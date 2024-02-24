交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 3120

СанСаныч Фоменко #:

谢谢！

这与计算结果中预测因子的 "重要性 "有什么关系？

这是重要性计算的一部分。

在本例中，我们显示了两个符号束，其中权重最大的是预测 Close[i+1]-Close[i] 的两条周期分别为 74 和 137 的移动平均线的关系。

 
Lorarica #:

我有一个绝妙的主意。

我们取两条滑动平均线，一条叫熊线，一条叫牛线。

把 "熊 "变成蓝色，把 "牛 "变成棕色。

为了不混淆这两条均线，我们在这个市场上来回奔跑，直到取得惊人的成绩。

波利娜-兹洛托娃

使用勾选。只使用 MT5 交易分析器中的 tick。

Renat Akhtyamov #:

一开始就让女孩尝尝鲜。

本来会更糟，一个可怕的疯子会把她从店里带走。

 
Evgeni Gavrilovi #:

计算重要性的成分。

在这种情况下，显示两个符号的捆绑，最大的权重是预测 Close[i+1]-Close[i] 的两条周期分别为 74 和 137 的移动平均线的关系。

这是一个绝妙的例子。

我很清楚，移动平均线对价格增量没有预测能力，也就是说，对于目标--价格增量--移动平均线只是噪音。

catbust 以及其他软件包已经计算出了这两个噪声预测指标的重要性，并建立了它们之间的关系！这是关于模型中重要性含义的经典之作。你可以随意移除预测因子，很容易就能得到一个完全无用但有害的预测因子的最高重要性。


当我在第一篇文章中说我不知道有任何模型可以指定预测因子之间的关系时，我的意思是将这种关系作为拟合模型时的输入。你的例子是结果，而不是输入数据。

 
СанСаныч Фоменко #:

mytarmailS #:

有了经验就会明白：市场是和谐的--混乱是在人的头脑中。


问题的关键不在于保温瓶（七年级物理），而在于误解。

你的武器库里还有什么？

除了滑溜溜的平均数？

P.Z.

这才 是重点。

 
一个数列可以有无穷多个导数。平均数是最简单的。而数列是一门独立的科学，大多数人都无法理解)))))。

宝琳，别说了))))

这是一个误解。

更具体地说，这是一个例子。

你想扔阿雷坑。

P.Z.

我不介意，只要你理解他们的观点。

什么是__波林，别再))))))。

这是威胁吗？还是粗鲁无礼？

 
当然不是，是希望在交流时语气和蔼一些。

除了行文平均之外，还有很多不规范的地方值得挑剔，但这是另一个话题。

