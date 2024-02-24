交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 3133 1...312631273128312931303131313231333134313531363137313831393140...3399 新评论 Rorschach 2023.07.11 20:26 #31321 我曾在 20 年前与这里的人分享过该系统的想法，但还没有成熟到可以尝试的地步。 [删除] 2023.07.11 21:36 #31322 Ivan Butko #:谢谢 https://www.mql5.com/ru/articles/8863 在搜索文本中 "X 轴显示交易频率，或者说交易持续时间，以条为单位。Y 轴显示的是每一次交易的 R^2 估计值。可以看出，0-5 格的交易时间太短会严重影响模型的性能，而 15-23 格的范围是最佳的。如果交易时间超过 30 个交易日，结果就会下降。在交易持续时间为 6-9 条的小群中，估计值最大。让我们尝试用这样的持续时间来训练模型，并将结果与其他群组进行比较"。 Поиск сезонных закономерностей на валютном рынке с помощью алгоритма CatBoost www.mql5.com В статье показана возможность создания моделей машинного обучения с временными фильтрами и раскрыта эффективность такого подхода. Теперь можно исключить человеческий фактор, просто сказав модели: "Хочу, чтобы ты торговала в определенный час определенного дня недели". А поиск закономерностей возложить на плечи алгоритма. mytarmailS 2023.07.12 09:21 #31323 Forester #: 训练人工智能进行禁言。不仅针对粗言秽语，还针对粗鲁无礼。在内容分析的基础上。 ，然后还针对与分支主题不一致的情况（这比较复杂）。 没那么复杂了。 这是第一次尝试。 ============ api 是开放的，拿去做吧。 [删除] 2023.07.12 09:28 #31324 mytarmailS #:它不再那么复杂了。这是我的第一次尝试。============api 是开放的，拿去做吧 理想国:) mytarmailS 2023.07.12 09:31 #31325 Maxim Dmitrievsky #: Idealiti:) 我自己也很喜欢）。 而且树枝会立即失去 95% 的重量...... 谁对此感兴趣？ Renat Akhtyamov 2023.07.12 14:15 #31326 mytarmailS #:我建议你学习 基因编程，这样你就不必死记硬背进行研究了。为了寻找与时间/时序无关的规律性，我建议您了解社会规则 算法。而且搜索的方向也是正确的。市场上只有价格和特定事件的序列。 如果在性质完全相同的 A 点开一个 B 点，是不是这样？ Renat Akhtyamov 2023.07.12 17:05 #31327 mytarmailS #: 什么？ 水平 mytarmailS 2023.07.13 09:53 #31328 什么样的工具可以用来描述任何类型的规律性？ 1) 它们必须是规则 2) 功能转换 3) 代码 4) 不同方法的混合物 СанСаныч Фоменко 2023.07.13 10:00 #31329 mytarmailS #:有哪些工具可以用来描述任何类型的模式？1) 它们必须是规则2) 功能转换3) 代码4) 不同方法的混合 规律性之所以是规律性，是因为它已经被描述过：有一个公式，例如牛顿万有引力定律或整个理论。 一般来说，工具是根据过程的类型选择的，可以是 确定性 随机的 不确定的，即随机的，人是过程的一部分，如金融市场。 Valeriy Yastremskiy 2023.07.13 10:07 #31330 mytarmailS #:有哪些工具可以用来描述任何类型的模式？1) 它们必须是规则2) 功能转换3) 代码4) 不同方法的混合 可由某些因素决定的重复性。 环境起着重要作用，而确定性或随机性等类型则取决于考虑/定义某种事物的能力。 从本质上说，消除噪音是对相同影响的相同反应）。 1...312631273128312931303131313231333134313531363137313831393140...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
谢谢
https://www.mql5.com/ru/articles/8863
在搜索文本中
"X 轴显示交易频率，或者说交易持续时间，以条为单位。Y 轴显示的是每一次交易的 R^2 估计值。可以看出，0-5 格的交易时间太短会严重影响模型的性能，而 15-23 格的范围是最佳的。如果交易时间超过 30 个交易日，结果就会下降。在交易持续时间为 6-9 条的小群中，估计值最大。让我们尝试用这样的持续时间来训练模型，并将结果与其他群组进行比较"。
训练人工智能进行禁言。不仅针对粗言秽语，还针对粗鲁无礼。在内容分析的基础上。 ，然后还针对与分支主题不一致的情况（这比较复杂）。
没那么复杂了。
这是第一次尝试。
============
api 是开放的，拿去做吧。
Idealiti:)
我自己也很喜欢）。
而且树枝会立即失去 95% 的重量......
谁对此感兴趣？
我建议你学习 基因编程，这样你就不必死记硬背进行研究了。
为了寻找与时间/时序无关的规律性，我建议您了解社会规则 算法。
而且搜索的方向也是正确的。
市场上只有价格和特定事件的序列。
如果在性质完全相同的 A 点开一个 B 点，是不是这样？
什么？
水平
什么样的工具可以用来描述任何类型的规律性？
1) 它们必须是规则
2) 功能转换
3) 代码
4) 不同方法的混合物
规律性之所以是规律性，是因为它已经被描述过：有一个公式，例如牛顿万有引力定律或整个理论。
一般来说，工具是根据过程的类型选择的，可以是
可由某些因素决定的重复性。
环境起着重要作用，而确定性或随机性等类型则取决于考虑/定义某种事物的能力。
从本质上说，消除噪音是对相同影响的相同反应）。