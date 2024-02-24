交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 3120 1...311331143115311631173118311931203121312231233124312531263127...3399 新评论 Evgeni Gavrilovi 2023.06.30 15:07 #31191 СанСаныч Фоменко #:谢谢！这与计算结果中预测因子的 "重要性 "有什么关系？ 这是重要性计算的一部分。 在本例中，我们显示了两个符号束，其中权重最大的是预测 Close[i+1]-Close[i] 的两条周期分别为 74 和 137 的移动平均线的关系。 Renat Akhtyamov 2023.06.30 15:34 #31192 Lorarica #:我有一个绝妙的主意。我们取两条滑动平均线，一条叫熊线，一条叫牛线。把 "熊 "变成蓝色，把 "牛 "变成棕色。为了不混淆这两条均线，我们在这个市场上来回奔跑，直到取得惊人的成绩。波利娜-兹洛托娃使用勾选。只使用 MT5 交易分析器中的 tick。 每个人都是从这个绝妙的想法开始的。 有时他们回来 然后永远忘记 lynxntech 2023.06.30 15:41 #31193 Renat Akhtyamov #:每个人都从这个绝妙的想法开始有时回来并永远忘记它 一开始就让女孩尝尝鲜。 本来会更糟，一个可怕的疯子会把她从店里带走。 СанСаныч Фоменко 2023.06.30 16:47 #31194 Evgeni Gavrilovi #:计算重要性的成分。 在这种情况下，显示两个符号的捆绑，最大的权重是预测 Close[i+1]-Close[i] 的两条周期分别为 74 和 137 的移动平均线的关系。 这是一个绝妙的例子。 我很清楚，移动平均线对价格增量没有预测能力，也就是说，对于目标--价格增量--移动平均线只是噪音。 catbust 以及其他软件包已经计算出了这两个噪声预测指标的重要性，并建立了它们之间的关系！这是关于模型中重要性含义的经典之作。你可以随意移除预测因子，很容易就能得到一个完全无用但有害的预测因子的最高重要性。 当我在第一篇文章中说我不知道有任何模型可以指定预测因子之间的关系时，我的意思是将这种关系作为拟合模型时的输入。你的例子是结果，而不是输入数据。 mytarmailS 2023.06.30 17:33 #31195 СанСаныч Фоменко #:我很清楚，移动平均线对价格增量没有预测能力，也就是说，对于目标价格增量而言，移动平均线只是噪音。 5 年前和 10 年前我也是这么想的....。 现在我有了不同的看法，我明白混乱是衡量我不理解的一个标准，如果你不理解某件事情，那就不是混乱，而是你不理解....。 如果你把苍蝇 "原封不动地 "放进去，那么当然什么也不会发生，但还有十亿种其他选择，你想都不要想...... 输入 - 移动平均线是主要标志之一。 输入 - 移动平均线是主要标志之一。 Vladimir Perervenko 2023.07.01 09:04 #31196 mytarmailS #:5 年前和 10 年前我也是这么想的..... 现在我有了不同的看法，我意识到混乱是我缺乏理解的一种衡量标准，如果你不理解某件事情，那就不是混乱，而是你不理解....如果你给马什卡 "原样"，那么当然什么也不会发生，但还有其他十亿种你不愿意去想的选择....。输入 - 移动平均线是主要标志之一。输入 - 移动平均线是主要标志之一 有了经验就会明白：市场是和谐的--混乱是在人的头脑中。 [删除] 2023.07.01 12:38 #31197 问题的关键不在于保温瓶（七年级物理），而在于误解。 你的武器库里还有什么？ 除了滑溜溜的平均数？ P.Z. 这才 是重点。 Valeriy Yastremskiy 2023.07.01 13:21 #31198 Lorarica #:问题的关键不在于保温瓶（七年级物理），而在于误解。你的武器库里还有什么？除了滑溜溜的平均数？P.Z.这就是 问题所在 。 一个数列可以有无穷多个导数。平均数是最简单的。而数列是一门独立的科学，大多数人都无法理解)))))。 宝琳，别说了)))) [删除] 2023.07.01 13:49 #31199 Valeriy Yastremskiy #:一个数列可以有无穷多个导数。平均数是最简单的。而数列是一门独立的科学，大多数人都无法理解)))))。宝琳，别说了)))) 这是一个误解。 更具体地说，这是一个例子。 你想扔阿雷坑。 P.Z. 我不介意，只要你理解他们的观点。 什么是__波林，别再))))))。 这是威胁吗？还是粗鲁无礼？ Valeriy Yastremskiy 2023.07.01 14:06 #31200 Lorarica #:这是一种误解。更具体地说，也是一个例子。你想向阿雷扔 "坑"。 P.Z.我不介意，只要你了解它们的本质。什么是 __ Pauline knock it off)))))是威胁吗？还是粗鲁无礼？ 当然不是，是希望在交流时语气和蔼一些。 除了行文平均之外，还有很多不规范的地方值得挑剔，但这是另一个话题。 1...311331143115311631173118311931203121312231233124312531263127...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
谢谢！
这与计算结果中预测因子的 "重要性 "有什么关系？
这是重要性计算的一部分。
在本例中，我们显示了两个符号束，其中权重最大的是预测 Close[i+1]-Close[i] 的两条周期分别为 74 和 137 的移动平均线的关系。
我有一个绝妙的主意。
我们取两条滑动平均线，一条叫熊线，一条叫牛线。
把 "熊 "变成蓝色，把 "牛 "变成棕色。
为了不混淆这两条均线，我们在这个市场上来回奔跑，直到取得惊人的成绩。
波利娜-兹洛托娃
使用勾选。只使用 MT5 交易分析器中的 tick。
每个人都是从这个绝妙的想法开始的。
有时他们回来
然后永远忘记
每个人都从这个绝妙的想法开始
有时回来
并永远忘记它
一开始就让女孩尝尝鲜。
本来会更糟，一个可怕的疯子会把她从店里带走。
这是一个绝妙的例子。
我很清楚，移动平均线对价格增量没有预测能力，也就是说，对于目标--价格增量--移动平均线只是噪音。
catbust 以及其他软件包已经计算出了这两个噪声预测指标的重要性，并建立了它们之间的关系！这是关于模型中重要性含义的经典之作。你可以随意移除预测因子，很容易就能得到一个完全无用但有害的预测因子的最高重要性。
当我在第一篇文章中说我不知道有任何模型可以指定预测因子之间的关系时，我的意思是将这种关系作为拟合模型时的输入。你的例子是结果，而不是输入数据。
5 年前和 10 年前我也是这么想的....。
现在我有了不同的看法，我明白混乱是衡量我不理解的一个标准，如果你不理解某件事情，那就不是混乱，而是你不理解....。
如果你把苍蝇 "原封不动地 "放进去，那么当然什么也不会发生，但还有十亿种其他选择，你想都不要想......
输入 - 移动平均线是主要标志之一。
问题的关键不在于保温瓶（七年级物理），而在于误解。
你的武器库里还有什么？
除了滑溜溜的平均数？
P.Z.
这才 是重点。
一个数列可以有无穷多个导数。平均数是最简单的。而数列是一门独立的科学，大多数人都无法理解)))))。
宝琳，别说了))))
这是一个误解。
更具体地说，这是一个例子。
你想扔阿雷坑。
P.Z.
我不介意，只要你理解他们的观点。
什么是__波林，别再))))))。
这是威胁吗？还是粗鲁无礼？
当然不是，是希望在交流时语气和蔼一些。
除了行文平均之外，还有很多不规范的地方值得挑剔，但这是另一个话题。