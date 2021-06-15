1200个用户！！！ - 页 193 1...186187188189190191192193194195196197198199200...230 新评论 Aleksandr Katkovskiy 2019.11.29 17:32 #1921 Vladimir Baskakov: 这就是我所说的，初级的，没有阴谋的。 woah))) multiplicator 2019.12.03 08:09 #1922 ，如果平均交易量低于10点，这是不是很糟糕？ 以及这些滑坡意味着什么？ 是以点为单位的四位数 吗？ 0.1是四位数点的0.1？ [删除] 2019.12.03 08:19 #1923 multiplicator: 供应商的平均交易量应该是多少，这样信号才会被正常复制？ 如果平均交易量低于10点，是不是已经很糟糕了？ 以及这些滑坡意味着什么？ 是以点为单位的四位数吗？ 0.1是四位数点的0.1？ 黄牛党的信号是不值得复制的。一次性放一个机器人在账户上更容易。 从50（最好是65）个点的信号是拉动的，最小值为 "条"。该信号可通过myfxbook运行，它将显示信号。 这些条形图应该是绿色的，在开始时应该有0.00（理想情况下）。而对于每一种乐器。点击 "经纪人"，会弹出一个带有数值的 "工具 "列表。 经验法则是：那里的数值越小越好。- 你会越发准确地 "复制"（结果）。 P.S. 这些数字是什么意思？计算你的交易中的 "额外佣金"... multiplicator 2019.12.03 08:30 #1924 jori77:黄牛党的信号是不值得复制的。一次性放一个机器人在账户上更容易。 从50（最好是65）个点的信号是拉动的，最小值为 "条"。该信号可通过myfxbook运行，它将显示信号。这些条形图应该是绿色的，在开始时应该有0.00（理想情况下）。而对于每一种乐器。点击 "经纪人"，会弹出一个带有数值的 "工具 "列表。经验法则是：那里的数值越小越好。- 你会越发准确地 "复制"（结果）。P.S. 这些数字是什么意思？计算你的交易中的 "额外佣金"... 不，这些点是四位数 还是五位数？ 0.1是多少？四位数，我认为是。 multiplicator 2019.12.03 08:33 #1925 jori77: 这些条形图应该是绿色的，在开始时应该有0.00（理想情况下）。而对于每一种乐器。点击 "经纪人"，会弹出一个带有数值的 "工具 "列表。 经验法则是：那里的数值越小越好。- 你会越发准确地 "复制"（结果）。 P.S. 这些数字是什么意思？计算你的交易中的 "额外佣金"... 这些数字是如何产生的，在滑移标签中？ 看一下这个信号的订阅者的经纪人，看一下订阅者有什么滑点？ multiplicator 2019.12.03 08:34 #1926 jori77: 你可以通过myfxbook运行一个额外的信号，你可以看到那里。 你是什么意思？"通过myfxbook运行"？ [删除] 2019.12.03 08:37 #1927 multiplicator: 怎么说呢？"通过myfxbook运行它"？ 如果作者在那里没有监测到信号--要求将信号上传到那里。 multiplicator 2019.12.03 08:42 #1928 jori77: 你可以通过myfxbook运行一个额外的信号，你可以看到那里。 你是什么意思？ [删除] 2019.12.03 08:44 #1929 multiplicator: 这些数字是如何形成的，在滑移的贡献中？ 观察这个信号的订阅者的经纪人，看看订阅者有什么滑点？ "定价 "对我来说是一个封闭的问题。对我来说，更重要的是看最终结果，考虑到所有 "细微差别"。 如果你想得到确切的结果，最好像这样#1924并考虑到它：#182 P.S. 如果 "定价"，这不是由我决定的；) [删除] 2019.12.03 08:56 #1930 jori77: "定价 "对我来说是一个封闭的问题。对我来说，更重要的是看最终结果，考虑到所有 "细微差别"。 如果你想得到确切的结果，最好像这样#1924并考虑到它：#182 P.S. 如果关于 "定价"，这不是由我决定的；) 什么是定价 1...186187188189190191192193194195196197198199200...230 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
这就是我所说的，初级的，没有阴谋的。
woah)))
，如果平均交易量低于10点，这是不是很糟糕？
以及这些滑坡意味着什么？
是以点为单位的四位数 吗？
0.1是四位数点的0.1？
供应商的平均交易量应该是多少，这样信号才会被正常复制？
如果平均交易量低于10点，是不是已经很糟糕了？
以及这些滑坡意味着什么？
是以点为单位的四位数吗？
0.1是四位数点的0.1？
黄牛党的信号是不值得复制的。一次性放一个机器人在账户上更容易。
从50（最好是65）个点的信号是拉动的，最小值为 "条"。该信号可通过myfxbook运行，它将显示信号。
这些条形图应该是绿色的，在开始时应该有0.00（理想情况下）。而对于每一种乐器。点击 "经纪人"，会弹出一个带有数值的 "工具 "列表。
经验法则是：那里的数值越小越好。- 你会越发准确地 "复制"（结果）。
P.S. 这些数字是什么意思？计算你的交易中的 "额外佣金"...
黄牛党的信号是不值得复制的。一次性放一个机器人在账户上更容易。
从50（最好是65）个点的信号是拉动的，最小值为 "条"。该信号可通过myfxbook运行，它将显示信号。
这些条形图应该是绿色的，在开始时应该有0.00（理想情况下）。而对于每一种乐器。点击 "经纪人"，会弹出一个带有数值的 "工具 "列表。
经验法则是：那里的数值越小越好。- 你会越发准确地 "复制"（结果）。
P.S. 这些数字是什么意思？计算你的交易中的 "额外佣金"...
不，这些点是四位数 还是五位数？
0.1是多少？四位数，我认为是。
这些条形图应该是绿色的，在开始时应该有0.00（理想情况下）。而对于每一种乐器。点击 "经纪人"，会弹出一个带有数值的 "工具 "列表。
经验法则是：那里的数值越小越好。- 你会越发准确地 "复制"（结果）。
P.S. 这些数字是什么意思？计算你的交易中的 "额外佣金"...
这些数字是如何产生的，在滑移标签中？
看一下这个信号的订阅者的经纪人，看一下订阅者有什么滑点？
你可以通过myfxbook运行一个额外的信号，你可以看到那里。
你是什么意思？"通过myfxbook运行"？
怎么说呢？"通过myfxbook运行它"？
如果作者在那里没有监测到信号--要求将信号上传到那里。
你可以通过myfxbook运行一个额外的信号，你可以看到那里。
你是什么意思？
这些数字是如何形成的，在滑移的贡献中？
观察这个信号的订阅者的经纪人，看看订阅者有什么滑点？
"定价 "对我来说是一个封闭的问题。对我来说，更重要的是看最终结果，考虑到所有 "细微差别"。
如果你想得到确切的结果，最好像这样#1924并考虑到它：#182
P.S. 如果 "定价"，这不是由我决定的；)
"定价 "对我来说是一个封闭的问题。对我来说，更重要的是看最终结果，考虑到所有 "细微差别"。
如果你想得到确切的结果，最好像这样#1924并考虑到它：#182
P.S. 如果关于 "定价"，这不是由我决定的；)