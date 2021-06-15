1200个用户！！！ - 页 189

圣杯已被找到。

在其中一个顶级信号中，来自welltrade的大师们不屑于交易 "利润 "符号。


我建议将信号服务更名为 "服务幽默"。

(把彼得罗辛放在那里当管理员）））。

 
EgorKim:

在其中一个顶级信号中，welltrade大师们轻松地交易 "利润 "符号

Ahhh)))))))

这有什么大不了的？

 
EgorKim:

10000000++++++

 
multiplicator:

厨房可以画任何他们想要的东西 ))))

看看工具上最赚钱的交易))))

multiplicator:

这些人不明白如何在表格中绘制历史。
他们只是手绘了利润))))

为什么嘲讽，这是金额
 
Vladimir Baskakov:
为什么嘲笑它，它是一个总和

是一个符号

multiplicator:

这是一个simv

没有，利润金额以千为单位
 
Vladimir Baskakov:
不，这恰恰是一个符号!

你第一次遇到的情况是什么？

这是一个监测错误。

一个小故障。

或者是手动绘制并手动上传利润数据到显示器。

我在这里没有看到，但在飞轮上，猴子网络出售的显示器上都有。

 
Vladimir Baskakov:
你见过一个终端吗？

符号列是符号的名称。

 
Vladimir Baskakov:
拿个计算器来算算吧。

这实际上是第一笔交易。

