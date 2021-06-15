1200个用户！！！ - 页 196 1...189190191192193194195196197198199200201202203...230 新评论 Fast235 2019.12.06 18:25 #1951 EgorKim: 这些是常见的机器人。 也就是说，一个人在这里开了一堆账户，把它们存入自己的账户，然后订阅自己的信号。 这个人知道他正在损失~30%的资金。 但他希望将人们引向他的信号，以追回这些钱。 正如我们所看到的，MQL的万能之眼没有对这些骗子作出任何让步。 政府正在做一个好工作--我还能说什么呢。 他们只是没有一个好的人愿意做这件事。 当然不是我，他们不会给我这么多钱，我必须付出更多。 [删除] 2019.12.07 13:44 #1952 巴什科维茨还在工作吗？ Vasiliy Pushkaryov 2019.12.07 18:30 #1953 Vladimir Baskakov: 巴什科维茨还在工作吗？ 本周完成。 [删除] 2019.12.07 21:03 #1954 Vasiliy Pushkaryov: 本周完成 啊，漂亮。而那名伪经纪人也没有帮助。 Maksim Korotkiy 2019.12.07 21:53 #1955 他即将有一个新的信号，有一个美丽的历史。 当他从订户那里撤回他的钱时，大约是时候关闭这个信号。我们正在等待来自Bashkovtsevs的另一个美丽的信号，至少有3年的完美交易历史 :-))) 准备好你的存款 :-)) [删除] 2019.12.07 22:05 #1956 Maksim Korotkiy: 他即将有一个新的信号，有一个美丽的历史。 当他从订户那里撤回他的钱时，大约是时候关闭这个信号。我们正在等待来自Bashkovtsevs的另一个美丽的信号，至少有3年的完美交易历史 :-))) 准备好你的存款 :-)) 我在他的个人留言中问他如何清理历史。 Vladimir Tkach 2019.12.08 07:36 #1957 Maksim Korotkiy: 他即将有一个新的信号，有一个美丽的历史。 当他从订户那里撤回他的钱时，大约是时候关闭这个信号。我们正在等待来自Bashkovtsevs的另一个美丽的信号，至少有3年的完美交易历史 :-))) 准备好你的存款 :-)) 我们期待着它。非常有趣的是，看看会出现什么。 Ivan Butko 2019.12.08 23:47 #1958 另一个利润 Yury Lemeshev 2019.12.10 17:43 #1959 交易风格已经改变，监测前的历史不包括在统计的计算中。 这些都是一些信号出现的种类。 Fast235 2019.12.10 17:57 #1960 Boris Gulikov: 他有什么毛病？一个典型的骗子的典型美分账户。 很久以前，就在他泄露用户的时候，被爬到了一个线头。 1...189190191192193194195196197198199200201202203...230 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
这些是常见的机器人。
也就是说，一个人在这里开了一堆账户，把它们存入自己的账户，然后订阅自己的信号。
这个人知道他正在损失~30%的资金。
但他希望将人们引向他的信号，以追回这些钱。
正如我们所看到的，MQL的万能之眼没有对这些骗子作出任何让步。
政府正在做一个好工作--我还能说什么呢。
他们只是没有一个好的人愿意做这件事。 当然不是我，他们不会给我这么多钱，我必须付出更多。
巴什科维茨还在工作吗？
本周完成。
他即将有一个新的信号，有一个美丽的历史。 当他从订户那里撤回他的钱时，大约是时候关闭这个信号。我们正在等待来自Bashkovtsevs的另一个美丽的信号，至少有3年的完美交易历史 :-))) 准备好你的存款 :-))
另一个利润
交易风格已经改变，监测前的历史不包括在统计的计算中。
这些都是一些信号出现的种类。
他有什么毛病？一个典型的骗子的典型美分账户。
很久以前，就在他泄露用户的时候，被爬到了一个线头。