圣杯已被找到。
在其中一个顶级信号中，来自welltrade的大师们不屑于交易 "利润 "符号。
我建议将信号服务更名为 "服务幽默"。
(把彼得罗辛放在那里当管理员）））。
在其中一个顶级信号中，welltrade大师们轻松地交易 "利润 "符号
Ahhh)))))))
这有什么大不了的？
10000000++++++
厨房可以画任何他们想要的东西 ))))
看看工具上最赚钱的交易))))
这些人不明白如何在表格中绘制历史。
他们只是手绘了利润))))
为什么嘲笑它，它是一个总和
是一个符号
这是一个simv
不，这恰恰是一个符号!
你第一次遇到的情况是什么？
这是一个监测错误。
一个小故障。
或者是手动绘制并手动上传利润数据到显示器。
我在这里没有看到，但在飞轮上，猴子网络出售的显示器上都有。
你见过一个终端吗？
符号列是符号的名称。
拿个计算器来算算吧。
这实际上是第一笔交易。