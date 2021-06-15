1200个用户！！！ - 页 196

EgorKim:

这些是常见的机器人。

也就是说，一个人在这里开了一堆账户，把它们存入自己的账户，然后订阅自己的信号。

这个人知道他正在损失~30%的资金。

但他希望将人们引向他的信号，以追回这些钱。

正如我们所看到的，MQL的万能之眼没有对这些骗子作出任何让步。

政府正在做一个好工作--我还能说什么呢。

他们只是没有一个好的人愿意做这件事。 当然不是我，他们不会给我这么多钱，我必须付出更多。

巴什科维茨还在工作吗？
 
Vladimir Baskakov:
巴什科维茨还在工作吗？

本周完成。


Vasiliy Pushkaryov:

本周完成


啊，漂亮。而那名伪经纪人也没有帮助。
 
他即将有一个新的信号，有一个美丽的历史。 当他从订户那里撤回他的钱时，大约是时候关闭这个信号。我们正在等待来自Bashkovtsevs的另一个美丽的信号，至少有3年的完美交易历史 :-))) 准备好你的存款 :-))
Maksim Korotkiy:
我在他的个人留言中问他如何清理历史。
 
Maksim Korotkiy:
我们期待着它。非常有趣的是，看看会出现什么。
 

另一个利润


 

交易风格已经改变，监测前的历史不包括在统计的计算中。

这些都是一些信号出现的种类。

 
Boris Gulikov:

他有什么毛病？一个典型的骗子的典型美分账户。

很久以前，就在他泄露用户的时候，被爬到了一个线头。

