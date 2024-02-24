交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 527

新评论
 
我观看了马克西姆的信号，例如--佩特罗斯-沙塔赫兹扬

这是一个挑衅性的问题。为什么要知道谁赚了多少钱？)

那么，这不是多少钱的问题，而是在使用NS的情况下，是否有稳定的收入的策略。

比如说，我在看马克西姆的信号。

开始时很有趣，但后来 - out....

 
雷纳特-阿赫蒂亚莫夫
那么，这不是多少钱的问题，而是是否有来自NS战略的稳定收入。
是的，有。按交易量 计算，每天有0.5%。国家安全局在这里就像一个帮手，手工业。
 
尤里-阿索连科
检查。每天0.5%。NS在这里担任助理，手工业。
天气越来越暖和了。
 
雷纳特-阿赫蒂亚莫夫
嗯，天气越来越暖和了。

我现在正在测试机器，实时的。我现在正在对它进行实时测试。

关于交易、自动交易系统和策略测试的论坛

我在交易中使用机器学习：理论与实践（交易而不仅仅是）。

Yuriy Asaulenko, 2017.11.17 17:32

我有自己的测试方法。我也不打算向任何人证明什么。所有内容仅供参考。

顺便说一下，为什么要对蜱虫进行测试？在建模中，用最坏的情况来做下一个蜡烛要容易得多。那么结果只会在真实的刻度上得到改善）。

好吧，如果你在一个大的TF上工作，用一个较小的TF来处理蜡烛中的事件发展，而ticks将不会影响任何东西。

在这里，我们还有一个测试交易。正如你所看到的，它也是有利可图的。

3,17.11.2017 19:36:58,1,17.11.2017 19:36:58,22683,17.11.2017 19:59:47,22704,21,39

利润是21，最大利润是39。当然，这不能证明什么）。

那么，这里还有一个实时测试交易

4,17.11.2017 20:00:07,1,17.11.2017 20:00:07,22702,17.11.2017 20:18:07,22721,19,35

利润 - 19，最大利润 - 35。

在你面前已经有3笔交易了。第1个是在以前的一个帖子中。

而我已经完成了这个节目）。

但也有埋伏）。
 
尤里-阿索连科

我目前正在测试自动装置。

但道路上也有一些坎坷）。

烧毁了系统，尤里！）））)


 
Dmitriy Skub:

烧毁了系统，尤里！）））)

艾，做得好，）和确定的工具。对于2个交易））。其中有3个，第1个交易在上面。
 
尤里-阿索连科
(Ouch, good for you)。为2个交易。))上面有1个。

都有三条）输入/输出是两条垂直线

ZS。

我可以删除图片。

 
Dmitriy Skub:

都有三条）输入/输出是两条垂直线

SZY:

我可以删除图片。

令人欣慰的是，这还不是一个系统，而是一个修改了参数的测试。))为了简化测试。我不会给你看有真实参数的运行））。

是的，我不需要，让他们看））。

 
尤里-阿索连科

令人欣慰的是，这还不是一个系统，而是一个修改了参数的测试）。为了使测试更容易。我不会给你看有真实参数的运行）。

是的，不要，让他们看。))

好吧，让他们来。我不需要它--我有自己的一切）。

 
Dmitriy Skub:

好吧，让他们来。我不需要它--我有自己的东西）。

反正他们不会得到它)。但我很高兴--他们立即得到了提升。我也没有这样的照片，只有一份日志。

作为奖励，又是一次试探性的交易。只针对已启动的人）。

5,17.11.2017 21:12:59,-1,17.11.2017 20:48:18,22714,17.11.2017 21:12:59,22702,12,27

就是这样，就是这样，没有了））。

SZY 22:16 我很想画下一笔交易，也是一笔有利可图的交易。然而，自豪感。的罪恶。

1...520521522523524525526527528529530531532533534...3399
新评论