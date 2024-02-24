交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 3132 1...312531263127312831293130313131323133313431353136313731383139...3399 新评论 mytarmailS 2023.07.11 17:47 #31311 Maxim Dmitrievsky #:顺便说一句，谷歌的吟游诗人比 Gpt 更合我的胃口。它可以谷歌，而且是免费的。但它只支持美国或英国的英语和 vpn，在其他国家无法使用。 基本上，谁是 openAI，谁是谷歌。可能是不同的权重类别。 我使用 Edge，没有 vpn，也使用谷歌和所有语言。 Ivan Butko 2023.07.11 17:48 #31312 我正在研究向神经网络输入什么内容。既然市场上没有现成的产品，那我就说说我的看法： 只是观察一下：如果输入的是描述价格图表的内容，而不拘泥于严格的时间顺序，结果似乎会更生动活泼什么的。也就是说，如果输入价格 N+1、N+2、N +3.... 而如果我们输入 N+1、N+6、N+17......这样的价格。 下一点：目标。如果描述为 "下一根蜡烛是这样那样的，吃掉神经网络并更新权重"，那么同样--输出充满了随机性。如果您按照 "我喜欢下一个图表，明确有+1，吃掉神经网络并更新权重 "这样的规则来描述独立于同一时序的未来并打上标记。 如果您将这两种方法结合起来，将可变时间框架作为输入，将可变时间框架作为目标，结果有时会开始一段时间（病人处于昏迷状态，但手臂在抽动）。例如，如果用 2021 年的数据进行训练，那么 2022 年的数据几乎都可以处于 + 状态，而且在严格的输入/目标时间轴下，颤动是随机的。但是，同样的 2020 年不借鉴，2021 年之后就乱套了。事实证明，可变数据能捕捉到一些工作模式，并能与之进行交易，而严格的时间顺序则一下子打破了前进的规律。，我读过一篇文章，它像猛犸象一样古老，但在域名 people.ru 上还活着。他的结论是，一根蜡烛内的定价是随机的，无法预测。无限期的定价是可以预测的。 [删除] 2023.07.11 17:53 #31313 mytarmailS #: 我用的是 Edge，没有 vpn，它还能搜索所有语言。 我用的是 Mac，懒得用 Edge。 mytarmailS 2023.07.11 17:58 #31314 Ivan Butko #: 我建议大家学习 基因编程，以便进行研究，而不是靠摸索和探究。 为了寻找与时间/时序无关的规律性，我建议熟悉非社会规则 算法。 至于搜索方向，一切都是正确的... 市场上只有价格和一系列特定事件，确切地说是事件。 [删除] 2023.07.11 18:00 #31315 Ivan Butko #: 我正在研究向神经网络输入什么。既然市场上没有现成的产品，那我就说几句： 在我的一篇文章中，我分析了取决于固定预测期限的结果。最好的是每小时提前 15 条左右，它对方向的猜测最为准确。但每种金融工具都可能有不同的周期。同样，交易时段的利润分配也不均衡。在某些时段效果更好。 [删除] 2023.07.11 18:07 #31316 与 Aleksey Nikolayev 的讨论也很精彩，讨论是从https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page2876 开始的。我还没有开始实施 mytarmailS 2023.07.11 18:20 #31317 Maxim Dmitrievsky #: 我有 Mac，懒得用 Edge。 它只适用于 Windows 还是什么？ [删除] 2023.07.11 18:21 #31318 mytarmailS #:它只适用于 Windows 还是什么？ 我们受到了制裁，首先要安装，然后很麻烦。我懒得费劲。 Valeriy Yastremskiy 2023.07.11 18:26 #31319 mytarmailS #:它只适用于 Windows 还是什么？ 当然，它们彼此相爱）是可以安装的，但要费点功夫。） Ivan Butko 2023.07.11 18:54 #31320 Maxim Dmitrievsky #: 在其中一篇文章中，我分析了根据固定预测范围得出的结果。最好的结果是小时指标提前 15 个小时左右，猜测方向最准确。但是，每种工具也有不同的周期。 同样，交易时段的利润分配也不均衡。在某些时段效果更好。 mytarmailS#: 我建议大家学习 遗传编程 知识，不要通过戳戳摸摸的方式进行调查。要寻找与时间/同步无关的模式，我建议学习关联规则 等算法。而且搜索方向是正确的。市场上只有价格和特定事件的序列。 谢谢。 1...312531263127312831293130313131323133313431353136313731383139...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
顺便说一句，谷歌的吟游诗人比 Gpt 更合我的胃口。它可以谷歌，而且是免费的。
但它只支持美国或英国的英语和 vpn，在其他国家无法使用。基本上，谁是 openAI，谁是谷歌。可能是不同的权重类别。
只是观察一下：如果输入的是描述价格图表的内容，而不拘泥于严格的时间顺序，结果似乎会更生动活泼什么的。也就是说，如果输入价格 N+1、N+2、N +3....
而如果我们输入 N+1、N+6、N+17......这样的价格。
下一点：目标。如果描述为 "下一根蜡烛是这样那样的，吃掉神经网络并更新权重"，那么同样--输出充满了随机性。如果您按照 "我喜欢下一个图表，明确有+1，吃掉神经网络并更新权重 "这样的规则来描述独立于同一时序的未来并打上标记。
如果您将这两种方法结合起来，将可变时间框架作为输入，将可变时间框架作为目标，结果有时会开始一段时间（病人处于昏迷状态，但手臂在抽动）。例如，如果用 2021 年的数据进行训练，那么 2022 年的数据几乎都可以处于 + 状态，而且在严格的输入/目标时间轴下，颤动是随机的。但是，同样的 2020 年不借鉴，2021 年之后就乱套了。事实证明，可变数据能捕捉到一些工作模式，并能与之进行交易，而严格的时间顺序则一下子打破了前进的规律。
，我读过一篇文章，它像猛犸象一样古老，但在域名 people.ru 上还活着。他的结论是，一根蜡烛内的定价是随机的，无法预测。无限期的定价是可以预测的。
我用的是 Edge，没有 vpn，它还能搜索所有语言。
我建议大家学习 基因编程，以便进行研究，而不是靠摸索和探究。
为了寻找与时间/时序无关的规律性，我建议熟悉非社会规则 算法。
至于搜索方向，一切都是正确的...
市场上只有价格和一系列特定事件，确切地说是事件。
我正在研究向神经网络输入什么。既然市场上没有现成的产品，那我就说几句：
我有 Mac，懒得用 Edge。
在其中一篇文章中，我分析了根据固定预测范围得出的结果。最好的结果是小时指标提前 15 个小时左右，猜测方向最准确。但是，每种工具也有不同的周期。
我建议大家学习 遗传编程 知识，不要通过戳戳摸摸的方式进行调查。
要寻找与时间/同步无关的模式，我建议学习关联规则 等算法。
而且搜索方向是正确的。
市场上只有价格和特定事件的序列。
