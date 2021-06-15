1200个用户！！！ - 页 190 1...183184185186187188189190191192193194195196197...230 新评论 Aleksandr Katkovskiy 2019.11.29 16:46 #1891 Boris Gulikov: 不，这恰恰是一个符号! 你第一次遇到的情况是什么？ 这是一个监测错误。 一个小故障。 或者是手动绘制并手动上传利润数据到显示器。 我在这里没有看到，但在飞轮上，在猴子网络上出售的显示器上都有。 这只是幽默）））。 [删除] 2019.11.29 16:47 #1892 multiplicator: 你见过一个终端吗？ 符号栏中的是符号的名称。 数学，三年级，复读 multiplicator 2019.11.29 16:49 #1893 Vladimir Baskakov: 数学，三年级，重复。 那里的利润总和是4577。你不会数数还是什么？ 如果它是报表中的第一笔交易，为什么它必须是利润的总和？)))) Ivan Kosilov 2019.11.29 16:49 #1894 谁有这样的符号？信号的名称是什么，请把它投进邮件。 Boris Gulikov 2019.11.29 16:50 #1895 multiplicator: 那里的利润总和是4,577。你不会数数还是什么？ 如果这是报表中的第一笔交易，为什么会是利润的总和？)))) 我认为巴斯卡科夫是在开玩笑 )))) [删除] 2019.11.29 16:51 #1896 multiplicator: 利润的总和是4,577。你不会数数还是什么？ 如果这是报表中的第一笔交易，为什么会是利润的总和？)))) 里面有六种啤酒。他们的总数，减去输掉的部分。 Yury Lemeshev 2019.11.29 16:54 #1897 这就是我一直在说的萨沙... Boris Gulikov 2019.11.29 16:56 #1898 Vladimir Baskakov: 有六个人物阿拉。他们的总和，减去输掉的部分。 在你的信号上的STATISTICS部分找到这样的东西，然后写上废话)))) 我用俄语告诉你这是什么。 Aleksandr Katkovskiy 2019.11.29 16:56 #1899 Yury Lemeshev: 这就是我之前说的萨沙...... 这个萨什卡是谁？ [删除] 2019.11.29 16:58 #1900 Boris Gulikov: 在你的信号上找到类似的东西，在STATISTICS部分，然后写上废话）））。 我用俄语告诉你这是什么。 好吧，他们 为了方便而加了一条线，没关系的。 1...183184185186187188189190191192193194195196197...230 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
不，这恰恰是一个符号!
你第一次遇到的情况是什么？
这是一个监测错误。
一个小故障。
或者是手动绘制并手动上传利润数据到显示器。
我在这里没有看到，但在飞轮上，在猴子网络上出售的显示器上都有。
这只是幽默）））。
你见过一个终端吗？
符号栏中的是符号的名称。
数学，三年级，重复。
那里的利润总和是4577。你不会数数还是什么？
如果它是报表中的第一笔交易，为什么它必须是利润的总和？))))
那里的利润总和是4,577。你不会数数还是什么？
如果这是报表中的第一笔交易，为什么会是利润的总和？))))
我认为巴斯卡科夫是在开玩笑 ))))
利润的总和是4,577。你不会数数还是什么？
如果这是报表中的第一笔交易，为什么会是利润的总和？))))
有六个人物阿拉。他们的总和，减去输掉的部分。
在你的信号上的STATISTICS部分找到这样的东西，然后写上废话))))
我用俄语告诉你这是什么。
这就是我之前说的萨沙......
这个萨什卡是谁？
在你的信号上找到类似的东西，在STATISTICS部分，然后写上废话）））。
我用俄语告诉你这是什么。