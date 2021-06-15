1200个用户！！！ - 页 205 1...198199200201202203204205206207208209210211212...230 新评论 Yevhenii Levchenko 2020.02.12 14:12 #2041 苏格搞得多乱啊订阅者正在飞速增长。他们就像苍蝇吃了蜂蜜一样飞来飞去! 嗯，对你有好处 :) Yevhenii Levchenko 2020.02.12 14:31 #2042 奇怪的信号... 进入信号 -> mt4 -> 在 "按名称、作者、经纪人搜索 "下输入 "IceF"（不完整的名称，但这已经足够了） -> 点击搜索。 它将给你某一组信号。寻找有稳固收益的信号（大致上说是100%以上）。 Ivan Butko 2020.02.12 14:50 #2043 在MT5，一个新加坡人为平台做了最好的广告 Roman Shiredchenko 2020.02.16 03:25 #2044 Ivan Butko: 在MT5中，这位新加坡人为平台做了最好的广告 我没有理解错，新加坡元是账户货币--这个。 我怎样才能找到这个萨哈兰 ？ Uladzimir Izerski 2020.02.16 08:08 #2045 Roman Shiredchenko: 我没有理解错，新加坡元是账户货币--这个。 如何找到这个 "沙哈拉 "？ 简单。在第五个信号中，在用户方面排名第一。 Yevhenii Levchenko 2020.02.16 08:20 #2046 Roman Shiredchenko: 我没有理解错，新加坡元是账户货币--这个。 是的! 罗曼-希雷琴科。 你是如何找到这个"Sahar " 的？ 萨哈是mt4信号的顶级订阅者之一。"Sahar "是一块中东的名字...或者说是一个名字...我对它了解不多... 他偶尔也会向顶峰迈进。 Vladimir Tkach 2020.02.20 09:33 #2047 顺便说一下，有一个美分经纪商在用户的mt4信号方面做到了第一。该经纪人是FXO。Real2。在乐器名称中有一个点。在一个评论中，有人指出，信号提供者 是在用他的100美元开火，而用户是在冒着成千上万的风险。 [删除] 2020.02.20 11:45 #2048 Ivan Butko: 为什么雅科夫列夫会被甩掉？ [删除] 2020.02.20 12:03 #2049 Vladimir Tkach: 顺便说一下，有一个centvik在mt4信号上被订阅者做到了顶峰。该经纪人是FXO...Real2。仪器名称中有一个点。在一个评论中，有人指出，信号提供者是在用他的100美元开火，而用户是在冒着成千上万的风险。 就像有人通过定期的殴打强迫他们去冒险......伪君子很奇怪。 Ivan Butko 2020.03.02 20:56 #2050 哦，Bulschit被卷入了欧洲人的生活。评论是一个奇迹 1...198199200201202203204205206207208209210211212...230 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
嗯，对你有好处 :)
进入信号 -> mt4 -> 在 "按名称、作者、经纪人搜索 "下输入 "IceF"（不完整的名称，但这已经足够了） -> 点击搜索。
它将给你某一组信号。寻找有稳固收益的信号（大致上说是100%以上）。
在MT5中，这位新加坡人为平台做了最好的广告
我没有理解错，新加坡元是账户货币--这个。
我怎样才能找到这个萨哈兰 ？
简单。在第五个信号中，在用户方面排名第一。
是的!
萨哈是mt4信号的顶级订阅者之一。"Sahar "是一块中东的名字...或者说是一个名字...我对它了解不多...
他偶尔也会向顶峰迈进。
顺便说一下，有一个centvik在mt4信号上被订阅者做到了顶峰。该经纪人是FXO...Real2。仪器名称中有一个点。在一个评论中，有人指出，信号提供者是在用他的100美元开火，而用户是在冒着成千上万的风险。
就像有人通过定期的殴打强迫他们去冒险......伪君子很奇怪。