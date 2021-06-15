1200个用户！！！ - 页 199 1...192193194195196197198199200201202203204205206...230 新评论 Vasiliy Pushkaryov 2020.01.04 19:10 #1981 Aleksandr Volotko: 是的，我自己已经在上面写过了。 啊，我一定是错过了。 但现在，信号服务，已经开始在监测前更多地修饰灰色的故事，并将其排除在总增量之外。我看到很多人得到一个这样的标志。 让我们希望它也发生在这个家伙身上。 [删除] 2020.01.04 19:32 #1982 Vasiliy Pushkaryov: 但现在，信号服务，已经开始在监测前更多地修饰灰色历史，并将其排除在整体增长之外。 从他们（MQ）的角度来看，将所有因某种原因而在个人信号模式下被监控的东西排除在公众之外，是合乎逻辑的。因为那个用灰色修饰的故事没有被公开监督，也没有理由公开展示它。也许他们迟早会走到这一步。 Yevhenii Levchenko 2020.01.04 19:36 #1983 Aleksandr Volotko: 在他们（MQ）方面，将任何因某种原因而在私人信号模式下被监控的东西完全排除在公众之外，是符合逻辑的。因为那个用灰色修饰的故事没有被公开监督，也没有理由公开展示它。 也许他们迟早会走到这一步。 个人信号模式下的一切才是真正的故事......这方面不应该有任何问题... [删除] 2020.01.05 00:40 #1984 Yevhenii Levchenko: 在个人信号模式下的任何事情都是真正的故事......应该没有问题了...... 只是有些人随后用一个不应该被质疑的故事发布了其中一个幸存的个人信号，然后他们被甩掉了，关于真实故事的问题出现了。 S.I.: 在PAMM账户中，所有这些问题早已解决，并采取了措施，有一个琐碎的PAMM账户档案，如果有人决定开始采取溢出，他将很快被钉住，如果他做了一个非公共的PAMM，那么你不能转移到公共等，反击骗子的机制一般是简单和众所周知的。 Vladimir Tkach 2020.01.05 07:22 #1985 A上的经纪人有一个pamm账户 的档案。用户可以预先评估供应商的交易历史。应禁止元引号从历史上删除账户。尽管如果提供者是一群人，那么他们可以将每个新账户注册给不同的人。 Ivan Butko 2020.01.12 18:25 #1986 Vladimir Tkach: A上的经纪人有一个pamm账户的档案。用户可以预先评估供应商的交易历史。应禁止元引号从历史上删除账户。尽管如果提供者是一群人，那么他们可以将每个新账户注册给不同的人。 好的措施，但也是局部的。 其中一个账户的档案中有270个倾销的pamm账户，它仍然有满堂的投资者) [删除] 2020.01.12 18:28 #1987 Ivan Butko: 这是一个很好的措施，但也是局部的。 档案中的一个账户有270个pamm账户被甩掉了，而他仍然有满满一屋子的投资者) 你必须忍受它，人们愿意承担风险。可能是希望在它倒闭之前赚取利润。 Ivan Butko 2020.01.12 18:31 #1988 上面的人已经失去了用户，并逐渐与其他人合并。首位的位置正在逐渐空缺。我们正在等待新的沙皇，但与此同时，这是一个混乱的时期。现在的是averager，以前的是Hamster，甚至在他之前，fxglow与交易从水平上来说已经不知道去哪里了。我的记忆到此为止，我不记得谁的订户数量最突出。 Aleksandr Yakovlev 2020.01.12 18:33 #1989 Ivan Butko: 上面已经失去了它的用户，正在慢慢地与所有其他的用户合并。首位的位置正在逐渐空缺。等候顶棚的到来。现在的是平均云杉，以前的是仓鼠，甚至在他之前fxglow与交易从水平。这是我记忆的终点，我不记得以前的人是谁了。 你有很好的记忆力))))我甚至不记得最后一个了）））。 Yevhenii Levchenko 2020.01.14 14:29 #1990 尼科西！mt5里有一个很好的信号!它拉得很好...在MT5信号中从未有这么多用户:) 1...192193194195196197198199200201202203204205206...230 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
是的，我自己已经在上面写过了。
啊，我一定是错过了。
但现在，信号服务，已经开始在监测前更多地修饰灰色的故事，并将其排除在总增量之外。我看到很多人得到一个这样的标志。
让我们希望它也发生在这个家伙身上。
从他们（MQ）的角度来看，将所有因某种原因而在个人信号模式下被监控的东西排除在公众之外，是合乎逻辑的。因为那个用灰色修饰的故事没有被公开监督，也没有理由公开展示它。也许他们迟早会走到这一步。
个人信号模式下的一切才是真正的故事......这方面不应该有任何问题...
只是有些人随后用一个不应该被质疑的故事发布了其中一个幸存的个人信号，然后他们被甩掉了，关于真实故事的问题出现了。S.I.: 在PAMM账户中，所有这些问题早已解决，并采取了措施，有一个琐碎的PAMM账户档案，如果有人决定开始采取溢出，他将很快被钉住，如果他做了一个非公共的PAMM，那么你不能转移到公共等，反击骗子的机制一般是简单和众所周知的。
A上的经纪人有一个pamm账户的档案。用户可以预先评估供应商的交易历史。应禁止元引号从历史上删除账户。尽管如果提供者是一群人，那么他们可以将每个新账户注册给不同的人。
其中一个账户的档案中有270个倾销的pamm账户，它仍然有满堂的投资者)
这是一个很好的措施，但也是局部的。
你必须忍受它，人们愿意承担风险。可能是希望在它倒闭之前赚取利润。
上面已经失去了它的用户，正在慢慢地与所有其他的用户合并。首位的位置正在逐渐空缺。等候顶棚的到来。现在的是平均云杉，以前的是仓鼠，甚至在他之前fxglow与交易从水平。这是我记忆的终点，我不记得以前的人是谁了。
你有很好的记忆力))))我甚至不记得最后一个了）））。