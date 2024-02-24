交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 529 1...522523524525526527528529530531532533534535536...3399 新评论 Yuriy Asaulenko 2017.11.18 11:52 #5281 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 这不是傲慢，这是一种正常的分享欲望，这里没有嫉妒的人，没有那种层次的意识了 :)所以要多写。我不能--今天没有交易）。昨天晚上，TS赚了大约100便士，这在晚上是非常好的。我开始在接近日间会议结束时进行测试。到目前为止，一切都在按图索骥（如上图所示）。第一次运行。还没有在白天跑步。 Renat Akhtyamov 2017.11.18 11:57 #5282 尤里-阿索连科。我不能 - 今天没有交易））。昨天晚上，TS最终有大约100个P--对于晚上来说，这真是太好了。在接近白天会议结束时开始测试。到目前为止，一切都在按图索骥（如上图所示）。第一次运行。还没有在白天跑过。昨天是平淡的一天，一般来说，所有市场和工具都是如此。这是为神经元--浪漫和利益。我们将等待动态，我们将估计交易结果，只有这样我们才能做出结论。 Yuriy Asaulenko 2017.11.18 12:12 #5283 雷纳特-阿赫蒂亚莫夫。昨天是一个平淡的日子，一般来说，所有市场和工具都是如此。这是为神经元--浪漫和相应的利润。我们将等待动态，我们将估计交易结果，只有这样我们才能说交易是否成功。 我认为，白天的情况会更好。从模型和初步调试运行来看。但现在说什么都还为时过早，当然。 Aleksei Kuznetsov 2017.11.22 13:45 #5284 向R专家提问。如何将一个有绝对值 的矩阵转换为一个softmax类矩阵？即从0.1136889 0.7622813 0.1190166 0.1131552 0.7641207 0.1194619 0.1142053 0.7635344 0.1197848以获得 0 1 0 0 1 0 0 1 0 当然，我可以运行循环并比较一切，但在我看来，R中应该有一个内置的函数。如果我犯了一个错误，请纠正以下功能 get_softmax <- function(m){ r <- nrow(m); c <- ncol(m); rc <- r*c; mc <- max.col(m, "first"); #номера столбцов с макс. значением m[(1:rc)] <- 0; # обнулить матрицу m[(1:r) + r*(mc[1:r]-1)] <- 1; # 1 в столбец с макс. значением return(m);} Machine learning in trading: 采用栈式 RBM 的深度神经网络。自训练, 自控制 第三代神经网络：深度网络 СанСаныч Фоменко 2017.11.22 16:36 #5285 elibrarius。向R专家提问。如何将一个有绝对值 的矩阵转换为一个softmax类矩阵？即从0.1136889 0.7622813 0.1190166 0.1131552 0.7641207 0.1194619 0.1142053 0.7635344 0.1197848以获得 0 1 0 0 1 0 0 1 0 当然，我可以通过循环来比较所有的东西，但在我看来，R中应该有一个内置的功能。我已经创建了这个函数，如果我错了，请纠正我 get_softmax <- function(m){ r <- nrow(m); c <- ncol(m); rc <- r*c; mc <- max.col(m, "first"); #номера столбцов с макс. значением m[(1:rc)] <- 0; # обнулить матрицу m[(1:r) + r*(mc[1:r]-1)] <- 1; # 1 в столбец с макс. значением return(m);}它看起来像这样。b <- ifelse(a< 0.5, 0, 1) 其中 "a "是一个任意维度的矩阵。一般来说，你的带循环的代码不适合向量（矩阵）语言，这些语言是R Aleksei Kuznetsov 2017.11.22 17:50 #5286 桑桑尼茨-弗门科。 它看起来像这样。其中 "a "是一个任意维度的矩阵。一般来说，你的带循环的代码不适合向量（矩阵）语言，也就是R它对几个班级都适用吗？ 3类的变体0.3 0.4 0.3它将无法正确计算。 如果通过softmax，那么中间一列应该是1，通过你的公式，所有的列=0 СанСаныч Фоменко 2017.11.22 18:57 #5287 elibrarius。它对几个班级都适用吗？ 3个班级的选择0.3 0.4 0.3它不会正确计算。 如果通过softmax，那么中间一列应该是1，通过你的公式，所有的列=0ifelse как видно из синтаксиса дает два класса. На большее число классов я делил несколькими ifelse Aleksei Kuznetsov 2017.11.22 19:09 #5288 SanSanych Fomenko:ifelse как видно из синтаксиса дает два класса. На большее число классов я делил несколькими ifelse 你需要自己的f-fi来上3节课，另一个人上4节课，第三个人上10节课。 如果有一个通用的工具就好了。 另外，你不应该与某个值（对你来说是0.5）进行比较，而应该相互比较，寻找最大限度。如果有10个班，最大值可能只有0.11。 另一方面，如果有10个班，你可能有几列>0.11。 其中哪一个会是最大值--这个公式不会告诉你。 你必须把它们互相比较。 [删除] 2017.11.23 13:19 #5289 假设我们有一个或多或少固定的BP，并有其频率分解。问题：对模型来说，1个功能和5个功能哪个更好，为什么？ СанСаныч Фоменко 2017.11.23 17:48 #5290 elibrarius。你需要自己的f-fi来上3节课，另一个人上4节课，第三个人上10节课。 如果有一个通用的工具就好了。 另外，你不应该与某个值（对你来说是0.5）进行比较，而是应该相互比较，寻找最大的值。在10个班的时候，最大值可能只有0.11。另一方面，在10个班的时候，你可能有几列>0.11。 其中哪一列会是最大值--这个公式不会告诉你。 你应该把它们互相比较。0.5是我预先知道的等级界限。如果既不知道类的边界，也不知道类的数量，那么就可以采用其他算法--无师自通。非常有名--按最近的邻居分组。 1...522523524525526527528529530531532533534535536...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我不能--今天没有交易）。昨天晚上，TS赚了大约100便士，这在晚上是非常好的。我开始在接近日间会议结束时进行测试。到目前为止，一切都在按图索骥（如上图所示）。
第一次运行。还没有在白天跑步。
这是为神经元--浪漫和利益。
我们将等待动态，我们将估计交易结果，只有这样我们才能做出结论。
向R专家提问。
如何将一个有绝对值 的矩阵转换为一个softmax类矩阵？
即从
0.1136889 0.7622813 0.1190166
0.1131552 0.7641207 0.1194619
0.1142053 0.7635344 0.1197848
以获得
0 1 0
0 1 0
0 1 0
当然，我可以运行循环并比较一切，但在我看来，R中应该有一个内置的函数。
如果我犯了一个错误，请纠正以下功能
get_softmax <- function(m){
r <- nrow(m);
c <- ncol(m);
rc <- r*c;
mc <- max.col(m, "first"); #номера столбцов с макс. значением
m[(1:rc)] <- 0; # обнулить матрицу
m[(1:r) + r*(mc[1:r]-1)] <- 1; # 1 в столбец с макс. значением
return(m);
}
其中 "a "是一个任意维度的矩阵。
一般来说，你的带循环的代码不适合向量（矩阵）语言，这些语言是R
3类的变体
0.3 0.4 0.3
它将无法正确计算。
如果通过softmax，那么中间一列应该是1，通过你的公式，所有的列=0
如果有一个通用的工具就好了。
另外，你不应该与某个值（对你来说是0.5）进行比较，而应该相互比较，寻找最大限度。如果有10个班，最大值可能只有0.11。 另一方面，如果有10个班，你可能有几列>0.11。 其中哪一个会是最大值--这个公式不会告诉你。 你必须把它们互相比较。
假设我们有一个或多或少固定的BP，并有其频率分解。问题：对模型来说，1个功能和5个功能哪个更好，为什么？
0.5是我预先知道的等级界限。
如果既不知道类的边界，也不知道类的数量，那么就可以采用其他算法--无师自通。非常有名--按最近的邻居分组。