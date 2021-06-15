1200个用户！！！ - 页 202

Yevhenii Levchenko:
请给我发个信息。有意思的是:)
Vasiliy Pushkaryov:
我把它寄给了
我可以要一个吗？
 
Vladislav Andruschenko:
我可以要一个吗？
好的 )
 
Pawel Egoshin:

幸福并没有持续很久。美丽的统计数字被埋在煤渣中。)

"交易风格改变了，在计算统计资料时不包括监测前的历史"

从这条信息来看，似乎是管理员的人工干预，显然是要求再确认一下。其他人只是看到故事被排除在计算之外，但能够订阅它们。

是的，人们是嫉妒的。
 
Vladimir Baskakov:
是的，人们是嫉妒的。

这就对了...不是一美元买50个帖子......

Yevhenii Levchenko:

这就对了...这不是一美元换50个帖子的要求......

那是什么意思？
 
Vladimir Baskakov:
是的，人们是嫉妒的。

每个人都有一个不同的 "尺子"。羡慕是希望拥有和别人一样的成功。例如，我不羡慕通过作弊、诈骗或其他方式骗取的成功。我不羡慕被踢出排名或被锁定在服务之外。但也有一种正义感。可能和大多数正常人一样。

有很多诚实的信号，有几十个订阅者，他们在许多个月里一直在展示一个伟大的故事。干得好，伙计们。在这个主题中，没有人 "嫉妒 "他们。如果我喜欢某人的交易，我会观察和分析他们的历史。它有时会带来有趣的见解。

但是，当不知从哪里冒出来的，用不同的绰号，出现了具有长期的、好看的交易历史的 "专业人士"。在几个月内，他们合并了，之前欺骗了数百名订户，折叠起来，然后重新开始。你认为我们应该只是路过而不嫉妒吗？

让我这样说吧。在这个话题中，是否有一位专业人士被不公平地 "羡慕 "了，而他，这位大师，不顾被羡慕的人，继续用他惊人的交易能力让我们所有人吃惊？
Vasiliy Pushkaryov:

我想每个人都和专业人士一样知道哪里有假，哪里信号好。
 
Vladimir Baskakov:
我想每个人都和专业人士一样知道哪里的信号是假的，哪里的信号是正常的。

是的，每个人都知道和...他们正在成群结队地加入。

