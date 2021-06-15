1200个用户！！！ - 页 197 1...190191192193194195196197198199200201202203204...230 新评论 Boris Gulikov 2019.12.10 17:58 #1961 Fast235: 我在一个线程中混日子，就在我泄露用户的时候。 这里有很多卑鄙小人。 Fast235 2019.12.10 18:01 #1962 Boris Gulikov: 外面有很多卑鄙小人。 帖子已经被清理过了。 他在那里，可能在度假）211%。 我相信他也是为自己而签的--99.9%的人都没有别的办法解释 好吧，他把所有的账户都剪掉了，有成千上万的%，但211%在屏幕上有点多。 Sergey Lobov 2019.12.11 05:18 #1963 Fast235: 帖子已经被清理过了。 他在那里，可能在度假）211%。 我相信他也是为自己而签的--99.9%的人都没有别的办法解释 好吧，他把所有的账户都剪掉了，有成千上万的%，但211%在屏幕上有点多。 数以千计的百分比，你可以做...而且你的屏幕上没有任何超自然的东西...这一切都取决于初始存款和交易本身...我自己喜欢激进的交易，每天或每月的高百分比是正常的。我在一天之内赚了11000%...但是激进交易的事实本身表明，如果不缓和负载，账户将不会持续很长时间......。而高百分比只来自于存款的巨大负荷......。在这里，风险是由账户所有者承担的，他知道自己不是死就是活......。 Aleksey Semenov 2019.12.13 08:08 #1964 在保守党赢得大选后，有一个很好的机会让英镑走强，如果英国人能够很快就脱欧达成一致，很可能会激起英镑的进一步增长和走强，在信号中已经可以看到一些已经走到边缘的顶部，随时可能崩溃，看着250万资本积累的 "黑色浪潮"，如果英镑没有转机，完全有机会爆裂。 Yevhenii Levchenko 2019.12.24 16:29 #1965 Vasiliy Pushkaryov: 本周完成 刚刚注意到......人民的灾难又来了 Evgeniy Kazeikin 2019.12.24 20:31 #1966 Yevhenii Levchenko: 刚刚注意到... 人民再次遭受灾难 坚韧 timtakur 2019.12.25 03:37 #1967 Vasiliy Pushkaryov: 本周完成 真是一场恶梦! Yevhenii Levchenko 2020.01.03 20:29 #1968 这些阿拉伯人有多少个账户？伙计们主宰了信号...:) Yevhenii Levchenko 2020.01.03 22:04 #1969 Vladimir Baskakov: 他们做得很好，为什么每个人都在挑剔他们？ 没有人说他们不是。这很好!统计数据是真实的，没有问题...:) Vasiliy Pushkaryov 2020.01.03 23:13 #1970 五月我们欢欣鼓舞，六月我们泪流满面（我没有保存梅花的照片）。 自监测以来，100名用户在8月欢欣鼓舞，在9月撕破脸皮。 这都是一个作者，现在他准备再次让许多人高兴。 1...190191192193194195196197198199200201202203204...230 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我在一个线程中混日子，就在我泄露用户的时候。
外面有很多卑鄙小人。
帖子已经被清理过了。
他在那里，可能在度假）211%。
我相信他也是为自己而签的--99.9%的人都没有别的办法解释
好吧，他把所有的账户都剪掉了，有成千上万的%，但211%在屏幕上有点多。
本周完成
刚刚注意到... 人民再次遭受灾难
坚韧
本周完成
他们做得很好，为什么每个人都在挑剔他们？
五月我们欢欣鼓舞，六月我们泪流满面（我没有保存梅花的照片）。
自监测以来，100名用户在8月欢欣鼓舞，在9月撕破脸皮。
这都是一个作者，现在他准备再次让许多人高兴。