通常情况下，如果经理是为 "订阅 "和吸引投资者而设立的--他已经对所有服务进行了监控--也就是说，你向myfxbook上传的请求应该很容易地 "进去"，没有问题。
就信号本身而言，你需要向作者/管理者提出问题。他应该提出复制的建议。这是他的 "工作 "和他的美元......。;)
如果你拥有产品/服务，你就自己确定价格。价格中包括什么，为什么，这是给你的一个问题;)
具体到信号--你需要询问服务的所有者，什么是 "包含在价格中的"；)
那里的问题不是关于定价。
但"服务信号 " 是如何决定滑坡的。
这就是 "定价 "问题的一部分...;)
请看：如果你有我们的过滤器（#182）在手，同时，已经有了如何选择 "条纹 "的想法，结果 会很好。
反正和黄牛党扯上关系也没有什么意义。仓鼠很好地说明了这一点
我同意。滑坡的影响太大。浪费钱。
圣杯已被找到。
在其中一个顶级信号中，来自welltrade的大师们不屑于交易 "利润 "符号。
我建议将服务信号更名为 "YUMOR服务"。
在那里做一个管理员 Petrosian))))。
顺便说一下，它曾经有一个这样的故事。
而现在是这样的。
显然，这个故事被包裹在仙股上了。而在40%的缩水之后，反馈中充满了愤慨：什么是假的，什么是骗人的，他们签的是完全不同的东西。他们说这是一个全面的骗局。
机器人或搬运工...-
在任何时候，一切都可能破产......失去80%或100%的账户余额......。有趣的是...
令人毛骨悚然