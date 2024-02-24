交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 529

马克西姆-德米特里耶夫斯基

这不是傲慢，这是一种正常的分享欲望，这里没有嫉妒的人，没有那种层次的意识了 :)所以要多写。

我不能--今天没有交易）。昨天晚上，TS赚了大约100便士，这在晚上是非常好的。我开始在接近日间会议结束时进行测试。到目前为止，一切都在按图索骥（如上图所示）。

第一次运行。还没有在白天跑步。

 
尤里-阿索连科

昨天是平淡的一天，一般来说，所有市场和工具都是如此。

这是为神经元--浪漫和利益。

我们将等待动态，我们将估计交易结果，只有这样我们才能做出结论。

 
雷纳特-阿赫蒂亚莫夫

我认为，白天的情况会更好。从模型和初步调试运行来看。但现在说什么都还为时过早，当然。
 

向R专家提问。

如何将一个有绝对值 的矩阵转换为一个softmax类矩阵？

即从

0.1136889 0.7622813 0.1190166
0.1131552 0.7641207 0.1194619
0.1142053 0.7635344 0.1197848

以获得

0 1 0
0 1 0
0 1 0

当然，我可以运行循环并比较一切，但在我看来，R中应该有一个内置的函数。

如果我犯了一个错误，请纠正以下功能


get_softmax <- function(m){
    r <- nrow(m);
    c <- ncol(m);
    rc <- r*c;
    mc <- max.col(m, "first"); #номера столбцов с макс. значением
    m[(1:rc)] <- 0; # обнулить матрицу
    m[(1:r) + r*(mc[1:r]-1)] <- 1; # 1 в столбец с макс. значением
    return(m);
}

 
elibrarius

它看起来像这样。

b <- ifelse(a< 0.5, 0, 1)

其中 "a "是一个任意维度的矩阵。

一般来说，你的带循环的代码不适合向量（矩阵）语言，这些语言是R

 
它对几个班级都适用吗？
3类的变体

0.3 0.4 0.3

它将无法正确计算。
如果通过softmax，那么中间一列应该是1，通过你的公式，所有的列=0

 
ifelse как видно из синтаксиса дает два класса. На большее число классов я делил несколькими ifelse
 
你需要自己的f-fi来上3节课，另一个人上4节课，第三个人上10节课。
如果有一个通用的工具就好了。
另外，你不应该与某个值（对你来说是0.5）进行比较，而应该相互比较，寻找最大限度。如果有10个班，最大值可能只有0.11。 另一方面，如果有10个班，你可能有几列>0.11。 其中哪一个会是最大值--这个公式不会告诉你。 你必须把它们互相比较。

假设我们有一个或多或少固定的BP，并有其频率分解。问题：对模型来说，1个功能和5个功能哪个更好，为什么？


 
0.5是我预先知道的等级界限。

如果既不知道类的边界，也不知道类的数量，那么就可以采用其他算法--无师自通。非常有名--按最近的邻居分组。

