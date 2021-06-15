1200个用户！！！ - 页 190

Boris Gulikov:

不，这恰恰是一个符号!

你第一次遇到的情况是什么？

这是一个监测错误。

一个小故障。

或者是手动绘制并手动上传利润数据到显示器。

我在这里没有看到，但在飞轮上，在猴子网络上出售的显示器上都有。

这只是幽默）））。

multiplicator:

你见过一个终端吗？

符号栏中的是符号的名称。

数学，三年级，复读
 
Vladimir Baskakov:
数学，三年级，重复。

那里的利润总和是4577。你不会数数还是什么？

如果它是报表中的第一笔交易，为什么它必须是利润的总和？))))

 
谁有这样的符号？信号的名称是什么，请把它投进邮件。
 
multiplicator:

我认为巴斯卡科夫是在开玩笑 ))))

multiplicator:

里面有六种啤酒。他们的总数，减去输掉的部分。
 
这就是我一直在说的萨沙...
 
Vladimir Baskakov:
有六个人物阿拉。他们的总和，减去输掉的部分。

在你的信号上的STATISTICS部分找到这样的东西，然后写上废话))))

我用俄语告诉你这是什么。



 
Yury Lemeshev:
这就是我之前说的萨沙......

这个萨什卡是谁？

Boris Gulikov:

在你的信号上找到类似的东西，在STATISTICS部分，然后写上废话）））。

我用俄语告诉你这是什么。

好吧，他们 为了方便而加了一条线，没关系的。
