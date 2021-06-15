1200个用户！！！ - 页 201 1...194195196197198199200201202203204205206207208...230 新评论 Vladimir Tkach 2020.01.15 08:44 #2001 Yevhenii Levchenko: 尼科西！在mt5中有一个很好的信号!进展顺利...我可能从来没有在mt5信号中拥有过这么多用户 :) 一个常见的景象。常常过去了。监督，平均分配。 Ivan Butko 2020.01.15 09:01 #2002 Vladimir Tkach: 一个常见的景象。常常过去了。监督，平均分配。 欧元兑美元仍有长达一年的平盘。中间商的淘金热 Nikolai Krylov 2020.01.15 09:14 #2003 Ivan Butko: 欧元兑美元仍有长达一年的平盘。中间商的淘金热 是的，正常的机器人现在是以4-5%的抽水率在抽水。我是指自2008年以来一直在进行的那些 ) Yevhenii Levchenko 2020.01.15 09:27 #2004 Ivan Butko: 欧元兑美元仍有长达一年的平盘。中间商的淘金热 而且他在那里有六对动作......而欧元不在第一种甚至第二种上) Ivan Butko 2020.01.18 10:50 #2005 Yevhenii Levchenko: 而且他那里有六对动作......而欧元不在第一种甚至第二种上) 这个人长大了。他已经打败了MT4 为MT5做了很好的广告xD))) Vasiliy Pushkaryov 2020.01.30 10:49 #2006 看起来马什科维茨和公司已经卷土重来了。很容易让人联想到 他的技术--超级专业，几十年的市场经验，3-4年在MT4上的双赢统计，上个月在这里刚听说并在论坛注册。唯一不同的是，在过去的一年里，不是10%或更多的利润，而是大多达到10%。这样，你可以持续更长的时间，在网格上赚取2-5%的利润，并平均分配，而不是以大的百分比对新的订户承担义务。 multiplicator 2020.01.30 12:35 #2007 Vasiliy Pushkaryov: 看起来马什科维茨和公司已经卷土重来了。很容易让人联想到 他的技术--超级专业，几十年的市场经验，3-4年在MT4上的双赢统计，上个月在这里刚听说并在论坛注册。唯一不同的是，在过去的一年里，不是10%或更多的利润，而是大多达到10%。这样，你可以持续更长的时间，在网格上赚取2-5%的利润，并平均分配，而不是以大的百分比对新的订户承担义务。 而这个故事总是从年初开始的。 这不是一个简单的问题)))) Vladimir Tkach 2020.01.30 19:23 #2008 让我们看看出版后的交易如何变化。 Pawel Egoshin 2020.01.31 10:29 #2009 幸福并没有持续很久。美丽的统计数字被埋在煤渣中。) "交易风格改变了，在计算统计资料时不包括监测前的历史" Yevhenii Levchenko 2020.01.31 10:32 #2010 Vasiliy Pushkaryov: 看起来马什科维茨和公司已经卷土重来了。很容易让人联想到 他的技术--超级专业，几十年的市场经验，3-4年在MT4上的双赢统计，上个月在这里刚听说并在论坛注册。唯一不同的是，在过去的一年里，不是10%或更多的利润，而是大多达到10%。这样，你可以持续更长的时间，在网格上赚取2-5%的利润，并平均分配，而不是以大的百分比对新的订户承担义务。 请给我发一个PM。有意思的是:) 1...194195196197198199200201202203204205206207208...230 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
尼科西！在mt5中有一个很好的信号!进展顺利...我可能从来没有在mt5信号中拥有过这么多用户 :)
一个常见的景象。常常过去了。监督，平均分配。
欧元兑美元仍有长达一年的平盘。中间商的淘金热
是的，正常的机器人现在是以4-5%的抽水率在抽水。我是指自2008年以来一直在进行的那些 )
而且他那里有六对动作......而欧元不在第一种甚至第二种上)
这个人长大了。他已经打败了MT4为MT5做了很好的广告xD)))
看起来马什科维茨和公司已经卷土重来了。很容易让人联想到 他的技术--超级专业，几十年的市场经验，3-4年在MT4上的双赢统计，上个月在这里刚听说并在论坛注册。唯一不同的是，在过去的一年里，不是10%或更多的利润，而是大多达到10%。这样，你可以持续更长的时间，在网格上赚取2-5%的利润，并平均分配，而不是以大的百分比对新的订户承担义务。
而这个故事总是从年初开始的。
这不是一个简单的问题))))
幸福并没有持续很久。美丽的统计数字被埋在煤渣中。)
"交易风格改变了，在计算统计资料时不包括监测前的历史"
