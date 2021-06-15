1200个用户！！！ - 页 191 1...184185186187188189190191192193194195196197198...230 新评论 Boris Gulikov 2019.11.29 17:01 #1901 Vladimir Baskakov: 嗯，他们 为了方便，加了一条线，这很正常。 为了更清楚地说明问题，这里是我的账户在飞行统计中的截图。 出现了故障，由于某种原因，我被手动添加了一个带有PROFIT符号的交易。 信号中没有这样的字符串。 Aleksandr Katkovskiy 2019.11.29 17:02 #1902 Boris Gulikov: 你会在你的信号上找到类似的东西，在STATISTICS部分，然后你写下废话))) 我用俄语告诉你这是什么。 为了更清楚地说明问题，这里是我的账户在飞行统计中的截图。 有一个失败，我手动添加了一个带有PROFIT符号的交易，出于某种原因。 你为什么要写这个？ 只有粪坑才会这样做。经纪人永远不会将交易添加到价格!!!!!!!!!!!。如果有争议，他们会增加一个余额，指定押金 [删除] 2019.11.29 17:02 #1903 Boris Gulikov: 为了更清楚地说明问题，这里是我的账户在飞行统计中的截图。 有一个失败，我手动添加了一个带有PROFIT符号的交易，出于某种原因。 嗯，信号中没有这样的线。 也许这是一个交换。 Aleksandr Katkovskiy 2019.11.29 17:03 #1904 Vladimir Baskakov: 也许这是一个交换。 是的，欢迎奖金 Boris Gulikov 2019.11.29 17:04 #1905 Pokers: 你为什么要写这个？ 只有粪坑才会这样做。经纪人永远不会起草一份交易!!!!!!!!!!!。 经纪人没有。 苍蝇拍支持的那个家伙做到了。 而在这种情况下，你已经写出了交易员的交易地点!))) multiplicator 2019.11.29 17:04 #1906 Vladimir Baskakov: 有六个人物阿拉。他们的总和，减去无利可图的。 好吧，拿个计算器，把这六个符号加起来。 损失已入账。 而且我告诉你，这是第一笔交易。我 把统计资料的链接发到了你的邮箱。 Aleksandr Katkovskiy 2019.11.29 17:05 #1907 Boris Gulikov: 而经纪人并没有完成它。 苍蝇拍支持的那个哥们儿抽到了。 但在这种情况下，在交易员交易的地方，你已经自己写好了!))) 在第一张截图中，一切从头开始，有一张mt4的截图。 [删除] 2019.11.29 17:07 #1908 是的，人们甚至不知道如何阅读 Boris Gulikov 2019.11.29 17:09 #1909 Pokers: 在第一张截图中，它从，有一个从mt4的截图。 我知道。我举了我个人的例子。 这些都是类似的服务。历史已被上传。 而如果在填充时出现故障（比如有一笔利润，但不清楚从何而来），那么就会反映为符号 "利润"。 multiplicator 2019.11.29 17:10 #1910 Vladimir Baskakov: 是的，人们甚至不知道如何阅读 这里。 这是该信号的第一笔交易。 1...184185186187188189190191192193194195196197198...230 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
嗯，他们 为了方便，加了一条线，这很正常。
为了更清楚地说明问题，这里是我的账户在飞行统计中的截图。
出现了故障，由于某种原因，我被手动添加了一个带有PROFIT符号的交易。
信号中没有这样的字符串。
你会在你的信号上找到类似的东西，在STATISTICS部分，然后你写下废话)))
我用俄语告诉你这是什么。
为了更清楚地说明问题，这里是我的账户在飞行统计中的截图。
有一个失败，我手动添加了一个带有PROFIT符号的交易，出于某种原因。
你为什么要写这个？ 只有粪坑才会这样做。经纪人永远不会将交易添加到价格!!!!!!!!!!!。如果有争议，他们会增加一个余额，指定押金
为了更清楚地说明问题，这里是我的账户在飞行统计中的截图。
有一个失败，我手动添加了一个带有PROFIT符号的交易，出于某种原因。
嗯，信号中没有这样的线。
也许这是一个交换。
是的，欢迎奖金
你为什么要写这个？ 只有粪坑才会这样做。经纪人永远不会起草一份交易!!!!!!!!!!!。
经纪人没有。
苍蝇拍支持的那个家伙做到了。
而在这种情况下，你已经写出了交易员的交易地点!)))
有六个人物阿拉。他们的总和，减去无利可图的。
好吧，拿个计算器，把这六个符号加起来。
损失已入账。
而且我告诉你，这是第一笔交易。
我 把统计资料的链接发到了你的邮箱。
而经纪人并没有完成它。
苍蝇拍支持的那个哥们儿抽到了。
但在这种情况下，在交易员交易的地方，你已经自己写好了!)))
在第一张截图中，一切从头开始，有一张mt4的截图。
在第一张截图中，它从，有一个从mt4的截图。
我知道。我举了我个人的例子。
这些都是类似的服务。历史已被上传。
而如果在填充时出现故障（比如有一笔利润，但不清楚从何而来），那么就会反映为符号 "利润"。
是的，人们甚至不知道如何阅读
这里。
这是该信号的第一笔交易。