交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 530

Ivan Negreshniy 2017.11.23 22:58 #5291

马克西姆-德米特里耶夫斯基。假设我们有一个或多或少固定的BP，并有其频率分解。问题：对模型来说，什么更好--1个特征或5个，为什么？

如果你碰巧有这样的分解，而且是正确的、可逆的，那么增加模型的特征数量只会有好处，并增加其灵活性，最主要的是MO工具不会失败，顺便说一下现在有新的、先进的神经网络，使深度学习在速度上取得了数量级的成绩。

[删除] 2017.11.24 05:23 #5292

Ivan Negreshniy: 好吧，如果你碰巧有这样的分解，并且它是正确的和可逆的，那么增加模型的特征数量只是有益的，并增加其灵活性，最主要的是MO工具不会失败，顺便说一下，有新的、先进的神经网络，使深度学习在速度上取得数量级的成绩。好的+最嘈杂的元素被移除。ns是什么，叫什么名字？ 还有xgboost 呢，他们也做吗？)

Alexander Ivanov 2017.11.24 07:20 #5293

有水训练.....，以 "记住 "它并自行漏出。

Ivan Negreshniy 2017.11.24 09:05 #5294

马克西姆-德米特里耶夫斯基。 嗯+最嘈杂的元素已经被移除。ns是什么，它们叫什么？ 还有xgboost呢，他们也做这个吗？)

这是一个新的但鲜为人知的n网络架构，没有任何梯度下降，一切都像上述同志的大脑一样原始简单）。

[删除] 2017.11.24 09:18 #5295

伊万-内格雷什尼。 这是一个新的但鲜为人知的n网络架构，没有任何梯度下降，一切都很原始简单，就像上述同志的大脑）。我在哪里读到的？ 我甚至找不到任何东西来谷歌。这里有所有的选项https://tproger.ru/translations/neural-network-zoo-2/

Разнообразие нейронных сетей. Часть вторая. Продвинутые конфигурации 2016.10.13tproger.ru В первой части мы разобрались с базовыми, не очень сложными видами архитектур искусственных нейронных сетей. Настало время закончить начатое.

Ivan Negreshniy 2017.11.24 09:56 #5296

马克西姆-德米特里耶夫斯基。 我在哪里读到的？ 我甚至找不到任何东西来谷歌。这里有所有的选项https://tproger.ru/translations/neural-network-zoo-2/公共领域中关于它的文字不多，但研究正在进行中https://creatime.me/MediaLibrary/Zanimatelno/NovayaEra

Renat Akhtyamov 2017.11.24 11:13 #5297

尤里-阿索连科。 我想白天会更好。从模型和初步调试运行来看。但 现在 说什么都还为时过早，当然。 进展如何？

Yuriy Asaulenko 2017.11.24 11:45 #5298

雷纳特-阿赫蒂亚莫夫。 进展如何？ 飞行是可以的。我将为真正的交易进行微调，但我还没有时间。

Dmitriy Skub 2017.11.24 11:53 #5299

伊万-内格雷什尼。公共领域中关于它的文字不多，但研究正在进行中https://creatime.me/MediaLibrary/Zanimatelno/NovayaEra 某种童话故事的描述）虽然，它可能发生。实施，似乎不会在公共领域看到。

[删除] 2017.11.24 12:03 #5300

伊万-内格雷什尼。公共领域中关于它的文字不多，但研究正在进行中https://creatime.me/MediaLibrary/Zanimatelno/NovayaEra啊，好吧，现在还没有图书馆......你不能自己写 )
假设我们有一个或多或少固定的BP，并有其频率分解。问题：对模型来说，什么更好--1个特征或5个，为什么？
好吧，如果你碰巧有这样的分解，并且它是正确的和可逆的，那么增加模型的特征数量只是有益的，并增加其灵活性，最主要的是MO工具不会失败，顺便说一下，有新的、先进的神经网络，使深度学习在速度上取得数量级的成绩。
好的+最嘈杂的元素被移除。ns是什么，叫什么名字？ 还有xgboost 呢，他们也做吗？)
有水训练.....，以 "记住 "它并自行漏出。
嗯+最嘈杂的元素已经被移除。ns是什么，它们叫什么？ 还有xgboost呢，他们也做这个吗？)
这是一个新的但鲜为人知的n网络架构，没有任何梯度下降，一切都很原始简单，就像上述同志的大脑）。
我在哪里读到的？ 我甚至找不到任何东西来谷歌。
这里有所有的选项https://tproger.ru/translations/neural-network-zoo-2/
公共领域中关于它的文字不多，但研究正在进行中https://creatime.me/MediaLibrary/Zanimatelno/NovayaEra
我想白天会更好。从模型和初步调试运行来看。但 现在 说什么都还为时过早，当然。
进展如何？
啊，好吧，现在还没有图书馆......你不能自己写 )