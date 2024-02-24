交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 536 1...529530531532533534535536537538539540541542543...3399 新评论 Mihail Marchukajtes 2017.11.26 18:37 #5351 SEM。尝试添加布林线或包络线 的标准差，用于通道边界，很有意思。 "来自福特的公开利益"，我想知道谁在广播这些指标的真实数据？我还是不明白，什么是 "QD"？KD是delta cluster....真正的数据是从期货市场上播放的各种期货。至于布林线和其他基于价格的指标，我认为它们是次要的。相反，它们是价格的结果，但不是价格的原因。delta+Volume+OI=工具定价的基础。而且，做市商可以获得它。但不是我们。OM不是一个万能的治疗方法，它只能改善5-10%的模型，但它可以是足够的。所有的人都能得到这些信息，但很少有人能正确使用这些信息。这就是为什么它向所有人开放。知道是一回事，而能够应用是另一回事。像这样..... Mihail Marchukajtes 2017.11.26 18:50 #5352 我最近一直在思考关于知识的本质。想象一下，我们有一个cloze系列，基于这个系列我们开始建立不同的指数。 标准偏差，布林等。通过在价格溢出类转换的基础上进行构建，我们增加了这一领域的知识量????。我想不会。我们只是通过增加随机的子维度和其他东西来扩大领域的维度。是的，我们增加了信息领域的维度，但这个领域的知识会增加吗？我想不会。无论我们如何扭曲时间序列，将其转换为越来越复杂的计算，我们在该领域内的知识，无论多么庞大，都不会增加。我们可以通过向这个领域添加从另一个时间序列中提取的完全不同的数据来增加知识。换句话说，无论我们旋转CLOZE多少次，我们都可以通过增加成交量或delta或OI或全部来获得这个领域的额外知识。正是来自其他来源的新数据的增加，导致在这个信息领域的样本中获得更多的知识。现在，我正在使用Delta和Volume。但无论我改造多少次，我只能通过增加OM或市场预期来增加知识（微笑）。同时在统计样本中加入知识，将起到从上海期货市场获取数据的作用+如果你加入欧洲指数或股票+如果你加入月相，也会增加样本中的知识。否则...无论你如何扭曲或转换CLOZE，这方面的知识或样本都不会增加。IMHO SEM 2017.11.26 19:04 #5353 Mihail Marchukajtes: KD是一个delta cluster....这个数据实际上是从期货市场上广播的。至于基于价格的布林线和其他指标，我认为它们是次要的。相反，它们是价格的结果，但不是价格的原因。delta+Volume+OI=工具定价的基础。而且，做市商可以获得它。但不是我们。OM不是一个万能的治疗方法，它只能改善5-10%的模型，但它可以是足够的。所有的人都能得到这些信息，但很少有人能正确使用这些信息。这就是为什么它向所有人开放。知道是一回事，而能够应用是另一回事。所以.....我指的是计算数据的 "标准差"，而不是报价的标准差。 在图表上的例子（报价和指标的条形组合），进入点是可以很好追踪的。 Mihail Marchukajtes 2017.11.26 19:13 #5354 SEM。我指的是计算数据的 "标准差"，而不是报价的标准差。 图表上的例子（报价和指标的条形组合），进入点被很好地追踪。 正是在这种对市场的看法中。在这里和现在。这些设置在未来会有意义，这不是事实。否则，是的，我也使用建立在封闭的Kotir以外的数据上的指数。这是有道理的。你看，事情是这样的。市场上最重要的事情不是系统的利润率或盈利能力。市场上最重要的是一切的稳定性。现在市场上唯一稳定的东西是失去了存款。这就是他们所说的稳定是技能的标志。但我们不需要这种稳定。如果你现在设置了火鸡，并不意味着它们明天就能发挥作用。IMHO!!!!! [删除] 2017.11.26 21:36 #5355 SEM。我指的是计算数据的 "标准差"，而不是报价的标准差。 在图表上的例子（报价和指标的条形组合），进入点是可以很好追踪的。 方块是由耳朵画出来的 [删除] 2017.11.26 21:42 #5356 Mihail Marchukajtes:我最近一直在思考关于知识的本质。想象一下，我们有一个cloze系列，基于这个系列，我们开始建立不同的指数。 标准偏差，布林线，等等。通过在价格溢出类转换的基础上进行构建，我们增加了这一领域的知识量????。我想不会。我们只是通过增加随机的子维度和其他东西来扩大领域的维度。是的，我们的信息领域的维度增加了，但这个领域的知识是否增加了？我想不会。无论我们如何扭曲时间序列，将其转化为越来越复杂的计算，我们在该领域内的知识，无论多么庞大，都不会增加。我们可以通过向这个领域添加从另一个时间序列中提取的完全不同的数据来增加知识。换句话说，无论我们旋转CLOZE多少次，我们都可以通过增加成交量或delta或OI或全部来获得这个领域的额外知识。正是来自其他来源的新数据的增加，导致在这个信息领域的样本中获得更多的知识。现在，我正在使用Delta和Volume。但无论我改造多少次，我只能通过增加OM或市场预期来增加知识（微笑）。同时在统计样本中加入知识，将起到从上海期货市场获取数据的作用+如果你加入欧洲指数或股票+如果你加入月相，也会增加样本中的知识。否则...无论你如何扭曲或转换CLOZE，这方面的知识或样本都不会增加。IMHO分析的主要规则是什么？ 对，价格要考虑到一切。非参数计量经济学（包括MO）只是调查效果，而不是原因......很难吗？ 是的，但谁会争论呢 :) SEM 2017.11.26 21:43 #5357 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 方阵有点牵强附会有可能。我们应在什么日期和符号上测试假设？ [删除] 2017.11.26 21:45 #5358 SEM。也许。我们应在什么日期和符号上测试假设？好吧，我甚至可以从图形中看出，他们并没有真正画在那里......这不行，太简单了 ) SEM 2017.11.26 21:50 #5359 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 我甚至可以从图形中看出，它们并不完全画在那里......这不行，太简单了)我举了一个例子，用矩形表示区域，用垂直线表示 烛台本身。而且我并没有说什么高精确度，只是说有一定的规律性。 Yuriy Asaulenko 2017.11.26 21:52 #5360 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 分析的主要规则是什么？ 对，价格要考虑到一切。好的规则）。它自动意味着价格不仅考虑到现在，而且考虑到可预见的未来。这自动意味着任何价格预测都是不可能的。 1...529530531532533534535536537538539540541542543...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
尝试添加布林线或包络线 的标准差，用于通道边界，很有意思。
"来自福特的公开利益"，我想知道谁在广播这些指标的真实数据？
我还是不明白，什么是 "QD"？
KD是delta cluster....
真正的数据是从期货市场上播放的各种期货。
至于布林线和其他基于价格的指标，我认为它们是次要的。相反，它们是价格的结果，但不是价格的原因。
delta+Volume+OI=工具定价的基础。而且，做市商可以获得它。但不是我们。OM不是一个万能的治疗方法，它只能改善5-10%的模型，但它可以是足够的。
所有的人都能得到这些信息，但很少有人能正确使用这些信息。这就是为什么它向所有人开放。知道是一回事，而能够应用是另一回事。像这样.....
我最近一直在思考关于知识的本质。想象一下，我们有一个cloze系列，基于这个系列我们开始建立不同的指数。 标准偏差，布林等。通过在价格溢出类转换的基础上进行构建，我们增加了这一领域的知识量????。我想不会。我们只是通过增加随机的子维度和其他东西来扩大领域的维度。是的，我们增加了信息领域的维度，但这个领域的知识会增加吗？我想不会。无论我们如何扭曲时间序列，将其转换为越来越复杂的计算，我们在该领域内的知识，无论多么庞大，都不会增加。我们可以通过向这个领域添加从另一个时间序列中提取的完全不同的数据来增加知识。换句话说，无论我们旋转CLOZE多少次，我们都可以通过增加成交量或delta或OI或全部来获得这个领域的额外知识。正是来自其他来源的新数据的增加，导致在这个信息领域的样本中获得更多的知识。
现在，我正在使用Delta和Volume。但无论我改造多少次，我只能通过增加OM或市场预期来增加知识（微笑）。同时在统计样本中加入知识，将起到从上海期货市场获取数据的作用+如果你加入欧洲指数或股票+如果你加入月相，也会增加样本中的知识。否则...无论你如何扭曲或转换CLOZE，这方面的知识或样本都不会增加。IMHO
正是在这种对市场的看法中。在这里和现在。这些设置在未来会有意义，这不是事实。否则，是的，我也使用建立在封闭的Kotir以外的数据上的指数。这是有道理的。你看，事情是这样的。市场上最重要的事情不是系统的利润率或盈利能力。市场上最重要的是一切的稳定性。现在市场上唯一稳定的东西是失去了存款。这就是他们所说的稳定是技能的标志。但我们不需要这种稳定。如果你现在设置了火鸡，并不意味着它们明天就能发挥作用。IMHO!!!!!
方块是由耳朵画出来的
分析的主要规则是什么？ 对，价格要考虑到一切。非参数计量经济学（包括MO）只是调查效果，而不是原因......很难吗？ 是的，但谁会争论呢 :)
好的规则）。它自动意味着价格不仅考虑到现在，而且考虑到可预见的未来。这自动意味着任何价格预测都是不可能的。