你说得部分正确，但我不理解把所有东西都换来换去的哲学--如果没有不可挽回的漂移，比如周期性，这当然可行。
首先，我想对不同类型的漂移进行分类，然后逐一进行处理--如果知道了原因，我们就可以想办法消除它。如果不能消除，那就进行检测（探测）。
随机化可以消除试验和对照之间的偏差，然后再评估预测因子的影响
如果在此之前不消除偏差，那么这将是一种关联关系，而不是因果关系。
能不能把这些奇妙的内容放在一个单独的主题里？
我受够了
你能给我看看这样的东西吗？
如果真的那么常见的话
最后
嗯，有了个开始。
接下来呢？
这有什么难的？在不同尺度之间跳跃是我们以前做过的事情，这里没有什么秘密。我要找的是更复杂的东西，而一幅只有一笔交易的画根本无法揭示整幅画的本质。
我明白了。
写信并不难
我明白了。
当然，拼写并不难。
你看过我的自由职业作品吗？))))
您看过我的自由职业作品吗？))))
在看到自由职业者简介时，可以用什么方法来评估交易的质量？
随机化可消除试验和对照之间的偏差，然后估算预测因子的影响
如果不事先消除偏差，偏差将是关联性的，而不是因果性的。
黄金标准
在上一课中，我们了解了关联与因果关系不同的原因和方式。我们还看到了关联关系成为因果关系的必要条件。
E|Y|T = 1] - E[Y|T = 0] = E[Y - Yo|T = 1] + {E[Yo|T = 1] - E[Yo|T = 0]}.调整。
回想一下，如果没有偏差，关联就会变成因果关系。如果 E[Yo T = 0] = E[Yo T = 1]，就不会有偏差。换句话说，如果接受治疗的患者和对照组患者除治疗方法外情况相同或相似，那么两者之间的联系就是因果关系。或者，用更专业的术语来说
以上是图片的翻译。
首先--我不明白你为什么要把样本分成两个子样本。
其次--显然这里有一个特殊的术语，因果关系是对结果的直接影响--也许甚至不再是一种概率模式。关联关系要么是原因的激活剂，要么是关联特征，通常是概率性的。
我不明白这个公式--用人类的语言来说明问题？
但是，这些方法（UpLift）的要点是估算出专门影响目标的因素。我知道影响程度是要评估的。比方说，在我们的案例中，我们不知道这样一个因素，我们通过一切方法--我们得到了一些测量结果作为输出。您建议我们如何处理这些数据？排除不好的指标？
我们如何利用数据的逐渐漂移？
我不排除这个可能性，也许你已经想出了绝妙的办法，但我还没有抓住思路。
如果您不明白其中的任何符号，可以向 chatgpt 寻求公式解码。
Y|T = 1 测试组结果（有三元组）
Y|T = 0 - 对照组（无对照组）
Y--类标签，Y0,Y1--不含三聚氰胺和含三聚氰胺的类标签。
T - 模型中引入或未引入的三元组（包括预测因子）（1;0）
E - 期望值
在任何一点进行拆分，因为您要通过测试和三元组进行分割
如果不进行混合，就会得到有偏差的 ATE+ 偏差估计值
ATE 是暴露的平均治疗效果
困了，我可能在某些地方把字母搞混了，但逻辑应该是清楚的
