秘密成分。


 

多么天真的人。都已经准备好了。我认为所有的订户都来自同一个地方，也就是同一个经纪人的客户，而且很可能有某种订阅的广告......

你看到的情况是这样的：第一笔交易在8月20日开放，一个月后（甚至更短）已经有人写了一篇评论。

订阅者不会这么快出现。 我可以打赌，如果我连续3个月显示出高于100%的利润，就不会有一个订阅者，或者最多有几个。


我应该补充的是，在 交易开始时， 当余额为288欧元时，资金的最大缩水达到67%。

 
multiplicator:
但订户是否退出？

交易者知道，这是一个需要在账户耗尽之前进行较大提款的系统。

至于订户，他们认为他们将永远每月赚取100%的收入。

在那里的信号描述中说，你必须退出，而且肯定会有消耗，之后你只要再把所有的东西都充进去。所以大家都知道这一点。

 
Vladimir Tkach:

似乎是在M5上交易，只有在晚上没有动静的时候才有。尽管它设置了一个大的止损点，但它的收盘价很接近。我将尝试用RSI来实现自动化。

缺少秘密成分。


不需要自动化任何东西，信号的名称已经有在那里交易的EA的名称。而且根本不需要花多少钱。

 
Petros Shatakhtsyan:

多么天真的人。都已经准备好了。我认为所有的订户都来自同一个地方，也就是同一个经纪人的客户，而且很可能有某种订阅的广告......

你看到的情况是这样的：第一笔交易在8月20日开放，一个月后（甚至更短）已经有人写了一篇评论。

订阅者不会这么快出现。 我可以打赌，如果我连续3个月显示出高于100%的利润，就不会有一个订阅者，或者最多有几个。


我应该补充的是，在 交易的最开始， 当我的余额有288欧元时，最大的跌幅已经达到了67%。

比这更简单。他们是一个开发商的客户。他们是一个开发商的客户。那里有一个小组，每个人都在交流，寻找最佳设置，优化....。有人能够更好地应用猫头鹰--其余的人都已经报名了。而从这里开始，利润就为自己做了广告。

 
Vasiliy Kolesov:

不需要自动化任何东西，信号的名字已经有在那里交易的顾问的名字。而且根本不需要花多少钱。

你一定是被特别委托来宣传EA的？

