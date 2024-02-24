交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 3129 1...312231233124312531263127312831293130313131323133313431353136...3399 新评论 Aleksey Vyazmikin 2023.07.11 10:57 #31281 Maxim Dmitrievsky #: 你可以这样测量每个人。你的想象力是无限的。 试试异常值，它更简单。我不会再向那些什么都没读过的人解释更多关于 kozul 的事情了。 我觉得你没资格给我建议。 [删除] 2023.07.11 11:05 #31282 Aleksey Vyazmikin #:我觉得你没资格给我建议。 Youtube 上有这样一个公园，他们先问一个路人如何去麦当劳，然后请他不要告诉他们该怎么做。有特质和没有特质的训练模型进行比较。两者的差异被定义为 ATE。必须洗牌以消除得分偏差。听起来像是某种咒语，如果你不读理论的话。 Aleksey Vyazmikin 2023.07.11 11:29 #31283 Maxim Dmitrievsky #: Youtube 上有这样一个公园，他们先是询问路人如何去麦当劳，然后又要求路人不要告诉他们该怎么做。 。 将有特质和没有特质的训练模型进行比较。两者的差异被定义为 ATE。必须洗牌以消除得分偏差。听起来像是某种口头禅，如果你不读理论的话。 这就是问题所在--你说的是大家早就知道并规定好的事情。我说的是为什么它不是最佳的，为什么它不起作用，但你听不进去，也不理解。 [删除] 2023.07.11 11:32 #31284 Aleksey Vyazmikin #:这就是问题所在--你们谈论的是众所周知的事情，也是长期以来的规定。我说为什么它不是最佳的，为什么它不起作用，但你们听不进去，也不理解。 它是可行的，是最优的，定理已被证明，这一点已经提到过。+ 文章。 但这不是由我来告诉你们的 Aleksey Vyazmikin 2023.07.11 12:00 #31285 Maxim Dmitrievsky #: 它可以工作，并且是最优的，定理已被证明，这在前面已经提到过。+条。 但这不是由我来告诉你的 你也不需要指出--你只需要进行理智的对话，论证你的立场。 我写道，这种方法是基于一个模型的使用，因此所有测量结果都与模型相关，而不是与单一预测因子相关--这就是缺点。 如果您有任何结果表明所提议的方法是有效的，请告诉我--这将是有趣和有建设性的讨论。 mytarmailS 2023.07.11 12:10 #31286 我强烈建议您重新考虑构建特征的方法。函数变换在这里不起作用，市场不是 时间序列！ 这里是M1 进入点。 这里是进入的原因和H1 进入价格。 ========================================= 您所做的一切就是在最后 5-10 根蜡烛图中寻找形态/曲线。 这要复杂得多。 [删除] 2023.07.11 12:11 #31287 Aleksey Vyazmikin #:你不需要指出这一点--你只需要进行理智的对话，论证你的立场。我写道，这种方法是基于一个模型的使用，因此所有的测量都与模型相关，而不是与单一的预测因子相关--这就是缺点。如果您有任何结果表明所提议的方法是有效的，请告诉我--这将是有趣的、有建设性的讨论。通过什么来评估单一预测因子？ 如果有一个预测器，那么它有一个函数和一个目标函数吗？) spiderman8811 2023.07.11 12:24 #31288 mytarmailS #:我强烈建议您重新考虑构建特征的方法。函数变换在这里不起作用，市场不是 时间序列！这里是M1 切入点这里是H1 的入市理由和入市价格=========================================您的所有迹象都是在寻找最近 5-10 根蜡烛的形态/曲线。比这更复杂。 这只是分形逻辑。 mytarmailS 2023.07.11 12:38 #31289 spiderman8811 #: 常见的分形逻辑 你能给我看看这样的东西吗？ 如果真的那么常见的话 Aleksey Vyazmikin 2023.07.11 13:02 #31290 mytarmailS #:我强烈建议您重新考虑构建特征的方法。函数变换在这里不起作用，市场不是 时间序列！这里是M1 切入点这里是H1 的入市理由和入市价格=========================================您的所有迹象都是在寻找最近 5-10 根蜡烛的形态/曲线。比这更复杂。 你怎么知道别人在做什么？这可有点自夸了我有考虑到过去三个月动向的迹象 1...312231233124312531263127312831293130313131323133313431353136...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
你可以这样测量每个人。你的想象力是无限的。
我觉得你没资格给我建议。
我觉得你没资格给我建议。
Youtube 上有这样一个公园，他们先是询问路人如何去麦当劳，然后又要求路人不要告诉他们该怎么做。 。
这就是问题所在--你说的是大家早就知道并规定好的事情。我说的是为什么它不是最佳的，为什么它不起作用，但你听不进去，也不理解。
这就是问题所在--你们谈论的是众所周知的事情，也是长期以来的规定。我说为什么它不是最佳的，为什么它不起作用，但你们听不进去，也不理解。
它可以工作，并且是最优的，定理已被证明，这在前面已经提到过。+条。
你也不需要指出--你只需要进行理智的对话，论证你的立场。
我写道，这种方法是基于一个模型的使用，因此所有测量结果都与模型相关，而不是与单一预测因子相关--这就是缺点。
如果您有任何结果表明所提议的方法是有效的，请告诉我--这将是有趣和有建设性的讨论。
我强烈建议您重新考虑构建特征的方法。函数变换在这里不起作用，市场不是 时间序列！
这里是M1 进入点。
这里是进入的原因和H1 进入价格。
=========================================
您所做的一切就是在最后 5-10 根蜡烛图中寻找形态/曲线。
这要复杂得多。
你不需要指出这一点--你只需要进行理智的对话，论证你的立场。
我写道，这种方法是基于一个模型的使用，因此所有的测量都与模型相关，而不是与单一的预测因子相关--这就是缺点。
如果您有任何结果表明所提议的方法是有效的，请告诉我--这将是有趣的、有建设性的讨论。
通过什么来评估单一预测因子？如果有一个预测器，那么它有一个函数和一个目标函数吗？)
我强烈建议您重新考虑构建特征的方法。函数变换在这里不起作用，市场不是 时间序列！
这里是M1 切入点
这里是H1 的入市理由和入市价格
=========================================
您的所有迹象都是在寻找最近 5-10 根蜡烛的形态/曲线。
比这更复杂。
常见的分形逻辑
你能给我看看这样的东西吗？
如果真的那么常见的话
我强烈建议您重新考虑构建特征的方法。函数变换在这里不起作用，市场不是 时间序列！
这里是M1 切入点
这里是H1 的入市理由和入市价格
=========================================
您的所有迹象都是在寻找最近 5-10 根蜡烛的形态/曲线。
比这更复杂。
你怎么知道别人在做什么？这可有点自夸了我有考虑到过去三个月动向的迹象