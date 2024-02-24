交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 539 1...532533534535536537538539540541542543544545546...3399 新评论 Mihail Marchukajtes 2017.11.27 17:25 #5381 交易员博士。没有代码，我就无法理解任何东西。我应该做一个简单的专家顾问，用最少的函数集，只需读取指标的值并将其写入日志（或者更好的是--写入csv文件，以便以后更好的比较）。在这种情况下，结果将是不同的，应将代码与专家顾问的代码一起发送给服务台。 你也可以把代码附在那里--https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page2096-- 有知识的人会检查它，并确认或解释什么是错的。好的，我会试着向那里报告。我不是在测试代理的EA，我是在测试一个指标，这个指标是从另一个符号中调用的。也许有区别...我不知道...时间过去了，问题依然存在 :-( sibirqk 2017.11.29 05:01 #5382 也许他们很快就会在市场上开始测试。 https://geektimes.ru/post/294617/ Новая версия программы AlphaGo Zero разгромила своего прославленного предка со счетом 100:0 2021.10.17geektimes.ru 18 октября в журнале Nature была опубликована статья компании DeepMind о новых достижениях AlphaGo. Новая версия программы получила название Zero, так как была обучена с нуля без использования данных, полученных от человека, кроме правил самой игры Го. Для тренировок прошлой версии, победившей в чемпионатах с людьми, изначально использовался... [删除] 2017.11.30 22:09 #5383 终于有东西出来了，有了重新训练自己的自适应系统......要花很多时间去做，而且还是一个粗略的草案，但已经有了一些东西，股权图很笨拙，但很 "诚实"，也就是说，它是一个向前的，没有对市场进行任何调整：）很多嘈杂的交易，我也必须摆脱。当然，MO对大脑来说是非常困难的。 СанСаныч Фоменко 2017.12.01 08:09 #5384 F马克西姆-德米特里耶夫斯基。也就是说，这都是在不适应市场的情况下向前推进的：）很多嘈杂的交易，我也必须摆脱。这对大脑来说是非常困难的 你能公布同一时期的符号图吗？ [删除] 2017.12.01 08:42 #5385 桑桑尼茨-弗门科。F 你认为有可能显示同一时期的符号图吗？总的来说是相似的，是的）但该模式在盈利能力方面略微领先于市场。并使用M15时间框架，这就是为什么这么多交易。但这还不是最终版本，我拔掉它是因为我已经厌倦了它:) Vizard_ 2017.12.04 00:18 #5386 桑桑尼茨-弗门科。 我还不能。一年来一直忙于处理国内问题。我还有一个月的时间。然后我将开始发布结果，原始材料已经准备好了。一个多月过去了。我们正在等待GARCH的应用，并提供图片... СанСаныч Фоменко 2017.12.04 08:04 #5387 Vizard_。一个多月过去了。期待一个关于GARCH的实际应用的故事，并配有图片...是的，我做到了。 Dr. Trader 2017.12.05 05:31 #5388 我遇到了一个可以理解的关于LSTM神经元的描述，所以我写了一点代码来测试它。文章 -http://datareview.info/article/znakomstvo-s-arhitekturoy-lstm-setey/在代码中，我取了100条eurusd m5，按条数计算增量，并训练lstm神经元根据最后已知的增量来预测下一个增量。 学习是在没有复杂的分析方程的情况下进行的，神经元的权重是通过离散的lbfgs优化调整的，它比较糟糕，但对于一个简单的测试来说，它可以做到。预测估计值（R2）出来了，比零多一点，这很低，但仍然比随机猜测好。考虑到lstm神经元不需要一些指标或增量数组，而只需要一个值，它根据这个值预测下一个值，而且对每个柱子都要重复，一般来说它非常简单--结果比我预期的好。但如果我们采取成千上万的条形图，那么R2得分就会变成<0，太糟糕了。而且似乎这样的模型在外汇上的结果在新的数据上会恶化很多，我需要发明一些具有交叉验证的自行车，在这样一个简单的形式中不会有任何利润。现在我需要把这些神经元做成一个网络，但文章中没有提到。 附加的文件： lstm_neuron_test.zip 878 kb nowi 2017.12.05 05:59 #5389 你不觉得累吗...... 牛逼哄哄的） [删除] 2017.12.05 07:12 #5390 交易员博士。我遇到了一个可以理解的关于LSTM神经元的描述，所以我写了一点代码来测试它。文章 -http://datareview.info/article/znakomstvo-s-arhitekturoy-lstm-setey/在代码中，我采取了100条eurusd m5，按条数计算增量，并教导lstm神经元使用最后已知的增量来预测下一个增量。 我做的训练没有复杂的分析方程，神经元的权重适合于离散的lbfgs优化，它更糟糕，但它可以做一个简单的测试。预测估计值（R2）出来了，比零多一点，这很低，但仍然比随机猜测好。考虑到lstm神经元不需要一些指标或增量数组，而只需要一个值，它根据这个值预测下一个值，而且对每个柱子都要重复，一般来说它非常简单--结果比我预期的好。但如果我们采取成千上万的条形图，那么R2得分就会变成<0，太糟糕了。而且似乎这样的模型在外汇上的结果在新的数据上会恶化很多，我需要发明一些具有交叉验证的自行车，在这样一个简单的形式中不会有任何利润。现在我需要以某种方式将这些神经元组成一个网络，但文章中没有提到这一点。Lstm网络对季节性周期的预测甚至比arima更差，但它需要更长的时间来训练......我还没有理解这些网络的用处 :)我有个朋友一直对它们很兴奋，学了keras，在工作中拿了一个简单的系列，有季节性的利润，训练了将近一天的网......之后很长一段时间都在为它发愁。 1...532533534535536537538539540541542543544545546...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
没有代码，我就无法理解任何东西。
我应该做一个简单的专家顾问，用最少的函数集，只需读取指标的值并将其写入日志（或者更好的是--写入csv文件，以便以后更好的比较）。在这种情况下，结果将是不同的，应将代码与专家顾问的代码一起发送给服务台。
你也可以把代码附在那里--https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page2096-- 有知识的人会检查它，并确认或解释什么是错的。
好的，我会试着向那里报告。我不是在测试代理的EA，我是在测试一个指标，这个指标是从另一个符号中调用的。也许有区别...我不知道...时间过去了，问题依然存在 :-(
终于有东西出来了，有了重新训练自己的自适应系统......要花很多时间去做，而且还是一个粗略的草案，但已经有了一些东西，股权图很笨拙，但很 "诚实"，也就是说，它是一个向前的，没有对市场进行任何调整：）很多嘈杂的交易，我也必须摆脱。
当然，MO对大脑来说是非常困难的。
也就是说，这都是在不适应市场的情况下向前推进的：）很多嘈杂的交易，我也必须摆脱。
这对大脑来说是非常困难的
F你认为有可能显示同一时期的符号图吗？
总的来说是相似的，是的）但该模式在盈利能力方面略微领先于市场。
并使用M15时间框架，这就是为什么这么多交易。但这还不是最终版本，我拔掉它是因为我已经厌倦了它:)
我还不能。一年来一直忙于处理国内问题。我还有一个月的时间。然后我将开始发布结果，原始材料已经准备好了。
一个多月过去了。我们正在等待GARCH的应用，并提供图片...
一个多月过去了。期待一个关于GARCH的实际应用的故事，并配有图片...
是的，我做到了。
我遇到了一个可以理解的关于LSTM神经元的描述，所以我写了一点代码来测试它。文章 -http://datareview.info/article/znakomstvo-s-arhitekturoy-lstm-setey/
在代码中，我取了100条eurusd m5，按条数计算增量，并训练lstm神经元根据最后已知的增量来预测下一个增量。
学习是在没有复杂的分析方程的情况下进行的，神经元的权重是通过离散的lbfgs优化调整的，它比较糟糕，但对于一个简单的测试来说，它可以做到。
预测估计值（R2）出来了，比零多一点，这很低，但仍然比随机猜测好。考虑到lstm神经元不需要一些指标或增量数组，而只需要一个值，它根据这个值预测下一个值，而且对每个柱子都要重复，一般来说它非常简单--结果比我预期的好。但如果我们采取成千上万的条形图，那么R2得分就会变成<0，太糟糕了。而且似乎这样的模型在外汇上的结果在新的数据上会恶化很多，我需要发明一些具有交叉验证的自行车，在这样一个简单的形式中不会有任何利润。
现在我需要把这些神经元做成一个网络，但文章中没有提到。
Lstm网络对季节性周期的预测甚至比arima更差，但它需要更长的时间来训练......我还没有理解这些网络的用处 :)
我有个朋友一直对它们很兴奋，学了keras，在工作中拿了一个简单的系列，有季节性的利润，训练了将近一天的网......之后很长一段时间都在为它发愁。