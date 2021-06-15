1200个用户！！！ - 页 191

Vladimir Baskakov:
嗯，他们 为了方便，加了一条线，这很正常。

为了更清楚地说明问题，这里是我的账户在飞行统计中的截图。

出现了故障，由于某种原因，我被手动添加了一个带有PROFIT符号的交易。

信号中没有这样的字符串。

 
Boris Gulikov:

你会在你的信号上找到类似的东西，在STATISTICS部分，然后你写下废话)))

我用俄语告诉你这是什么。

你为什么要写这个？ 只有粪坑才会这样做。经纪人永远不会将交易添加到价格!!!!!!!!!!!。如果有争议，他们会增加一个余额，指定押金

Boris Gulikov:

也许这是一个交换。
 
Vladimir Baskakov:
也许这是一个交换。

是的，欢迎奖金

 
Pokers:

你为什么要写这个？ 只有粪坑才会这样做。经纪人永远不会起草一份交易!!!!!!!!!!!。

经纪人没有。

苍蝇拍支持的那个家伙做到了。

而在这种情况下，你已经写出了交易员的交易地点!)))

 
Vladimir Baskakov:
有六个人物阿拉。他们的总和，减去无利可图的。

好吧，拿个计算器，把这六个符号加起来。

损失已入账。

而且我告诉你，这是第一笔交易。

把统计资料的链接发到了你的邮箱。

 
Boris Gulikov:

而经纪人并没有完成它。

苍蝇拍支持的那个哥们儿抽到了。

但在这种情况下，在交易员交易的地方，你已经自己写好了!)))

在第一张截图中，一切从头开始，有一张mt4的截图。

是的，人们甚至不知道如何阅读
 
Pokers:

在第一张截图中，它从，有一个从mt4的截图。

我知道。我举了我个人的例子。

这些都是类似的服务。历史已被上传。

而如果在填充时出现故障（比如有一笔利润，但不清楚从何而来），那么就会反映为符号 "利润"。

 
Vladimir Baskakov:
是的，人们甚至不知道如何阅读

这里。

这是该信号的第一笔交易。



