交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易

Mihail Marchukajtes: 这就是我是什么样的程序员。在你掌握它之前，没有人能够正确地解释它......。总之，人们!!!!!听好了。重要的长篇文章来了......这是一种进化......要么做要么死 :) 我就像那个程序员一样

Vizard_ 2017.11.27 14:37 #5372
Mihail Marchukajtes: 总之人们!!!!!听好了。即将推出的重要长篇文章......主人，燃烧！

Mihail Marchukajtes 2017.11.27 15:05 #5373
你们都很清楚，我对未平仓合约（OI）有一种狂热的感觉，因为它是决定交易量性质的关键环节。与德尔塔结合起来......嗯嗯....只是一个美味的花絮....OI当然不是万能的，但提高模型的性能质量，即使是10%，也已经会有很高的权重!!!!。而且，哦，奇迹!!!!我终于忍不住了，但遗憾的是只有MT5有这样的功能，这也是我从MT4转到MT5的决定性因素。非常感谢Rafil，他节省了大量的时间，为迁移工作开了个好头。EA已经在写了，而且有一个星期的统计资料。当然这还不够，但我们可以在M5上开始测试，此外，在这个时间框架内，价差对Si的影响与整个工具的波动性相比是微不足道的。好吧......数据是有的，唯一的问题是我认为它是什么。训练模型，看看Delta+Volume+OI的组合有什么能力。我对Мкуль5有很好的工作知识，但我已经解决了这些问题，我想我已经达到了终点，面对这样一种奇妙而强大的语言，我的误解之墙。TC的一般概念是这样的。

在这篇文章中，我将尝试探讨该模型的理论值和数值之间的主要差异。

为了准备训练集，我使用下面的应用脚本。这个脚本将基本策略的信号卸载到csv文件中。然后我们建立模型并把它塞进另一个指标。我有两个人。BuySi和SellSi，它们都是含有AI的指标。对于投入来说，这些指标涉及的是Delta+AD+OI的指标集。从指标来看，特别是在一个包中...可能是什么问题...但是没有...他们是....我认为我是唯一一个对这种美丽而奇妙的编程语言了解这么多的人....。所以...我说到哪里了......哦，对了....问题是这样的。

脚本将一个数据卸载到一个文件中，但是在测试过程中在信号出现的时候，打印出来的是其他数值。即同一信号在文件中写的是一件事，但事实上在测试的时候输入的是完全不同的。矛盾就在这里。手柄初始化和缓冲区访问本身是从脚本中复制的。但是BuySi在测试的时候加载了足够的数据，因为我是用手检查的。而最有趣的是，OM加载的文件和AI的输入相同，但AD是标准的，终端的。在文件中的一些价值，事实上是其他的。我认为这与这个参数有关，当我们试图为一个与被测试工具不同的工具调用该指标时。我认为问题出在报价和指标值的同步上。我认为这个解决方案可能需要一些前期准备。这就是为什么我向人们寻求帮助。为什么脚本获取了相同的iAD值，但在测试时这些值却不一样，从而使信号开始变化？当图标出现在图表上时，即在初始化过程中计算出来的，图片看起来如下。

在我看来，非常好。一下子就感受到了OM的影响，但是当我在测试器中运行它时，画面就变了......而且不是更好。

此外，该测试仪用不同的信号进行两次运行。电感器应及时抽出缓冲器。计算AI时有延迟，错误4806不再出现，但跳舞的信号和数据的差异，与STANDARD iAD指标的代码绝对相同 我很疲惫，懒得写这篇长文，希望得到帮助。我认为问题出在iCustom上，当指标被调用到与当前不同的工具上时。就这样开始淋漓尽致的OI，但我后来强迫他从特定的文件中加载，都通过了，但对iAD怎么办呢？

这就是我在脚本中的调用方式，它创建了一个带有数据的文件。

AD_H =iAD("BR-12.17", 0, VOLUME_REAL); Sleep(1500);

然后我像这样访问缓冲区...

double AD(int index) { double MA[1]; ResetLastError(); if(CopyBuffer(AD_H,0,index,1,MA)<0) { PrintFormat("Failed to copy data from the iMA indicator, error code %d",GetLastError()); return(0.0); } return NormalizeDouble(MA[0],Digits()); }

然后我像这样计算输入。

double AD=(AD(i+1)-AD(i+PNT+1))*Cont;

这都是在一个脚本中，但它在一个有AI的指标中工作，其中手柄的写法是这样的AD_H =iAD("BR-12.17", 0, VOLUME_REAL);

缓冲区访问是这样的...

double AD(int index) { double MA[1]; ResetLastError(); if(CopyBuffer(AD_H,0,index,1,MA)<0) { PrintFormat("Failed to copy data from the iMA indicator, error code %d",GetLastError()); return(0.0); } return NormalizeDouble(MA[0],Digits()); }

输入计算是这样的：....

double AD=(AD(i+1)-AD(i+PNT+1))*Cont;

这是可以理解的，因为一切都只是抄袭。但为什么最终的结果会有如此大的差异。但我认为，这是因为该指标是用另一个符号调用的。在通过另一个符号调用指标之前，不需要做任何准备，如同步或任何检查。你怎么看????

Mihail Marchukajtes 2017.11.27 15:07 #5374
Vizard_。主人，开火吧！OOO 很明显......一群严肃的人已经到来。我认为辩论会很激烈 :-)

Mihail Marchukajtes 2017.11.27 15:18 #5375
而现在我编译了一个指标，它向打印机输出的数据正是它发送到文件中的数据。但在测试过程中，输入的同一信号有其他数值。怎么会呢？

Mihail Marchukajtes 2017.11.27 16:02 #5376
我看到不会有电影????悲伤 :-(

Dr. Trader 2017.11.27 16:34 #5377
AD是依赖于成交量的，所以零杠上的数值是不断变化的。 如果你事先将生成的AD值填入文件，然后读取该文件并将其用于测试，那么你很可能是瞻前顾后，在EA本身还不知道的时候，使用已经生成的零杠的数值。

Mihail Marchukajtes 2017.11.27 16:52 #5378
交易员博士。AD取决于成交量，所以零杠上的数值是不断变化的。 如果你事先将生成的AD值填入文件，然后读取这个文件并用于测试，那么你很可能是瞻前顾后，在EA本身还不知道的时候，使用已经生成的零杠的数值。不，没有使用AD写文件，一切都直接取自符号。我认为这可能是由于缺乏同步检查。另外，错误4806一直存在。我在主指标中引入了一个延迟，错误消失了，但问题仍然存在。:-(

Mihail Marchukajtes 2017.11.27 17:06 #5379
下面是编译后从终端打印出来的结果。2017.11.27 20:59:17.625 Buy_Si (Si-12.17,M5)2017.11.23 11:05:00 1.0 -116.0 64.0 2292.0 -206.0 413 4和这里的代理人。2017.11.27 20:59:38.318 2017.11.23 11:10:40 2017.11.23 11:05:00 1.0 -116.0 140.0 -1889.0 -993.0 1 4注意这是同一个信号。时间11:05:-116是取自文件的OI，也是一样的。然后有三个来自不同符号的AD值。然后，我把酒吧做好了，参数就出来了。为什么关于AD的数据是不同的。同步检查插入....？

Machine learning in trading: Errors, bugs, questions
错误、漏洞、问题

Dr. Trader 2017.11.27 17:19 #5380
没有代码，我什么都不明白。我们需要做一个简单的专家顾问，用最少的函数集来简单地读取指标值并将其写入日志（或者更好的是--写入csv文件，以便以后更好地进行比较）。在这种情况下，结果将是不同的，应将代码与专家顾问的代码一起发送给服务台。

你也可以把代码附在终端上--https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page2096，然后 由知识渊博的人检查并确认或解释什么是错的。
你们都很清楚，我对未平仓合约（OI）有一种狂热的感觉，因为它是决定交易量性质的关键环节。与德尔塔结合起来......嗯嗯....只是一个美味的花絮....OI当然不是万能的，但提高模型的性能质量，即使是10%，也已经会有很高的权重!!!!。而且，哦，奇迹!!!!我终于忍不住了，但遗憾的是只有MT5有这样的功能，这也是我从MT4转到MT5的决定性因素。非常感谢Rafil，他节省了大量的时间，为迁移工作开了个好头。EA已经在写了，而且有一个星期的统计资料。当然这还不够，但我们可以在M5上开始测试，此外，在这个时间框架内，价差对Si的影响与整个工具的波动性相比是微不足道的。好吧......数据是有的，唯一的问题是我认为它是什么。训练模型，看看Delta+Volume+OI的组合有什么能力。我对Мкуль5有很好的工作知识，但我已经解决了这些问题，我想我已经达到了终点，面对这样一种奇妙而强大的语言，我的误解之墙。TC的一般概念是这样的。
在这篇文章中，我将尝试探讨该模型的理论值和数值之间的主要差异。
为了准备训练集，我使用下面的应用脚本。这个脚本将基本策略的信号卸载到csv文件中。然后我们建立模型并把它塞进另一个指标。我有两个人。BuySi和SellSi，它们都是含有AI的指标。对于投入来说，这些指标涉及的是Delta+AD+OI的指标集。从指标来看，特别是在一个包中...可能是什么问题...但是没有...他们是....我认为我是唯一一个对这种美丽而奇妙的编程语言了解这么多的人....。所以...我说到哪里了......哦，对了....问题是这样的。
脚本将一个数据卸载到一个文件中，但是在测试过程中在信号出现的时候，打印出来的是其他数值。即同一信号在文件中写的是一件事，但事实上在测试的时候输入的是完全不同的。矛盾就在这里。手柄初始化和缓冲区访问本身是从脚本中复制的。但是BuySi在测试的时候加载了足够的数据，因为我是用手检查的。而最有趣的是，OM加载的文件和AI的输入相同，但AD是标准的，终端的。在文件中的一些价值，事实上是其他的。我认为这与这个参数有关，当我们试图为一个与被测试工具不同的工具调用该指标时。我认为问题出在报价和指标值的同步上。我认为这个解决方案可能需要一些前期准备。这就是为什么我向人们寻求帮助。为什么脚本获取了相同的iAD值，但在测试时这些值却不一样，从而使信号开始变化？当图标出现在图表上时，即在初始化过程中计算出来的，图片看起来如下。
在我看来，非常好。一下子就感受到了OM的影响，但是当我在测试器中运行它时，画面就变了......而且不是更好。
此外，该测试仪用不同的信号进行两次运行。电感器应及时抽出缓冲器。计算AI时有延迟，错误4806不再出现，但跳舞的信号和数据的差异，与STANDARD iAD指标的代码绝对相同 我很疲惫，懒得写这篇长文，希望得到帮助。我认为问题出在iCustom上，当指标被调用到与当前不同的工具上时。就这样开始淋漓尽致的OI，但我后来强迫他从特定的文件中加载，都通过了，但对iAD怎么办呢？
这就是我在脚本中的调用方式，它创建了一个带有数据的文件。
然后我像这样访问缓冲区...
然后我像这样计算输入。
这都是在一个脚本中，但它在一个有AI的指标中工作，其中手柄的写法是这样的
缓冲区访问是这样的...
输入计算是这样的：....
这是可以理解的，因为一切都只是抄袭。但为什么最终的结果会有如此大的差异。但我认为，这是因为该指标是用另一个符号调用的。在通过另一个符号调用指标之前，不需要做任何准备，如同步或任何检查。你怎么看????
OOO 很明显......一群严肃的人已经到来。我认为辩论会很激烈 :-)
而现在我编译了一个指标，它向打印机输出的数据正是它发送到文件中的数据。但在测试过程中，输入的同一信号有其他数值。怎么会呢？
我看到不会有电影????悲伤 :-(
AD是依赖于成交量的，所以零杠上的数值是不断变化的。 如果你事先将生成的AD值填入文件，然后读取该文件并将其用于测试，那么你很可能是瞻前顾后，在EA本身还不知道的时候，使用已经生成的零杠的数值。
AD取决于成交量，所以零杠上的数值是不断变化的。 如果你事先将生成的AD值填入文件，然后读取这个文件并用于测试，那么你很可能是瞻前顾后，在EA本身还不知道的时候，使用已经生成的零杠的数值。
不，没有使用AD写文件，一切都直接取自符号。我认为这可能是由于缺乏同步检查。另外，错误4806一直存在。我在主指标中引入了一个延迟，错误消失了，但问题仍然存在。:-(
下面是编译后从终端打印出来的结果。
2017.11.27 20:59:17.625 Buy_Si (Si-12.17,M5)2017.11.23 11:05:00 1.0 -116.0 64.0 2292.0 -206.0 413 4
和这里的代理人。
2017.11.27 20:59:38.318 2017.11.23 11:10:40 2017.11.23 11:05:00 1.0 -116.0 140.0 -1889.0 -993.0 1 4
注意这是同一个信号。时间11:05:-116是取自文件的OI，也是一样的。然后有三个来自不同符号的AD值。然后，我把酒吧做好了，参数就出来了。
为什么关于AD的数据是不同的。同步检查插入....？
没有代码，我什么都不明白。
我们需要做一个简单的专家顾问，用最少的函数集来简单地读取指标值并将其写入日志（或者更好的是--写入csv文件，以便以后更好地进行比较）。在这种情况下，结果将是不同的，应将代码与专家顾问的代码一起发送给服务台。
你也可以把代码附在终端上--https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page2096，然后 由知识渊博的人检查并确认或解释什么是错的。