1200个用户！！！ - 页 201

新评论
 
Yevhenii Levchenko:
尼科西！在mt5中有一个很好的信号!进展顺利...我可能从来没有在mt5信号中拥有过这么多用户 :)

一个常见的景象。常常过去了。监督，平均分配。


 
Vladimir Tkach:

一个常见的景象。常常过去了。监督，平均分配。


欧元兑美元仍有长达一年的平盘。中间商的淘金热

 
Ivan Butko:

欧元兑美元仍有长达一年的平盘。中间商的淘金热

是的，正常的机器人现在是以4-5%的抽水率在抽水。我是指自2008年以来一直在进行的那些 )

 
Ivan Butko:

欧元兑美元仍有长达一年的平盘。中间商的淘金热

而且他在那里有六对动作......而欧元不在第一种甚至第二种上)
 
Yevhenii Levchenko:
而且他那里有六对动作......而欧元不在第一种甚至第二种上)

这个人长大了。他已经打败了MT4

为MT5做了很好的广告xD)))
 

看起来马什科维茨和公司已经卷土重来了。很容易让人联想到 他的技术--超级专业，几十年的市场经验，3-4年在MT4上的双赢统计，上个月在这里刚听说并在论坛注册。唯一不同的是，在过去的一年里，不是10%或更多的利润，而是大多达到10%。这样，你可以持续更长的时间，在网格上赚取2-5%的利润，并平均分配，而不是以大的百分比对新的订户承担义务。

 
Vasiliy Pushkaryov:

看起来马什科维茨和公司已经卷土重来了。很容易让人联想到 他的技术--超级专业，几十年的市场经验，3-4年在MT4上的双赢统计，上个月在这里刚听说并在论坛注册。唯一不同的是，在过去的一年里，不是10%或更多的利润，而是大多达到10%。这样，你可以持续更长的时间，在网格上赚取2-5%的利润，并平均分配，而不是以大的百分比对新的订户承担义务。

而这个故事总是从年初开始的。

这不是一个简单的问题))))

 
让我们看看出版后的交易如何变化。
 

幸福并没有持续很久。美丽的统计数字被埋在煤渣中。)

"交易风格改变了，在计算统计资料时不包括监测前的历史"

 
Vasiliy Pushkaryov:

看起来马什科维茨和公司已经卷土重来了。很容易让人联想到 他的技术--超级专业，几十年的市场经验，3-4年在MT4上的双赢统计，上个月在这里刚听说并在论坛注册。唯一不同的是，在过去的一年里，不是10%或更多的利润，而是大多达到10%。这样，你可以持续更长的时间，在网格上赚取2-5%的利润，并平均分配，而不是以大的百分比对新的订户承担义务。

请给我发一个PM。有意思的是:)
1...194195196197198199200201202203204205206207208...230
新评论