交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 3126

Uladzimir Izerski 2023.07.08 23:17 #31251

Aleksey Nikolayev 2022.06.02

[删除] 2023.07.09 05:15 #31252

Aleksey Nikolayev 2023.07.09 07:24 #31253

Aleksey Nikolayev 2023.07.09 07:33 #31254
Maxim Dmitrievsky #:

Uladzimir Izerski 2023.07.09 09:24 #31255
Maxim Dmitrievsky #:

Aleksey Vyazmikin 2023.07.09 11:41 #31256

机器学习模型的变量评估和选择
资金管理回顾
在 MQL5 中寻找趋势的几种方法

Aleksei Kuznetsov 2023.07.09 11:57 #31257
Aleksey Vyazmikin #:

[删除] 2023.07.09 12:25 #31258
Aleksey Nikolayev #:

[删除] 2023.07.09 12:28 #31259
Uladzimir Izerski #:

Aleksey Vyazmikin 2023.07.09 13:08 #31260
Forester #:
实际上，我已经对阿列克谢对胖尾巴的看法不感兴趣了。这只是一个笼统的概念。
问题在于对路线、方向和时间的结构性预测。
))))
你看，阿列克谢已经扶着胡子在想该怎么回答了。
家庭主妇的科祖尔推论。
为勇敢和懦弱的人更好地学习:)
只需将因果推理思想与桑桑尼奇关于稳定性的思想结合起来。那么 "圣杯 "就不可避免了🤑。
但还不能肯定）
马克西姆，你已经牢牢地懂得了 "狗要摇尾巴 "的道理 ))))
继续说服别人。我受够了。再见。
我注意到一个有趣的现象。
每个人都知道数据漂移。我们习惯于只使用预测器，但我决定看看随着时间的推移，策略本身会发生什么变化。
我使用了一个策略的数据，该策略在每日ATR(3) 的 23.6% 交叉时给出入场信号。
因此，我计算了每个月的情况：
- 所有信号的数量
- 积极信号数量 (1)
- 积极信号占所有信号的百分比（TP）
我用一个值为 6 的移动平均线对得到的数字序列进行了平滑处理。
那么，我们得到了什么？
在第一张图表中，我们可以看到基本策略的所有信号数量随着时间的推移在不断增加。
图 1.
在第二张图表中，我们可以看到基本策略的积极信号数量随着时间的推移而增长，但增速较慢。
图 2.
在第三张图表中，我们可以看到盈利信号占所有信号的百分比停滞不前。
图 3.
可能，在预测者的拆分（Q 切分）中也能看到类似的动态....
在第二张图中，我们看到基本策略的积极信号数量随着时间的推移在增加，但增加的速度较低。
结论是什么？是市场效率逐年提高？还是模型失去了效率？
我认为，考虑到策略，我们可以初步得出结论，市场已经开始更频繁地在盘中改变趋势。
问题是，历史上是否有一些因素现在变得更加频繁，然后也许可以预测到它们，甚至绘制出概率偏差线性增长图。
或者，它们是以前从未见过的全新事件（预测指标的组合）。
有一点是显而易见的，那就是我们需要一种不同的方法来建立一个考虑到动态情况的模型。然后，我们可以尝试解释量子段概率因其他因素的出现/加强而发生的变化，并尝试事先预测这些其他因素。换句话说，有必要了解是什么发生了变化，以及这种变化是否可以预测，并进一步在最终模型中考虑到这些变化。