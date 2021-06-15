1200个用户！！！ - 页 197

Fast235:

我在一个线程中混日子，就在我泄露用户的时候。

这里有很多卑鄙小人。
 
Boris Gulikov:
外面有很多卑鄙小人。

Fast235:

帖子已经被清理过了。

他在那里，可能在度假）211%。

我相信他也是为自己而签的--99.9%的人都没有别的办法解释

好吧，他把所有的账户都剪掉了，有成千上万的%，但211%在屏幕上有点多。

数以千计的百分比，你可以做...而且你的屏幕上没有任何超自然的东西...这一切都取决于初始存款和交易本身...我自己喜欢激进的交易，每天或每月的高百分比是正常的。我在一天之内赚了11000%...但是激进交易的事实本身表明，如果不缓和负载，账户将不会持续很长时间......。而高百分比只来自于存款的巨大负荷......。在这里，风险是由账户所有者承担的，他知道自己不是死就是活......。
 
在保守党赢得大选后，有一个很好的机会让英镑走强，如果英国人能够很快就脱欧达成一致，很可能会激起英镑的进一步增长和走强，在信号中已经可以看到一些已经走到边缘的顶部，随时可能崩溃，看着250万资本积累的 "黑色浪潮"，如果英镑没有转机，完全有机会爆裂。
 
Vasiliy Pushkaryov:

本周完成


刚刚注意到......人民的灾难又来了
 
Yevhenii Levchenko:
刚刚注意到... 人民再次遭受灾难

坚韧

 
Vasiliy Pushkaryov:

本周完成


真是一场恶梦!
 
这些阿拉伯人有多少个账户？伙计们主宰了信号...:)
 
Vladimir Baskakov:
他们做得很好，为什么每个人都在挑剔他们？
没有人说他们不是。这很好!统计数据是真实的，没有问题...:)
 

五月我们欢欣鼓舞，六月我们泪流满面（我没有保存梅花的照片）。

自监测以来，100名用户在8月欢欣鼓舞，在9月撕破脸皮。

这都是一个作者，现在他准备再次让许多人高兴。


