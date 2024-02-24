交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 3119

我说的就是这种东西。我在看到的第一个屏幕上就看到了。昨天下午 3 点到 4 点之间


 
新头像准备好了。

;)

 
不，我没有专门研究过这个问题。我记得在我尝试手动交易时，在缓慢增长后迅速下跌。也许是情绪使然，因为它耗尽了我的存款。我不排除所有事情都是偶数，甚至反之亦然。）
在货币方面，价值不等的货币之间可能存在差异。但是，在很长一段时间内，或多或少等值的货币之间是没有差别的。此外，还可以反向报价。股票和指数则不同）。
 
Catboost 有了。

model.get_feature_importance(type=catboost.EFstrType.Interaction)

我没有看到指定预测因子（输入数据）关系的方法。你能说得更准确一些吗？


在任何模型中，预测因子的重要性都无从谈起。

 
下面是相反的情况，在缓慢下降后出现爆炸性上升.....

或更接近 m1。

所以这都是主观臆断。

 

谁了解句法分析器和 BNF 形式（Backus-Naura 形式）？

请告诉我

我有一个绝妙的主意。

我们用两个滑溜溜的平均数，一个叫熊，一个叫牛。

我们把熊市变成蓝色，牛市变成棕色。

为了不混淆它们，我们在市场上追涨杀跌，直到取得神话般的结果。

波琳娜-兹洛托娃

使用勾选。只使用 MT5 交易分析器中的 tick。

 
不要用滑动的，要用滑动的。

 
我没有看到指定预测因子（输入数据）关系的方法。你能说得更具体些吗？

交互是一种关系。


 
互动就是一种关系。


谢谢！

预测因子的 "重要性 "与作为计算结果的预测因子的 "重要性 "有什么关系？我的理解是，您在帖子中说预测因子的相互关系是计算的条件。

预测因子的重要性是模型拟合的一个极为常见的结果。我曾多次尝试用 "重要性 "来筛选出 "不重要 "的预测因子，以减少分类误差。如果删除任何一个预测因子，剩下的预测因子的 "重要性 "总是要重新计算的。我认为你提到的参数表明预测因子与重要性有关。

