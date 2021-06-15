1200个用户！！！ - 页 193

Vladimir Baskakov:
这就是我所说的，初级的，没有阴谋的。

woah)))

 



，如果平均交易量低于10点，这是不是很糟糕？


以及这些滑坡意味着什么？



是以点为单位的四位数 吗？
0.1是四位数点的0.1？

[删除]  
multiplicator:

黄牛党的信号是不值得复制的。一次性放一个机器人在账户上更容易。

从50（最好是65）个点的信号是拉动的，最小值为 "条"。该信号可通过myfxbook运行，它将显示信号。

这些条形图应该是绿色的，在开始时应该有0.00（理想情况下）。而对于每一种乐器。点击 "经纪人"，会弹出一个带有数值的 "工具 "列表。

经验法则是：那里的数值越小越好。- 你会越发准确地 "复制"（结果）。

P.S. 这些数字是什么意思？计算你的交易中的 "额外佣金"...

 
jori77:

不，这些点是四位数 还是五位数？

0.1是多少？四位数，我认为是。

 
jori77:


这些数字是如何产生的，在滑移标签中？

看一下这个信号的订阅者的经纪人，看一下订阅者有什么滑点？

 
jori77:

你可以通过myfxbook运行一个额外的信号，你可以看到那里。

你是什么意思？"通过myfxbook运行"？

[删除]  
multiplicator:

怎么说呢？"通过myfxbook运行它"？

如果作者在那里没有监测到信号--要求将信号上传到那里。

 
jori77:

你是什么意思？

[删除]  
multiplicator:

"定价 "对我来说是一个封闭的问题。对我来说，更重要的是看最终结果，考虑到所有 "细微差别"。

如果你想得到确切的结果，最好像这样并考虑到它：

P.S. 如果 "定价"，这不是由我决定的；)

[删除]  
jori77:

什么是定价
