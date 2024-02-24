交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 530

假设我们有一个或多或少固定的BP，并有其频率分解。问题：对模型来说，什么更好--1个特征或5个，为什么？


如果你碰巧有这样的分解，而且是正确的、可逆的，那么增加模型的特征数量只会有好处，并增加其灵活性，最主要的是MO工具不会失败，顺便说一下现在有新的、先进的神经网络，使深度学习在速度上取得了数量级的成绩。
Ivan Negreshniy:
好的+最嘈杂的元素被移除。ns是什么，叫什么名字？ 还有xgboost 呢，他们也做吗？)

 


有水训练.....，以 "记住 "它并自行漏出。

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

这是一个新的但鲜为人知的n网络架构，没有任何梯度下降，一切都像上述同志的大脑一样原始简单）。
伊万-内格雷什尼
我在哪里读到的？ 我甚至找不到任何东西来谷歌。

这里有所有的选项https://tproger.ru/translations/neural-network-zoo-2/

В первой части мы разобрались с базовыми, не очень сложными видами архитектур искусственных нейронных сетей. Настало время закончить начатое.
 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

公共领域中关于它的文字不多，但研究正在进行中https://creatime.me/MediaLibrary/Zanimatelno/NovayaEra

 
尤里-阿索连科
我想白天会更好。从模型和初步调试运行来看。但 现在 说什么都还为时过早，当然。
进展如何？
 
雷纳特-阿赫蒂亚莫夫
进展如何？
飞行是可以的。我将为真正的交易进行微调，但我还没有时间。
 
伊万-内格雷什尼

某种童话故事的描述）虽然，它可能发生。实施，似乎不会在公共领域看到。
伊万-内格雷什尼

啊，好吧，现在还没有图书馆......你不能自己写 )

