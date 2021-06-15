1200个用户！！！ - 页 202 1...195196197198199200201202203204205206207208209...230 新评论 Vasiliy Pushkaryov 2020.01.31 10:36 #2011 Yevhenii Levchenko: 请给我发个信息。有意思的是:) 发送至 Vladislav Andruschenko 2020.01.31 10:37 #2012 Vasiliy Pushkaryov: 我把它寄给了 我可以要一个吗？ Vasiliy Pushkaryov 2020.01.31 10:41 #2013 Vladislav Andruschenko: 我可以要一个吗？ 好的 ) Vasiliy Pushkaryov 2020.01.31 10:45 #2014 Pawel Egoshin: 幸福并没有持续很久。美丽的统计数字被埋在煤渣中。) "交易风格改变了，在计算统计资料时不包括监测前的历史" 从这条信息来看，似乎是管理员的人工干预，显然是要求再确认一下。其他人只是看到故事被排除在计算之外，但能够订阅它们。 [删除] 2020.01.31 10:45 #2015 是的，人们是嫉妒的。 Yevhenii Levchenko 2020.01.31 11:09 #2016 Vladimir Baskakov: 是的，人们是嫉妒的。 这就对了...不是一美元买50个帖子...... [删除] 2020.01.31 11:28 #2017 Yevhenii Levchenko: 这就对了...这不是一美元换50个帖子的要求...... 那是什么意思？ Vasiliy Pushkaryov 2020.01.31 11:35 #2018 Vladimir Baskakov: 是的，人们是嫉妒的。 每个人都有一个不同的 "尺子"。羡慕是希望拥有和别人一样的成功。例如，我不羡慕通过作弊、诈骗或其他方式骗取的成功。我不羡慕被踢出排名或被锁定在服务之外。但也有一种正义感。可能和大多数正常人一样。 有很多诚实的信号，有几十个订阅者，他们在许多个月里一直在展示一个伟大的故事。干得好，伙计们。在这个主题中，没有人 "嫉妒 "他们。如果我喜欢某人的交易，我会观察和分析他们的历史。它有时会带来有趣的见解。 但是，当不知从哪里冒出来的，用不同的绰号，出现了具有长期的、好看的交易历史的 "专业人士"。在几个月内，他们合并了，之前欺骗了数百名订户，折叠起来，然后重新开始。你认为我们应该只是路过而不嫉妒吗？ 让我这样说吧。在这个话题中，是否有一位专业人士被不公平地 "羡慕 "了，而他，这位大师，不顾被羡慕的人，继续用他惊人的交易能力让我们所有人吃惊？ [删除] 2020.01.31 11:51 #2019 Vasiliy Pushkaryov: 每个人都有一个不同的 "尺子"。羡慕是希望拥有和别人一样的成功。例如，我不羡慕通过作弊、诈骗或其他方式骗取的成功。我不羡慕被踢出排名或被锁定在服务之外。但也有一种正义感。可能和大多数正常人一样。 有很多诚实的信号，有几十个订阅者，他们在许多个月里一直在展示一个伟大的故事。干得好，伙计们。在这个主题中，没有人 "嫉妒 "他们。如果我喜欢某人的交易，我会观察和分析他们的历史。它有时会带来有趣的见解。 但当不知道从哪里来的，用不同的绰号，出现了具有长期良好交易历史的 "专业人士"。在几个月内，他们合并了，之前欺骗了数百名订户，折叠起来，然后重新开始。你认为我们应该只是路过而不嫉妒吗？ 我就问你这个问题。如果在这个话题中，有一位专业人士被不公平地 "羡慕 "了，而他，这位大师，不顾那些羡慕的人，继续用他令人难以置信的交易技巧让我们所有人吃惊？ 我想每个人都和专业人士一样知道哪里有假，哪里信号好。 Ivan Butko 2020.01.31 11:54 #2020 Vladimir Baskakov: 我想每个人都和专业人士一样知道哪里的信号是假的，哪里的信号是正常的。 是的，每个人都知道和...他们正在成群结队地加入。 1...195196197198199200201202203204205206207208209...230 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
"交易风格改变了，在计算统计资料时不包括监测前的历史"
从这条信息来看，似乎是管理员的人工干预，显然是要求再确认一下。其他人只是看到故事被排除在计算之外，但能够订阅它们。
每个人都有一个不同的 "尺子"。羡慕是希望拥有和别人一样的成功。例如，我不羡慕通过作弊、诈骗或其他方式骗取的成功。我不羡慕被踢出排名或被锁定在服务之外。但也有一种正义感。可能和大多数正常人一样。
有很多诚实的信号，有几十个订阅者，他们在许多个月里一直在展示一个伟大的故事。干得好，伙计们。在这个主题中，没有人 "嫉妒 "他们。如果我喜欢某人的交易，我会观察和分析他们的历史。它有时会带来有趣的见解。
但是，当不知从哪里冒出来的，用不同的绰号，出现了具有长期的、好看的交易历史的 "专业人士"。在几个月内，他们合并了，之前欺骗了数百名订户，折叠起来，然后重新开始。你认为我们应该只是路过而不嫉妒吗？让我这样说吧。在这个话题中，是否有一位专业人士被不公平地 "羡慕 "了，而他，这位大师，不顾被羡慕的人，继续用他惊人的交易能力让我们所有人吃惊？
我想每个人都和专业人士一样知道哪里的信号是假的，哪里的信号是正常的。
是的，每个人都知道和...他们正在成群结队地加入。