交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 3122

初步看来，第二个版本与第一个版本并无显著不同。有的地方好一些，有的地方差一些。需要进行更详细的研究。

第二个版本的结果示例


Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - Используйте меру связи между предиктором и целевой моделью. Сравните две мета модели, которая разделяет общее пространство признаков на бай селл
  • 2023.06.26
  • www.mql5.com
А вторую мета моделью, которая разделяет общее пространство признаков на торговать. когда есть две мета модели и каждая разделяет разные пространства признаков классов BUY и SELL на торговать. Ведь получится 2 распределения вероятностей двух мета моделей, которые можно сравнить разнести по углам
 
Rorschach #:

完全撼动我的集合点。我们可以过滤、近似、推断。还有其他选择吗？

链接到外部信号）。当然，这很复杂，但在我的非专业观点中，仅仅是价格序列太缺乏信息量了))))。

 

喜欢西蒙斯的文章，当然这是在 2010 年之后的文章

部分概述： 布朗 和默瑟意识到，有必要模拟交易的现实方面，如市场谈判和交易成本

Nyah)))))

 
Maxim Dmitrievsky #:

oos 的缩减期有多长？我有 1-1.5 年的时间。
Forester #:
OOS 下垂多久了？一到一年半。

变化很大，有的有，有的没有。我吐出了很多型号。

你只有一个型号？

 
Maxim Dmitrievsky #:

很多变化，有些是，有些不是。它会吐出一堆模型。

你只有一个模型？

成千上万，我无法摆脱这些长期缩水。用它们做交易会难过 1.5 年。我怕我的耐心不会超过一个月，我会关闭我的账户。

Forester #:

成千上万，我无法摆脱这么长的缩水期。与他们交易的日子将难过 1.5 年。我担心我的耐心不会超过一个月，我会关闭我的账户。

如果能了解这块和其他的有什么不同就更好了。

 
Maxim Dmitrievsky #:

如果能知道该作品与其他作品有何不同就更好了。

在 5 年的历史中，我有 2 件。1年和1年半。我猜是市场波动，或者一切都变得完全随机化了。
 
Maxim Dmitrievsky #:

如果能了解这一块与其他一块有什么不同就更好了。

能否生成该行的参数？）
 
Valeriy Yastremskiy #:

链接到外部信号)))))))这当然很复杂，但在我的非专业意见中，仅仅是一些 价格 太不靠谱了)))))

研究、困惑和寻找系统....，这一切多么令人厌烦。

1970年，市场报价的逻辑并不复杂。

如果当时的报价是从膝盖开始的，是从用铅笔写在纸上和算在账上开始的，那么神经网络与之又有什么关系呢？

50 年又如何？

我说，算法没有变，因为它是 100%，经过检查的！

1970年，一个人不可能发明出人类无法理解的东西，他做不到！

