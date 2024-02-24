交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 3133

我曾在 20 年前与这里的人分享过该系统的想法，但还没有成熟到可以尝试的地步。
Ivan Butko #:

谢谢

https://www.mql5.com/ru/articles/8863

在搜索文本中

"X 轴显示交易频率，或者说交易持续时间，以条为单位。Y 轴显示的是每一次交易的 R^2 估计值。可以看出，0-5 格的交易时间太短会严重影响模型的性能，而 15-23 格的范围是最佳的。如果交易时间超过 30 个交易日，结果就会下降。在交易持续时间为 6-9 条的小群中，估计值最大。让我们尝试用这样的持续时间来训练模型，并将结果与其他群组进行比较"。

Поиск сезонных закономерностей на валютном рынке с помощью алгоритма CatBoost
Поиск сезонных закономерностей на валютном рынке с помощью алгоритма CatBoost
  www.mql5.com
В статье показана возможность создания моделей машинного обучения с временными фильтрами и раскрыта эффективность такого подхода. Теперь можно исключить человеческий фактор, просто сказав модели: "Хочу, чтобы ты торговала в определенный час определенного дня недели". А поиск закономерностей возложить на плечи алгоритма.
 
Forester #:
训练人工智能进行禁言。不仅针对粗言秽语，还针对粗鲁无礼。在内容分析的基础上。 ，然后还针对与分支主题不一致的情况（这比较复杂）。

没那么复杂了。

这是第一次尝试。

============


api 是开放的，拿去做吧。

理想国:)
 
Maxim Dmitrievsky #:
Idealiti:)

我自己也很喜欢）。

而且树枝会立即失去 95% 的重量......

谁对此感兴趣？

 
mytarmailS #:

我建议你学习 基因编程，这样你就不必死记硬背进行研究了。

为了寻找与时间/时序无关的规律性，我建议您了解社会规则 算法。


而且搜索的方向也是正确的。

市场上只有价格和特定事件的序列。


如果在性质完全相同的 A 点开一个 B 点，是不是这样？

 
mytarmailS #:
什么？

水平

 

什么样的工具可以用来描述任何类型的规律性？


1) 它们必须是规则

2) 功能转换

3) 代码

4) 不同方法的混合物

 
mytarmailS #:

有哪些工具可以用来描述任何类型的模式？


1) 它们必须是规则

2) 功能转换

3) 代码

4) 不同方法的混合

规律性之所以是规律性，是因为它已经被描述过：有一个公式，例如牛顿万有引力定律或整个理论。

一般来说，工具是根据过程的类型选择的，可以是

  • 确定性
  • 随机的
  • 不确定的，即随机的，人是过程的一部分，如金融市场。
 
mytarmailS #:

有哪些工具可以用来描述任何类型的模式？


1) 它们必须是规则

2) 功能转换

3) 代码

4) 不同方法的混合

可由某些因素决定的重复性。

环境起着重要作用，而确定性或随机性等类型则取决于考虑/定义某种事物的能力。

从本质上说，消除噪音是对相同影响的相同反应）。

