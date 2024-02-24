交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1970 1...196319641965196619671968196919701971197219731974197519761977...3399 新评论 Mihail Marchukajtes 2020.08.14 19:26 #19691 记得我说过，如果一切都变得神乎其神，那么就有问题了......。结果应该是平均....需要仔细检查一切....最大如果是OOS，要么是一个巧合，通过反复的滑动窗口优化检查，要么是一个偷看的地方.....当你得到这样的结果时，把它作为一种实践来怀疑。毕竟，你要明白，我们的对手是拥有计算能力和专家团队的市场巨头，你不能只是拿着它，完美地发挥它。这不是真实的....股本应该以45度角增长，在一个好的情况下，利润与损失的比例是3:1，IMHO [删除] 2020.08.14 19:27 #19692 elibrarius: 有一种不确定的感觉......结果甚至无法支付电费。 我现在只是没有时间去做。 Mihail Marchukajtes 2020.08.14 19:28 #19693 我决定安装SmartICS，我记得我在XP上有一个带NSH的虚拟机，你怎么看？我启动了Windows，点击了惠普的图标，它的启动没有任何问题，但是这个软件没有什么用处，如果只是连接你的图书馆的话，.... [删除] 2020.08.14 19:29 #19694 Mihail Marchukajtes: 记得我说过，如果一切结果都是神话般的，那么就有问题了......结果应该是平均....你需要仔细检查一切....最大如果是OOS，要么是巧合，通过反复的滑动窗口优化检查，要么是偷拍的地方.....。当你得到这样的结果时，把它作为一种实践来怀疑。毕竟，你要明白，我们的对手是拥有计算能力和专家团队的市场巨头，你不能只是拿着它，完美地发挥它。这不是真实的....股票必须以45度角增长，如果有好的结果，盈亏比为3:1，IMHO 我只是做它，就是这样，我对它没有任何感情）我喜欢这个过程。 Mihail Marchukajtes 2020.08.14 19:32 #19695 Maxim Dmitrievsky: 我只是做了，我对它没有感情。 伙计，当你确切地知道你可以在实践中应用什么，而不仅仅是漂亮的图片来绘制.....，这很有趣。 mytarmailS 2020.08.14 19:36 #19696 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 你用什么IDE写作？ [删除] 2020.08.14 19:38 #19697 mytarmailS: 你用什么IDE写作？ VSCode，像一个轻量级的视觉工作室。你可以使用一个Python插件进行语法高亮，仅此而已。 mytarmailS 2020.08.14 19:58 #19698 Maxim Dmitrievsky: VSCode，像一个轻量级的视觉工作室。有一个用于语法高亮 的python插件，仅此而已 运行它......，工作室是美丽的：））））。 这是我唯一知道的方法) mytarmailS 2020.08.14 20:35 #19699 Maxim Dmitrievsky: 学习）安装一个Python插件，谷歌手册，有俄语的。进入扩展程序，在右窗格中写上Python，然后安装第一个插件。你也需要在那里配置调试器，但这并不重要。 我无法安装这个插件，我的手机上没有这个插件，似乎没有拉动，明天我将尝试 Mihail Marchukajtes 2020.08.14 21:24 #19700 那么MetaTrader有什么问题呢？有各种各样的窗口，更不用说选项模块了。最主要的是要正确设置。 1...196319641965196619671968196919701971197219731974197519761977...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
有一种不确定的感觉......结果甚至无法支付电费。
我现在只是没有时间去做。
记得我说过，如果一切结果都是神话般的，那么就有问题了......结果应该是平均....你需要仔细检查一切....最大如果是OOS，要么是巧合，通过反复的滑动窗口优化检查，要么是偷拍的地方.....。当你得到这样的结果时，把它作为一种实践来怀疑。毕竟，你要明白，我们的对手是拥有计算能力和专家团队的市场巨头，你不能只是拿着它，完美地发挥它。这不是真实的....股票必须以45度角增长，如果有好的结果，盈亏比为3:1，IMHO
我只是做它，就是这样，我对它没有任何感情）我喜欢这个过程。
你用什么IDE写作？
VSCode，像一个轻量级的视觉工作室。你可以使用一个Python插件进行语法高亮，仅此而已。
运行它......，工作室是美丽的：））））。
这是我唯一知道的方法)
学习）安装一个Python插件，谷歌手册，有俄语的。
进入扩展程序，在右窗格中写上Python，然后安装第一个插件。
你也需要在那里配置调试器，但这并不重要。
我无法安装这个插件，我的手机上没有这个插件，似乎没有拉动，明天我将尝试
那么MetaTrader有什么问题呢？有各种各样的窗口，更不用说选项模块了。最主要的是要正确设置。