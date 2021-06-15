1200个用户！！！ - 页 205

苏格搞得多乱啊订阅者正在飞速增长。他们就像苍蝇吃了蜂蜜一样飞来飞去!

嗯，对你有好处 :)
 
奇怪的信号...

进入信号 -> mt4 -> 在 "按名称、作者、经纪人搜索 "下输入 "IceF"（不完整的名称，但这已经足够了） -> 点击搜索。

它将给你某一组信号。寻找有稳固收益的信号（大致上说是100%以上）。
 
在MT5，一个新加坡人为平台做了最好的广告
 
Ivan Butko:
在MT5中，这位新加坡人为平台做了最好的广告

我没有理解错，新加坡元是账户货币--这个。


新加坡人？


我怎样才能找到这个萨哈兰

 
Roman Shiredchenko:

我没有理解错，新加坡元是账户货币--这个。



如何找到这个 "沙哈拉 "？

简单。在第五个信号中，在用户方面排名第一。

 
Roman Shiredchenko:

我没有理解错，新加坡元是账户货币--这个。

是的!

罗曼-希雷琴科

你是如何找到这个"Sahar " 的？

萨哈是mt4信号的顶级订阅者之一。"Sahar "是一块中东的名字...或者说是一个名字...我对它了解不多...

他偶尔也会向顶峰迈进。

 
顺便说一下，有一个美分经纪商在用户的mt4信号方面做到了第一。该经纪人是FXO。Real2。在乐器名称中有一个点。在一个评论中，有人指出，信号提供者 是在用他的100美元开火，而用户是在冒着成千上万的风险。
Ivan Butko:

为什么雅科夫列夫会被甩掉？
Vladimir Tkach:
顺便说一下，有一个centvik在mt4信号上被订阅者做到了顶峰。该经纪人是FXO...Real2。仪器名称中有一个点。在一个评论中，有人指出，信号提供者是在用他的100美元开火，而用户是在冒着成千上万的风险。

就像有人通过定期的殴打强迫他们去冒险......伪君子很奇怪。

 
哦，Bulschit被卷入了欧洲人的生活。评论是一个奇迹
