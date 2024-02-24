交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 3129

Maxim Dmitrievsky #:
你可以这样测量每个人。你的想象力是无限的。

试试异常值，它更简单。我不会再向那些什么都没读过的人解释更多关于 kozul 的事情了。

我觉得你没资格给我建议。

Aleksey Vyazmikin #:

我觉得你没资格给我建议。

Youtube 上有这样一个公园，他们先问一个路人如何去麦当劳，然后请他不要告诉他们该怎么做。

有特质和没有特质的训练模型进行比较。两者的差异被定义为 ATE。必须洗牌以消除得分偏差。听起来像是某种咒语，如果你不读理论的话。
 
Maxim Dmitrievsky #:
这就是问题所在--你说的是大家早就知道并规定好的事情。我说的是为什么它不是最佳的，为什么它不起作用，但你听不进去，也不理解。

你也不需要指出--你只需要进行理智的对话，论证你的立场。

我写道，这种方法是基于一个模型的使用，因此所有测量结果都与模型相关，而不是与单一预测因子相关--这就是缺点。

如果您有任何结果表明所提议的方法是有效的，请告诉我--这将是有趣和有建设性的讨论。

 

我强烈建议您重新考虑构建特征的方法。函数变换在这里不起作用，市场不是 时间序列！

这里是M1 进入点。


这里是进入的原因和H1 进入价格。

=========================================

您所做的一切就是在最后 5-10 根蜡烛图中寻找形态/曲线。


这要复杂得多。

通过什么来评估单一预测因子？

如果有一个预测器，那么它有一个函数和一个目标函数吗？)
 
这只是分形逻辑。
 
你能给我看看这样的东西吗？

如果真的那么常见的话

 
你怎么知道别人在做什么？这可有点自夸了我有考虑到过去三个月动向的迹象

