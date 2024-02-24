交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 534 1...527528529530531532533534535536537538539540541...3399 新评论 Алёша 2017.11.26 12:00 #5331 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 听起来很奇怪，metatrader的跷跷板上没有真正的刻度，你可以感受到平台的光学效应。真的吗？对不起，也许我错过了什么，是否可以下载历史上的虱子？还是说它们只能用于 "专有目的"（rnd）？ )我很高兴确实是错的，当我能在一堆外汇工具上获得一些未定义时期的刻度时，我就喜欢错了))我不喜欢蜱虫，我为它们付出了很多钱....(( Mihail Marchukajtes 2017.11.26 12:01 #5332 为了证明我的假设，我测试了我的TS的市场概括性，得出的结论是，一般来说，TS是过度训练的，为了让它开始赚钱，你需要在训练区设置这样的参数，导致这种情况的出现。毕竟，正如我们所知，培训领域并不那么重要，所以TS输钱也没有什么问题。但它将在实际工作领域获得，前两天是一个例子....。让我们看看接下来会发生什么.... Mihail Marchukajtes 2017.11.26 12:04 #5333 而这里是市场通用性的实际测试区。这就是我们选择如何确定网络的方向，使其在未来开始获得收益的地方。这个原则很简单。在测试过程中，TS不应该失败，正如我们在这张图片中看到的那样。让我们来谈谈对所获得的市场概括模型的最终测试吧！后来....。 [删除] 2017.11.26 12:38 #5334 阿利奥沙。真的吗？对不起，也许我错过了什么，是否可以下载历史上的虱子？或者他们只为 "官方目的"（rnd）提供？）我很高兴确实是错的，当我能在一堆外汇工具上获得一些未定义时期的刻度时，我喜欢错的。）我自己不是一个傻瓜，我为蜱虫付出了很多钱....()那么在MT5中，从经纪人的服务器/交易所已经有很长一段时间了，当然你可以...ctrl+u，导出 刻度线 Алёша 2017.11.26 13:32 #5335 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 在MT5中，从经纪人的服务器/交易所早就有了，当然，你可以...ctrl+u，导出 刻度线你可以从dukascopy.com/swiss/russian/marketwatch/historical/下载最后一天的ticks，但你至少需要一年和整个市场的ticks（~150Gb），如果你从厨房服务器看前几天的ticks，它们的数量完全不同，按数量顺序为分钟。这甚至不是邪恶的意图或贪婪，而是节省流量，不可能用 "真正的ticks "来测试，一个工具一年的ticks大约是一个Gigabyte，看看mt5的一个文件夹在测试时有多少重量，这些ticks在哪里？这只是营销。 [删除] 2017.11.26 13:38 #5336 阿利奥沙。如果你看一下厨房服务器前几天的蜱虫，它们的数量在那里是相当不同的，以数量为细目。甚至不可能使用 "真实的刻度线 "进行测试，一个工具一年的刻度线大约是一个千兆字节，看看测试时一个装有mt5的文件夹有多少重量，那些刻度线在哪里？不过，这只是像往常一样的营销。2年来在eurusd的终端文件夹 里有600 mb的ticks，每个月有25 mb的.tks。如果你把它导出为csv，我花了2个月的时间下载了800MB的文件。我看一下2017年的情况，看看会有多少钱97555367支...4.85 GB......还不够吗？很明显，并不是所有的经纪公司都有如此深度的勾股历史，有些公司有更多，有些公司则没有。 Алёша 2017.11.26 14:04 #5337 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 2年来在终端文件夹 里有600 mb的eurusd的ticks，每个月有25 mb是在.tks里。如果你把它导出为csv，我花了2个月的时间下载了800MB的文件。我看一下2017年的情况，看看会有多少钱97555367支...4.85 GB......还不够吗？嗯......嗯，看来是真的))))，也许我错了。但同样，除非我在我的测试器上得到1比1的相同结果，否则我不会相信为厨房的利益而写的任何鬼东西。测试器本身是一个相当简单的算法，该算法应该是透明的，其结果应该是可重复的，比如说像数学函数。 [删除] 2017.11.26 14:20 #5338 阿廖沙。嗯......嗯，似乎是真的))))，也许我错了。但同样的，除非我在我的测试器上得到一个相同的结果，否则我不会相信为厨房的利益而写的任何鬼东西。测试器本身是一个相当简单的算法，该算法必须是透明的，其结果必须是可重复的，例如对于某种数学的函数。我甚至不能对tick历史的质量说什么......如果你考虑到外汇中的滑点，我认为tick历史 的质量对于测试来说是可以接受的。 Алёша 2017.11.26 14:41 #5339 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 好吧，如果你用模拟的和真实的进行测试，结果至少是明显不同的，当然我不能对tick history本身的质量说什么......如果你考虑到滑点和外汇中的其他东西，那么我认为tick history 的质量是可以很好地测试的。好吧，如果我们开始批评MT测试器，首先是它的速度，我不知道他们做错了什么，只想到了关于厨房影响的 conspearological想法，但再一次，测试器是一个循环的ELEMENTARY ALGORITHM。在一个信号上--从平衡手*价格（下一个tick）中加/减，所有的，也许还有几个小的操作，有多少信号就有多少迭代，它应该比计算信号本身多花1-10%的时间，数以亿计（>十几分钟）的条形应该在十分之一秒内处理。要解释如何在马车上的萨拉布尼 "战略 "在一个月内的分钟蜡烛上运行，被测试了许多分钟，是不可能的，这是一个转移。而且，"在真实的ticks上 "也没有多大意义，如果信号是由蜡烛图产生的，而所有的ticks都在内存中，那么执行时只是通过信号后的下一个tick的时间键或滞后从mashup中选择。简而言之...你懂的）））） [删除] 2017.11.26 15:10 #5340 阿利奥沙。好吧，如果我们开始批评mt测试器，那么首先是速度，我不知道他们在那里做了什么，我只能想到关于厨房影响的繁荣的想法，但再一次，测试器是一个ELEMENTARY ALGORITHM，在循环。在一个信号上--从平衡手*价格（下一个tick）中加/减，所有的，也许还有几个小的操作，有多少信号就有多少迭代，它应该比计算信号本身多花1-10%的时间，数以亿计（>十几分钟）的条形应该在十分之一秒内处理。要解释如何在马车上的萨拉布尼 "战略 "在一个月内的分钟蜡烛上运行，被测试了许多分钟，是不可能的，这是一个转移。而且，"在真实的ticks上 "也没有多大意义，如果信号是由蜡烛图产生的，而所有的ticks都在内存中，那么执行时只是通过信号后的下一个tick的时间键或滞后从mashup中选择。简而言之...你得到了它）））。标准的MACD样本专家顾问，逻辑简单，1分钟2个开盘价，一年......嗯，感觉是4-5秒......这就是一年的时间。我不认为它有多慢+他再现了浮动点差的交易环境，绘制了图表并显示了报告 1...527528529530531532533534535536537538539540541...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
听起来很奇怪，metatrader的跷跷板上没有真正的刻度，你可以感受到平台的光学效应。
真的吗？对不起，也许我错过了什么，是否可以下载历史上的虱子？还是说它们只能用于 "专有目的"（rnd）？ )我很高兴确实是错的，当我能在一堆外汇工具上获得一些未定义时期的刻度时，我就喜欢错了))我不喜欢蜱虫，我为它们付出了很多钱....((
为了证明我的假设，我测试了我的TS的市场概括性，得出的结论是，一般来说，TS是过度训练的，为了让它开始赚钱，你需要在训练区设置这样的参数，导致这种情况的出现。
毕竟，正如我们所知，培训领域并不那么重要，所以TS输钱也没有什么问题。但它将在实际工作领域获得，前两天是一个例子....。让我们看看接下来会发生什么....
而这里是市场通用性的实际测试区。这就是我们选择如何确定网络的方向，使其在未来开始获得收益的地方。这个原则很简单。在测试过程中，TS不应该失败，正如我们在这张图片中看到的那样。让我们来谈谈对所获得的市场概括模型的最终测试吧！后来....。
真的吗？对不起，也许我错过了什么，是否可以下载历史上的虱子？或者他们只为 "官方目的"（rnd）提供？）我很高兴确实是错的，当我能在一堆外汇工具上获得一些未定义时期的刻度时，我喜欢错的。）我自己不是一个傻瓜，我为蜱虫付出了很多钱....()
那么在MT5中，从经纪人的服务器/交易所已经有很长一段时间了，当然你可以...ctrl+u，导出 刻度线
在MT5中，从经纪人的服务器/交易所早就有了，当然，你可以...ctrl+u，导出 刻度线
你可以从dukascopy.com/swiss/russian/marketwatch/historical/下载最后一天的ticks，但你至少需要一年和整个市场的ticks（~150Gb），如果你从厨房服务器看前几天的ticks，它们的数量完全不同，按数量顺序为分钟。这甚至不是邪恶的意图或贪婪，而是节省流量，不可能用 "真正的ticks "来测试，一个工具一年的ticks大约是一个Gigabyte，看看mt5的一个文件夹在测试时有多少重量，这些ticks在哪里？这只是营销。
如果你看一下厨房服务器前几天的蜱虫，它们的数量在那里是相当不同的，以数量为细目。甚至不可能使用 "真实的刻度线 "进行测试，一个工具一年的刻度线大约是一个千兆字节，看看测试时一个装有mt5的文件夹有多少重量，那些刻度线在哪里？不过，这只是像往常一样的营销。
2年来在eurusd的终端文件夹 里有600 mb的ticks，每个月有25 mb的.tks。
如果你把它导出为csv，我花了2个月的时间下载了800MB的文件。
我看一下2017年的情况，看看会有多少钱
97555367支...4.85 GB......还不够吗？
很明显，并不是所有的经纪公司都有如此深度的勾股历史，有些公司有更多，有些公司则没有。
2年来在终端文件夹 里有600 mb的eurusd的ticks，每个月有25 mb是在.tks里。
如果你把它导出为csv，我花了2个月的时间下载了800MB的文件。
我看一下2017年的情况，看看会有多少钱
97555367支...4.85 GB......还不够吗？
嗯......嗯，看来是真的))))，也许我错了。但同样，除非我在我的测试器上得到1比1的相同结果，否则我不会相信为厨房的利益而写的任何鬼东西。测试器本身是一个相当简单的算法，该算法应该是透明的，其结果应该是可重复的，比如说像数学函数。
嗯......嗯，似乎是真的))))，也许我错了。但同样的，除非我在我的测试器上得到一个相同的结果，否则我不会相信为厨房的利益而写的任何鬼东西。测试器本身是一个相当简单的算法，该算法必须是透明的，其结果必须是可重复的，例如对于某种数学的函数。
我甚至不能对tick历史的质量说什么......如果你考虑到外汇中的滑点，我认为tick历史 的质量对于测试来说是可以接受的。
好吧，如果你用模拟的和真实的进行测试，结果至少是明显不同的，当然我不能对tick history本身的质量说什么......如果你考虑到滑点和外汇中的其他东西，那么我认为tick history 的质量是可以很好地测试的。
好吧，如果我们开始批评MT测试器，首先是它的速度，我不知道他们做错了什么，只想到了关于厨房影响的 conspearological想法，但再一次，测试器是一个循环的ELEMENTARY ALGORITHM。在一个信号上--从平衡手*价格（下一个tick）中加/减，所有的，也许还有几个小的操作，有多少信号就有多少迭代，它应该比计算信号本身多花1-10%的时间，数以亿计（>十几分钟）的条形应该在十分之一秒内处理。要解释如何在马车上的萨拉布尼 "战略 "在一个月内的分钟蜡烛上运行，被测试了许多分钟，是不可能的，这是一个转移。而且，"在真实的ticks上 "也没有多大意义，如果信号是由蜡烛图产生的，而所有的ticks都在内存中，那么执行时只是通过信号后的下一个tick的时间键或滞后从mashup中选择。简而言之...你懂的））））
好吧，如果我们开始批评mt测试器，那么首先是速度，我不知道他们在那里做了什么，我只能想到关于厨房影响的繁荣的想法，但再一次，测试器是一个ELEMENTARY ALGORITHM，在循环。在一个信号上--从平衡手*价格（下一个tick）中加/减，所有的，也许还有几个小的操作，有多少信号就有多少迭代，它应该比计算信号本身多花1-10%的时间，数以亿计（>十几分钟）的条形应该在十分之一秒内处理。要解释如何在马车上的萨拉布尼 "战略 "在一个月内的分钟蜡烛上运行，被测试了许多分钟，是不可能的，这是一个转移。而且，"在真实的ticks上 "也没有多大意义，如果信号是由蜡烛图产生的，而所有的ticks都在内存中，那么执行时只是通过信号后的下一个tick的时间键或滞后从mashup中选择。简而言之...你得到了它）））。
标准的MACD样本专家顾问，逻辑简单，1分钟2个开盘价，一年......嗯，感觉是4-5秒......这就是一年的时间。
我不认为它有多慢+他再现了浮动点差的交易环境，绘制了图表并显示了报告