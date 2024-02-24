交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 3122 1...311531163117311831193120312131223123312431253126312731283129...3399 新评论 [删除] 2023.07.04 09:34 #31211 初步看来，第二个版本与第一个版本并无显著不同。有的地方好一些，有的地方差一些。需要进行更详细的研究。 第二个版本的结果示例 Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - Используйте меру связи между предиктором и целевой моделью. Сравните две мета модели, которая разделяет общее пространство признаков на бай селл 2023.06.26www.mql5.com А вторую мета моделью, которая разделяет общее пространство признаков на торговать. когда есть две мета модели и каждая разделяет разные пространства признаков классов BUY и SELL на торговать. Ведь получится 2 распределения вероятностей двух мета моделей, которые можно сравнить разнести по углам Valeriy Yastremskiy 2023.07.04 12:01 #31212 Rorschach #:完全撼动我的集合点。我们可以过滤、近似、推断。还有其他选择吗？ 链接到外部信号）。当然，这很复杂，但在我的非专业观点中，仅仅是价格序列太缺乏信息量了))))。 Valeriy Yastremskiy 2023.07.04 14:29 #31213 喜欢西蒙斯的文章，当然这是在 2010 年之后的文章 部分概述： 布朗 和默瑟意识到，有必要模拟交易的现实方面，如市场谈判和交易成本 。 Nyah))))) Aleksei Kuznetsov 2023.07.04 18:18 #31214 Maxim Dmitrievsky #:初步看来，第二个版本与第一个版本并无显著不同。有的地方好一些，有的地方差一些。我们需要进行更详细的调查。第二个版本的结果示例 oos 的缩减期有多长？我有 1-1.5 年的时间。 [删除] 2023.07.04 19:18 #31215 Forester #: OOS 下垂多久了？一到一年半。 变化很大，有的有，有的没有。我吐出了很多型号。 你只有一个型号？ Aleksei Kuznetsov 2023.07.04 19:59 #31216 Maxim Dmitrievsky #:很多变化，有些是，有些不是。它会吐出一堆模型。你只有一个模型？ 成千上万，我无法摆脱这些长期缩水。用它们做交易会难过 1.5 年。我怕我的耐心不会超过一个月，我会关闭我的账户。 [删除] 2023.07.04 21:22 #31217 Forester #:成千上万，我无法摆脱这么长的缩水期。与他们交易的日子将难过 1.5 年。我担心我的耐心不会超过一个月，我会关闭我的账户。 如果能了解这块和其他的有什么不同就更好了。 Aleksei Kuznetsov 2023.07.04 21:42 #31218 Maxim Dmitrievsky #:如果能知道该作品与其他作品有何不同就更好了。 在 5 年的历史中，我有 2 件。1年和1年半。我猜是市场波动，或者一切都变得完全随机化了。 Valeriy Yastremskiy 2023.07.05 06:26 #31219 Maxim Dmitrievsky #:如果能了解这一块与其他一块有什么不同就更好了。 能否生成该行的参数？） Renat Akhtyamov 2023.07.05 09:49 #31220 Valeriy Yastremskiy #:链接到外部信号)))))))这当然很复杂，但在我的非专业意见中，仅仅是一些 价格 太不靠谱了))))) 研究、困惑和寻找系统....，这一切多么令人厌烦。 1970年，市场报价的逻辑并不复杂。 如果当时的报价是从膝盖开始的，是从用铅笔写在纸上和算在账上开始的，那么神经网络与之又有什么关系呢？ 50 年又如何？ 我说，算法没有变，因为它是 100%，经过检查的！ 1970年，一个人不可能发明出人类无法理解的东西，他做不到！ 1...311531163117311831193120312131223123312431253126312731283129...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
初步看来，第二个版本与第一个版本并无显著不同。有的地方好一些，有的地方差一些。需要进行更详细的研究。
第二个版本的结果示例
完全撼动我的集合点。我们可以过滤、近似、推断。还有其他选择吗？
链接到外部信号）。当然，这很复杂，但在我的非专业观点中，仅仅是价格序列太缺乏信息量了))))。
喜欢西蒙斯的文章，当然这是在 2010 年之后的文章
部分概述： 布朗 和默瑟意识到，有必要模拟交易的现实方面，如市场谈判和交易成本 。
Nyah)))))
初步看来，第二个版本与第一个版本并无显著不同。有的地方好一些，有的地方差一些。我们需要进行更详细的调查。
第二个版本的结果示例
OOS 下垂多久了？一到一年半。
变化很大，有的有，有的没有。我吐出了很多型号。
你只有一个型号？
很多变化，有些是，有些不是。它会吐出一堆模型。
你只有一个模型？
成千上万，我无法摆脱这些长期缩水。用它们做交易会难过 1.5 年。我怕我的耐心不会超过一个月，我会关闭我的账户。
成千上万，我无法摆脱这么长的缩水期。与他们交易的日子将难过 1.5 年。我担心我的耐心不会超过一个月，我会关闭我的账户。
如果能了解这块和其他的有什么不同就更好了。
如果能知道该作品与其他作品有何不同就更好了。
如果能了解这一块与其他一块有什么不同就更好了。
链接到外部信号)))))))这当然很复杂，但在我的非专业意见中，仅仅是一些 价格 太不靠谱了)))))
研究、困惑和寻找系统....，这一切多么令人厌烦。
1970年，市场报价的逻辑并不复杂。
如果当时的报价是从膝盖开始的，是从用铅笔写在纸上和算在账上开始的，那么神经网络与之又有什么关系呢？
50 年又如何？
我说，算法没有变，因为它是 100%，经过检查的！
1970年，一个人不可能发明出人类无法理解的东西，他做不到！