交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 264

新评论

toxic 2017.01.26 13:19 #2631

mytarmailS 2017.01.26 16:06 #2632

Лекция 10 Прогнозирование временных рядов 2016.12.24www.youtube.com Группа ВК: https://vk.com/data_mining_in_action Репозиторий курса на гитхабе: https://github.com/vkantor/MIPT_Data_Mining_In_Action_2016

mytarmailS 2017.01.27 11:16 #2633

Понижение размерности: PCA, MDS, t-SNE 2016.05.28Andrey Ogurtsovbiostat-r.blogspot.nl Методы понижения размерности (обзор) играют важную роль в машинном обучении. Они позволяют строить модели в пространствах меньшей размерности, чем исходное признаковое пространство, с минимальными потерями информации. Особенно полезно понижать размерность до 2, то есть проецировать данные на плоскость. Таким образом можно изучить структуру...

mytarmailS 2017.01.27 11:20 #2634

Женя 2017.01.27 16:16 #2635

谢谢，好课程，很好地刷新了知识，增加了新的知识。

Data Mining in Action www.youtube.com Канал группы https://vk.com/data_mining_in_action Здесь выкладываются видеозаписи лекций курса Data Mining in Action в МФТИ и другие интересные материалы по ...

Dr. Trader 2017.01.27 16:49 #2636

Женя 2017.01.27 17:08 #2637

О!...那是另一回事！））。没有整杯酒，真糟糕。

Youri Tarshecki 2017.01.28 08:35 #2638

是的，有一些有趣的观点，例如，残差检查和程序化拟合。

mytarmailS 2017.01.31 11:00 #2639

СанСаныч Фоменко 2017.01.31 12:37 #2640

试了一下，但很快就崩溃了：不知道该怎么处理周末的孔。
我不知道这些讲座是否对任何人都有用，但它们可能对一般的发展有好处，而且只是单纯的有趣。
时间序列预测。
https://www.youtube.com/watch?v=u433nrxdf5k
特征转换。
https://www.youtube.com/watch?v=U1QYrGj6Ztg
在关于特征转换的视频最后，讲师提到了一种有趣的降维方法，可以用来评估类的可分离性，这种方法（t-SNE）被认为比PCA更先进，值得一提的是
我比较了下抽样方法是如何划分的
而事实上，这种方法与其他方法相比是很好的。
数据和代码可以从这篇文章中获取http://biostat-r.blogspot.com/2016/05/pca-mds-t-sne.html
方法包：tsne,Rtsne
最后一个是快速的，用C++编写的
我还没有在市场数据上运行它...
Dr.Trader 记得你说过你不知道scale() 的工作原理？我发现了 )))
# аналог
(x - mean(x)) / sd(x)
我明白了，这就解释了为什么我想要的结果是0...1，但得到的却是每一列的不同界限。
是的，有一些有趣的观点，例如，残差检查和程序化拟合。
但奇怪的是，这个人先是说 "验证是不可缺少的"，然后又说 "如果故事的一部分干扰了模型的拟合--就把它砍掉".
大家好!
1) 关于t-SNE：它对市场数据不起作用。
2）我发现了一个已经实现了蜡烛图样的软件包，你可以这样安装它。
我想玩一玩，但恰好我没有认真遇到过xts数据，如何将我的报价翻译成正确的格式？
