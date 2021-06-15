1200个用户！！！ - 页 195

Michael Ortan:

哦，伙计...



猪年的到来让人们感受到了它的存在。


猪年已经打上了自己的烙印。


机器人或搬运工...-


在任何时候，一切都可能破产......失去80%或100%的账户余额......。有趣的是...

什么都没有被证明。截图明显显示，一种情况下的风险被夸大了几倍，另一种情况下的风险被夸大了一个数量级。

部分故事是隐藏的。这就不知道它当初是如何获得的。相当于一个预期的结果。

 
Vasiliy Pushkaryov:

这不是一个大动作，但顶部开始下降。

11月超过2000%。

我相信第一个梅花鹿已经准备了一个新的信号来取代它。

另一个。不确定他是否会在同一个账户上发布。

甚至不可能。

取而代之的是已经出现在这里的他自己或他的妻子（妹妹），将有一个侄子，一个兄弟，一个媒人......

 

又有一个高层溜走了，滋生了几百个天真烂漫的人。


 
如何。你到底是如何找到几百个订阅者的......，我不明白......
 
Vladislav Andruschenko:
你必须愤世嫉俗。你必须事先知道，人们会因为信任你而损失他们的钱。反正知道了就做，不是每个人都能做到的。

在我看来，这个关于出售信号和专家顾问的整个故事，说得不好听。 我不相信信号 或专家顾问的卖家 对自己的系统如此自信，以至于会负责任地拿别人的钱去冒险。如果他有信心，那么可能有两种选择：要么他安静地坐着享受生活，要么他免费送人。他有一台打字机，为什么还需要30个铜板？

指标是一个正常的主题，没有金融交易，没有承诺，也没有对奇迹的期望。帮助写代码赚钱可能也是可以的。还有其他一切...

这是对情况的个人判断，没有个人的责难 :)

 
Aleksei Stepanenko:

你必须愤世嫉俗。

驱魔人： -- 下午好。我是来驱除附在你身上的恶魔的。

我没有召见你。

恶魔： -- 我做到了。

 
Vladimir Tkach:

又是一个顶级的吸尘器，侦察了几百个天真无邪的人。


我想知道他是如何通过2个月的统计，获得几百个客户而成为顶尖的？

 
Mykola Shevchenko:

开始时，每个月有200%，但后来对元报价进行了完善，这些数字被重新计算。但那时人们已经蜂拥而至。你可以在评论中看到，他们对百分比统计的变化感到不满。

而如何获得200%的收益，已经有了声音。开设了几个账户，在不同的方向进行交易。幸存者被公布。
 
Vladimir Tkach:

元报价与此无关--在经纪人方面，有一个合并交易的单一资产负债表。

 
Vladislav Andruschenko:
这些是常见的机器人。

也就是说，一个人在这里开了一堆账户，把它们存入自己的账户，然后订阅自己的信号。

这个人知道他正在损失~30%的资金。

但他希望将人们引向他的信号，以追回这些钱。

正如我们所看到的，MQL的万能之眼没有对这些骗子作出任何让步。

管理部门是伟大的--我还能说什么呢。

