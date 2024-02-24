交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 3121

Valeriy Yastremskiy #:

当然不是，我只是希望在交流时语气亲切一些。

除了从行列中平均分配，还有很多不规则的地方，但这是另一个话题。

你还没想过我是在帮助你。

P.Z.

给迷失和需要帮助的人？

我写，你迷失，然后如你所愿。

今天有个外国人给我发了一张截图：

有谁知道僵尸选项卡中的僵尸技术是如何改变起始页链接的？显然存在某种漏洞。

显然不是反编译，因为评论功能 会显示我的信息，但链接被改成了左边的链接。现在是 2020 年。

该机器人是免费的，可以自由发布，不受市场约束。

 
Maxim Dmitrievsky 评论功能 会显示我的信息，但链接被改成了左侧的链接

该机器人是免费发布的，不受市场约束。


你说 "他们在 exe 文件中修改了链接 "是什么意思？:O
Andrey Dik #:

什么叫 "exe 文件中"？:O

编译良好的机器人，你好 )

 
Maxim Dmitrievsky #:

编译良好的机器人，您好 )

你好）

所以，你编译了代码，但版权是闪亮的？

还是有一个 exe，在某个时候左侧的版权变得可见了？

Andrey Dik #:

你好）

所以，你编译了代码，但版权却闪闪发光？

还是说存在一个 exe 文件，然后从某个时候开始出现了左侧的版权字样？

这原本是我的版权。我甚至不知道我的电子邮件地址，所以我可能不小心把它放进去了:)

 
Maxim Dmitrievsky #:

这原本是我的版权。我甚至都不知道该怎么写，所以我可能不小心把它写进去了:)

非常奇怪。
 
Maxim Dmitrievsky #:

这原本是我的版权。我甚至都不知道该怎么写，所以我可能不小心把它写进去了:)

有一些程序可以搜索 exe 文件中的文本，并将其更改为长度相同的其他文本。它们被用来简化程序。

 
Maxim Dmitrievsky #:

编译良好的机器人，您好 )

如果你运气好的话，它通常在开头。用记事本打开 exe，查找 soap，然后在不移动文本的情况下进行修改。

 
Lorarica #:

问题的关键不在于保温瓶（七年级物理），而在于误解。

你的武器库里还有什么？

除了滑溜溜的平均数？

P.Z.

这就是 问题所在

完全放松我的集合点。我们可以过滤、近似、推断。还有其他选择吗？

