Maxim - 我以为你想尝试归一化。有什么改进吗？还是恶化了？
除了我，其他人又不是不知道。
皮尔逊在乘法和加法的作用下是不变的。
尽管公式很简单，但加法感觉不对。维基上有专门的论述。具体来说，这个原始矩阵
有一个单位相关矩阵（行乘以列）。
是的，这很酷。
在没有归一化的情况下，一切都大致正常。
水平实验。
1)
我们在 100 根蜡烛大小的欧元 1m 图表中截取一个部分，计算有多少次高价位停留在同一位置，即有多少次是高价位在同一价位。
在 500 个不同的非重叠部分上做 500 次，总结统计结果。
2) 生成随机数列，其分布与价格相同，具有相同的实际刻度平均值，具有相同的标准差，生成 m1 数列，以及数列具有相同的小数位 数（karoch 做了最大标识）。
我怀疑是否有人会将此图表与真实图表区分开来。
============================================
我们来做个实验。
这是所有实验的反弹绝对值总和。
从表中可以看出，在模拟数据中，价格几乎从未在同一价位上反弹 5-6 次，而真实价格的反弹次数要多得多。
因此，这可以解释为存在水平的方向。
在实际货币报价中，价格水平存在（不是很大，但存在）依赖性。数据分析已经开始，但传统上我们急于进行实验。
ZY. 一般来说，在任何价格中也有，但更弱，货币的诱导作用
我们能看看生成图表的代码吗？
实验是检验真理的标准...
。
它们都是相关联的。货币受到冲击，所有衍生品、证券、股票都会以这样或那样的方式重复运动。货币走强会直接影响每个人，而反向影响则来自总体。
非常形象地说：欧元兑美元触及某一水平，交易者看到 AAPL 的疲软通道，并试图做些什么。于是，他就有了一条线索--与苹果业务无关，股票供求关系和投资者情绪发生了重大变化。它在外面，它在外面，它在外面。
