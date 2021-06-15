1200个用户！！！ - 页 194

multiplicator:

你是什么意思？



，如果平均交易量低于10点，那就已经很糟糕了？

你可以在那里看到 "平均交易规模"。

通常情况下，如果经理是为 "订阅 "和吸引投资者而设立的--他已经对所有服务进行了监控--也就是说，你向myfxbook上传的请求应该很容易地 "进去"，没有问题。

就信号本身而言，你需要向作者/管理者提出问题。他应该提出复制的建议。这是他的 "工作 "和他的美元......。;)

Vladimir Baskakov:
什么是定价

如果你拥有产品/服务，你就自己确定价格。价格中包括什么，为什么，这是给你的一个问题;)

具体到信号--你需要询问服务的所有者，什么是 "包含在价格中的"；)

 
jori77:

那里的问题不是关于定价。

"服务信号 " 是如何决定滑坡的。

multiplicator:

那里的问题不是关于定价。

信号服务 是如何测量滑移的

这就是 "定价 "问题的一部分...;)


请看：如果你有我们的过滤器）在手，同时，已经有了如何选择 "条纹 "的想法，结果 会很好。

jori77:

在任何情况下，与黄牛党联系是没有意义的。仓鼠很好地说明了这一点
 
Vladimir Baskakov:
反正和黄牛党扯上关系也没有什么意义。仓鼠很好地说明了这一点

我同意。滑坡的影响太大。浪费钱。

 

这不是一个大动作，但顶部开始下降。

11月份超过2000%。

 
EgorKim:

圣杯已被找到。

在其中一个顶级信号中，来自welltrade的大师们不屑于交易 "利润 "符号。


我建议将服务信号更名为 "YUMOR服务"。

在那里做一个管理员 Petrosian))))。

顺便说一下，它曾经有一个这样的故事。

而现在是这样的。


显然，这个故事被包裹在仙股上了。而在40%的缩水之后，反馈中充满了愤慨：什么是假的，什么是骗人的，他们签的是完全不同的东西。他们说这是一个全面的骗局。

 

哦，伙计...



猪年的到来让人们感受到了它的存在。


猪年已经打上了自己的烙印。


机器人或搬运工...-


在任何时候，一切都可能破产......失去80%或100%的账户余额......。有趣的是...

 
Vasiliy Pushkaryov:

这不是一个大动作，但顶部开始下降。

11月超过2000%。

令人毛骨悚然

