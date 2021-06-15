1200个用户！！！ - 页 195 1...188189190191192193194195196197198199200201202...230 新评论 Boris Gulikov 2019.12.04 06:52 #1941 Michael Ortan: 哦，伙计... 猪年的到来让人们感受到了它的存在。 猪年已经打上了自己的烙印。 机器人或搬运工...- 在任何时候，一切都可能破产......失去80%或100%的账户余额......。有趣的是... 什么都没有被证明。截图明显显示，一种情况下的风险被夸大了几倍，另一种情况下的风险被夸大了一个数量级。 部分故事是隐藏的。这就不知道它当初是如何获得的。相当于一个预期的结果。 Boris Gulikov 2019.12.04 06:58 #1942 Vasiliy Pushkaryov: 这不是一个大动作，但顶部开始下降。 11月超过2000%。 我相信第一个梅花鹿已经准备了一个新的信号来取代它。 另一个。不确定他是否会在同一个账户上发布。 甚至不可能。 取而代之的是已经出现在这里的他自己或他的妻子（妹妹），将有一个侄子，一个兄弟，一个媒人...... Vladimir Tkach 2019.12.06 11:19 #1943 又有一个高层溜走了，滋生了几百个天真烂漫的人。 Vladislav Andruschenko 2019.12.06 11:29 #1944 如何。你到底是如何找到几百个订阅者的......，我不明白...... Aleksei Stepanenko 2019.12.06 11:59 #1945 Vladislav Andruschenko: 如何。你到底是如何找到几百个订阅者的......，我不明白...... 你必须愤世嫉俗。你必须事先知道，人们会因为信任你而损失他们的钱。反正知道了就做，不是每个人都能做到的。 在我看来，这个关于出售信号和专家顾问的整个故事，说得不好听。 我不相信信号 或专家顾问的卖家 对自己的系统如此自信，以至于会负责任地拿别人的钱去冒险。如果他有信心，那么可能有两种选择：要么他安静地坐着享受生活，要么他免费送人。他有一台打字机，为什么还需要30个铜板？ 指标是一个正常的主题，没有金融交易，没有承诺，也没有对奇迹的期望。帮助写代码赚钱可能也是可以的。还有其他一切... 这是对情况的个人判断，没有个人的责难 :) Andrey F. Zelinsky 2019.12.06 12:52 #1946 Aleksei Stepanenko: 你必须愤世嫉俗。 驱魔人： -- 下午好。我是来驱除附在你身上的恶魔的。 我没有召见你。 恶魔： -- 我做到了。 Mykola Shevchenko 2019.12.06 12:58 #1947 Vladimir Tkach: 又是一个顶级的吸尘器，侦察了几百个天真无邪的人。 我想知道他是如何通过2个月的统计，获得几百个客户而成为顶尖的？ Vladimir Tkach 2019.12.06 13:10 #1948 Mykola Shevchenko: 我想知道他是如何通过2个月的统计，获得几百个客户而达到顶峰的？ 开始时，每个月有200%，但后来对元报价进行了完善，这些数字被重新计算。但那时人们已经蜂拥而至。你可以在评论中看到，他们对百分比统计的变化感到不满。 而如何获得200%的收益，已经有了声音。开设了几个账户，在不同的方向进行交易。幸存者被公布。 Andrey F. Zelinsky 2019.12.06 13:13 #1949 Vladimir Tkach: 开始时，每个月有200%，但后来对元报价进行了完善，重新计算了数字。 ...... 元报价与此无关--在经纪人方面，有一个合并交易的单一资产负债表。 EgorKim 2019.12.06 18:22 #1950 Vladislav Andruschenko: 如何。你到底是如何找到几百个订阅者的......，我不明白...... 这些是常见的机器人。 也就是说，一个人在这里开了一堆账户，把它们存入自己的账户，然后订阅自己的信号。 这个人知道他正在损失~30%的资金。 但他希望将人们引向他的信号，以追回这些钱。 正如我们所看到的，MQL的万能之眼没有对这些骗子作出任何让步。 管理部门是伟大的--我还能说什么呢。 1...188189190191192193194195196197198199200201202...230 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
哦，伙计...
猪年的到来让人们感受到了它的存在。
猪年已经打上了自己的烙印。
机器人或搬运工...-
在任何时候，一切都可能破产......失去80%或100%的账户余额......。有趣的是...
什么都没有被证明。截图明显显示，一种情况下的风险被夸大了几倍，另一种情况下的风险被夸大了一个数量级。
部分故事是隐藏的。这就不知道它当初是如何获得的。相当于一个预期的结果。
这不是一个大动作，但顶部开始下降。
11月超过2000%。
我相信第一个梅花鹿已经准备了一个新的信号来取代它。
另一个。不确定他是否会在同一个账户上发布。
甚至不可能。
取而代之的是已经出现在这里的他自己或他的妻子（妹妹），将有一个侄子，一个兄弟，一个媒人......
又有一个高层溜走了，滋生了几百个天真烂漫的人。
如何。你到底是如何找到几百个订阅者的......，我不明白......
你必须愤世嫉俗。你必须事先知道，人们会因为信任你而损失他们的钱。反正知道了就做，不是每个人都能做到的。
在我看来，这个关于出售信号和专家顾问的整个故事，说得不好听。 我不相信信号 或专家顾问的卖家 对自己的系统如此自信，以至于会负责任地拿别人的钱去冒险。如果他有信心，那么可能有两种选择：要么他安静地坐着享受生活，要么他免费送人。他有一台打字机，为什么还需要30个铜板？
指标是一个正常的主题，没有金融交易，没有承诺，也没有对奇迹的期望。帮助写代码赚钱可能也是可以的。还有其他一切...
这是对情况的个人判断，没有个人的责难 :)
驱魔人： -- 下午好。我是来驱除附在你身上的恶魔的。
我没有召见你。
恶魔： -- 我做到了。
开始时，每个月有200%，但后来对元报价进行了完善，这些数字被重新计算。但那时人们已经蜂拥而至。你可以在评论中看到，他们对百分比统计的变化感到不满。而如何获得200%的收益，已经有了声音。开设了几个账户，在不同的方向进行交易。幸存者被公布。
元报价与此无关--在经纪人方面，有一个合并交易的单一资产负债表。
这些是常见的机器人。
也就是说，一个人在这里开了一堆账户，把它们存入自己的账户，然后订阅自己的信号。
这个人知道他正在损失~30%的资金。
但他希望将人们引向他的信号，以追回这些钱。
正如我们所看到的，MQL的万能之眼没有对这些骗子作出任何让步。
管理部门是伟大的--我还能说什么呢。