交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 527 1...520521522523524525526527528529530531532533534...3399 新评论 Renat Akhtyamov 2017.11.17 19:00 #5261 我观看了马克西姆的信号，例如--佩特罗斯-沙塔赫兹扬。 这是一个挑衅性的问题。为什么要知道谁赚了多少钱？)那么，这不是多少钱的问题，而是在使用NS的情况下，是否有稳定的收入的策略。比如说，我在看马克西姆的信号。开始时很有趣，但后来 - out.... Yuriy Asaulenko 2017.11.17 19:12 #5262 雷纳特-阿赫蒂亚莫夫。 那么，这不是多少钱的问题，而是是否有来自NS战略的稳定收入。 是的，有。按交易量 计算，每天有0.5%。国家安全局在这里就像一个帮手，手工业。 Renat Akhtyamov 2017.11.17 19:13 #5263 尤里-阿索连科。 检查。每天0.5%。NS在这里担任助理，手工业。 天气越来越暖和了。 Yuriy Asaulenko 2017.11.17 19:18 #5264 雷纳特-阿赫蒂亚莫夫。 嗯，天气越来越暖和了。我现在正在测试机器，实时的。我现在正在对它进行实时测试。 关于交易、自动交易系统和策略测试的论坛 我在交易中使用机器学习：理论与实践（交易而不仅仅是）。 Yuriy Asaulenko, 2017.11.17 17:32 我有自己的测试方法。我也不打算向任何人证明什么。所有内容仅供参考。顺便说一下，为什么要对蜱虫进行测试？在建模中，用最坏的情况来做下一个蜡烛要容易得多。那么结果只会在真实的刻度上得到改善）。好吧，如果你在一个大的TF上工作，用一个较小的TF来处理蜡烛中的事件发展，而ticks将不会影响任何东西。在这里，我们还有一个测试交易。正如你所看到的，它也是有利可图的。3,17.11.2017 19:36:58,1,17.11.2017 19:36:58,22683,17.11.2017 19:59:47,22704,21,39 利润是21，最大利润是39。当然，这不能证明什么）。那么，这里还有一个实时测试交易4,17.11.2017 20:00:07,1,17.11.2017 20:00:07,22702,17.11.2017 20:18:07,22721,19,35利润 - 19，最大利润 - 35。在你面前已经有3笔交易了。第1个是在以前的一个帖子中。而我已经完成了这个节目）。 但也有埋伏）。 Dmitriy Skub 2017.11.17 19:22 #5265 尤里-阿索连科。 我目前正在测试自动装置。 但道路上也有一些坎坷）。 烧毁了系统，尤里！）））) Yuriy Asaulenko 2017.11.17 19:24 #5266 Dmitriy Skub: 烧毁了系统，尤里！）））) 艾，做得好，）和确定的工具。对于2个交易））。其中有3个，第1个交易在上面。 Dmitriy Skub 2017.11.17 19:26 #5267 尤里-阿索连科。(Ouch, good for you)。为2个交易。))上面有1个。 都有三条）输入/输出是两条垂直线。 ZS。 我可以删除图片。 Yuriy Asaulenko 2017.11.17 19:31 #5268 Dmitriy Skub: 都有三条）输入/输出是两条垂直线。SZY:我可以删除图片。令人欣慰的是，这还不是一个系统，而是一个修改了参数的测试。))为了简化测试。我不会给你看有真实参数的运行））。是的，我不需要，让他们看））。 Dmitriy Skub 2017.11.17 19:35 #5269 尤里-阿索连科。 令人欣慰的是，这还不是一个系统，而是一个修改了参数的测试）。为了使测试更容易。我不会给你看有真实参数的运行）。 是的，不要，让他们看。)) 好吧，让他们来。我不需要它--我有自己的一切）。 Yuriy Asaulenko 2017.11.17 19:40 #5270 Dmitriy Skub: 好吧，让他们来。我不需要它--我有自己的东西）。反正他们不会得到它)。但我很高兴--他们立即得到了提升。我也没有这样的照片，只有一份日志。作为奖励，又是一次试探性的交易。只针对已启动的人）。5,17.11.2017 21:12:59,-1,17.11.2017 20:48:18,22714,17.11.2017 21:12:59,22702,12,27就是这样，就是这样，没有了））。SZY 22:16 我很想画下一笔交易，也是一笔有利可图的交易。然而，自豪感。的罪恶。 1...520521522523524525526527528529530531532533534...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
这是一个挑衅性的问题。为什么要知道谁赚了多少钱？)
那么，这不是多少钱的问题，而是在使用NS的情况下，是否有稳定的收入的策略。
比如说，我在看马克西姆的信号。
开始时很有趣，但后来 - out....
那么，这不是多少钱的问题，而是是否有来自NS战略的稳定收入。
检查。每天0.5%。NS在这里担任助理，手工业。
嗯，天气越来越暖和了。
我现在正在测试机器，实时的。我现在正在对它进行实时测试。
关于交易、自动交易系统和策略测试的论坛
我在交易中使用机器学习：理论与实践（交易而不仅仅是）。
Yuriy Asaulenko, 2017.11.17 17:32
我有自己的测试方法。我也不打算向任何人证明什么。所有内容仅供参考。
顺便说一下，为什么要对蜱虫进行测试？在建模中，用最坏的情况来做下一个蜡烛要容易得多。那么结果只会在真实的刻度上得到改善）。
好吧，如果你在一个大的TF上工作，用一个较小的TF来处理蜡烛中的事件发展，而ticks将不会影响任何东西。
在这里，我们还有一个测试交易。正如你所看到的，它也是有利可图的。
利润是21，最大利润是39。当然，这不能证明什么）。
那么，这里还有一个实时测试交易
利润 - 19，最大利润 - 35。
在你面前已经有3笔交易了。第1个是在以前的一个帖子中。
而我已经完成了这个节目）。
我目前正在测试自动装置。
烧毁了系统，尤里！）））)
烧毁了系统，尤里！）））)
(Ouch, good for you)。为2个交易。))上面有1个。
都有三条）输入/输出是两条垂直线。
ZS。
我可以删除图片。
都有三条）输入/输出是两条垂直线。
SZY:
我可以删除图片。
令人欣慰的是，这还不是一个系统，而是一个修改了参数的测试。))为了简化测试。我不会给你看有真实参数的运行））。
是的，我不需要，让他们看））。
令人欣慰的是，这还不是一个系统，而是一个修改了参数的测试）。为了使测试更容易。我不会给你看有真实参数的运行）。
是的，不要，让他们看。))
好吧，让他们来。我不需要它--我有自己的一切）。
好吧，让他们来。我不需要它--我有自己的东西）。
反正他们不会得到它)。但我很高兴--他们立即得到了提升。我也没有这样的照片，只有一份日志。
作为奖励，又是一次试探性的交易。只针对已启动的人）。
就是这样，就是这样，没有了））。
SZY 22:16 我很想画下一笔交易，也是一笔有利可图的交易。然而，自豪感。的罪恶。