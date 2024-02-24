交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 3121 1...311431153116311731183119312031213122312331243125312631273128...3399 新评论 [删除] 2023.07.01 16:53 #31201 Valeriy Yastremskiy #:当然不是，我只是希望在交流时语气亲切一些。除了从行列中平均分配，还有很多不规则的地方，但这是另一个话题。 你还没想过我是在帮助你。 P.Z. 给迷失和需要帮助的人？ 我写，你迷失，然后如你所愿。 [删除] 2023.07.02 19:14 #31202 今天有个外国人给我发了一张截图：有谁知道僵尸选项卡中的僵尸技术是如何改变起始页链接的？显然存在某种漏洞。显然不是反编译，因为评论功能 会显示我的信息，但链接被改成了左边的链接。现在是 2020 年。该机器人是免费的，可以自由发布，不受市场约束。 Andrey Dik 2023.07.02 19:16 #31203 Maxim Dmitrievsky 评论功能 会显示我的信息，但链接被改成了左侧的链接 该机器人是免费发布的，不受市场约束。你说 "他们在 exe 文件中修改了链接 "是什么意思？:O [删除] 2023.07.02 19:17 #31204 Andrey Dik #: 什么叫 "exe 文件中"？:O 编译良好的机器人，你好 ) Andrey Dik 2023.07.02 19:20 #31205 Maxim Dmitrievsky #:编译良好的机器人，您好 ) 你好） 所以，你编译了代码，但版权是闪亮的？ 还是有一个 exe，在某个时候左侧的版权变得可见了？ [删除] 2023.07.02 19:22 #31206 Andrey Dik #:你好）所以，你编译了代码，但版权却闪闪发光？还是说存在一个 exe 文件，然后从某个时候开始出现了左侧的版权字样？ 这原本是我的版权。我甚至不知道我的电子邮件地址，所以我可能不小心把它放进去了:) Andrey Dik 2023.07.02 19:39 #31207 Maxim Dmitrievsky #:这原本是我的版权。我甚至都不知道该怎么写，所以我可能不小心把它写进去了:) 非常奇怪。 СанСаныч Фоменко 2023.07.03 09:41 #31208 Maxim Dmitrievsky #:这原本是我的版权。我甚至都不知道该怎么写，所以我可能不小心把它写进去了:) 有一些程序可以搜索 exe 文件中的文本，并将其更改为长度相同的其他文本。它们被用来简化程序。 Valeriy Yastremskiy 2023.07.03 10:53 #31209 Maxim Dmitrievsky #:编译良好的机器人，您好 ) 如果你运气好的话，它通常在开头。用记事本打开 exe，查找 soap，然后在不移动文本的情况下进行修改。 Rorschach 2023.07.03 20:42 #31210 Lorarica #:问题的关键不在于保温瓶（七年级物理），而在于误解。你的武器库里还有什么？除了滑溜溜的平均数？P.Z.这就是 问题所在 。 完全放松我的集合点。我们可以过滤、近似、推断。还有其他选择吗？ 1...311431153116311731183119312031213122312331243125312631273128...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
当然不是，我只是希望在交流时语气亲切一些。
除了从行列中平均分配，还有很多不规则的地方，但这是另一个话题。
你还没想过我是在帮助你。
P.Z.
给迷失和需要帮助的人？
我写，你迷失，然后如你所愿。
今天有个外国人给我发了一张截图：
有谁知道僵尸选项卡中的僵尸技术是如何改变起始页链接的？显然存在某种漏洞。
显然不是反编译，因为评论功能 会显示我的信息，但链接被改成了左边的链接。现在是 2020 年。
该机器人是免费的，可以自由发布，不受市场约束。
该机器人是免费发布的，不受市场约束。
编译良好的机器人，你好 )
编译良好的机器人，您好 )
你好）
所以，你编译了代码，但版权是闪亮的？
还是有一个 exe，在某个时候左侧的版权变得可见了？
你好）
所以，你编译了代码，但版权却闪闪发光？
还是说存在一个 exe 文件，然后从某个时候开始出现了左侧的版权字样？
这原本是我的版权。我甚至不知道我的电子邮件地址，所以我可能不小心把它放进去了:)
这原本是我的版权。我甚至都不知道该怎么写，所以我可能不小心把它写进去了:)
这原本是我的版权。我甚至都不知道该怎么写，所以我可能不小心把它写进去了:)
有一些程序可以搜索 exe 文件中的文本，并将其更改为长度相同的其他文本。它们被用来简化程序。
编译良好的机器人，您好 )
如果你运气好的话，它通常在开头。用记事本打开 exe，查找 soap，然后在不移动文本的情况下进行修改。
问题的关键不在于保温瓶（七年级物理），而在于误解。
你的武器库里还有什么？
除了滑溜溜的平均数？
P.Z.
这就是 问题所在 。
完全放松我的集合点。我们可以过滤、近似、推断。还有其他选择吗？