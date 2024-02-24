交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 3119 1...311231133114311531163117311831193120312131223123312431253126...3399 新评论 Aleksei Kuznetsov 2023.06.30 08:10 #31181 我说的就是这种东西。我在看到的第一个屏幕上就看到了。昨天下午 3 点到 4 点之间 Renat Akhtyamov 2023.06.30 08:38 #31182 Forester #:我说的就是这种东西。我在看到的第一个屏幕上就看到了。昨天下午 3 点到 4 点之间 新头像准备好了。 ;) Valeriy Yastremskiy 2023.06.30 08:58 #31183 Forester #: 不，我没有专门研究过这个问题。我记得在我尝试手动交易时，在缓慢增长后迅速下跌。也许是情绪使然，因为它耗尽了我的存款。我不排除所有事情都是偶数，甚至反之亦然。） 在货币方面，价值不等的货币之间可能存在差异。但是，在很长一段时间内，或多或少等值的货币之间是没有差别的。此外，还可以反向报价。股票和指数则不同）。 СанСаныч Фоменко 2023.06.30 09:19 #31184 Evgeni Gavrilovi #:Catboost 有了。 model.get_feature_importance(type=catboost.EFstrType.Interaction) https://catboost.ai/en/docs/concepts/python-reference_catboostclassifier_get_feature_importance 我没有看到指定预测因子（输入数据）关系的方法。你能说得更准确一些吗？ 在任何模型中，预测因子的重要性都无从谈起。 mytarmailS 2023.06.30 09:58 #31185 Forester #:我说的就是这种东西。我在看到的第一个屏幕上就看到了。昨天下午 3 点到 4 点之间 下面是相反的情况，在缓慢下降后出现爆炸性上升..... 或更接近 m1。 所以这都是主观臆断。 mytarmailS 2023.06.30 10:07 #31186 谁了解句法分析器和 BNF 形式（Backus-Naura 形式）？ 请告诉我 [删除] 2023.06.30 13:20 #31187 我有一个绝妙的主意。 我们用两个滑溜溜的平均数，一个叫熊，一个叫牛。 我们把熊市变成蓝色，牛市变成棕色。 为了不混淆它们，我们在市场上追涨杀跌，直到取得神话般的结果。 波琳娜-兹洛托娃 使用勾选。只使用 MT5 交易分析器中的 tick。 Aleksey Nikolayev 2023.06.30 13:31 #31188 Lorarica #:我有一个绝妙的主意。我们取两条滑动平均线，一条叫熊线，一条叫牛线。把 "熊 "变成蓝色，"牛 "变成棕色。为了不混淆这两条均线，我们在这个市场上来回奔跑，直到取得惊人的成绩。波琳娜-兹洛托娃使用勾选。只使用 MT5 交易分析器中的 tick。 不要用滑动的，要用滑动的。 Evgeni Gavrilovi 2023.06.30 13:59 #31189 СанСаныч Фоменко #:我没有看到指定预测因子（输入数据）关系的方法。你能说得更具体些吗？ 交互是一种关系。 СанСаныч Фоменко 2023.06.30 14:36 #31190 Evgeni Gavrilovi #:互动就是一种关系。 谢谢！ 预测因子的 "重要性 "与作为计算结果的预测因子的 "重要性 "有什么关系？我的理解是，您在帖子中说预测因子的相互关系是计算的条件。 预测因子的重要性是模型拟合的一个极为常见的结果。我曾多次尝试用 "重要性 "来筛选出 "不重要 "的预测因子，以减少分类误差。如果删除任何一个预测因子，剩下的预测因子的 "重要性 "总是要重新计算的。我认为你提到的参数表明预测因子与重要性有关。 1...311231133114311531163117311831193120312131223123312431253126...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
新头像准备好了。
;)
不，我没有专门研究过这个问题。我记得在我尝试手动交易时，在缓慢增长后迅速下跌。也许是情绪使然，因为它耗尽了我的存款。我不排除所有事情都是偶数，甚至反之亦然。）
Catboost 有了。
https://catboost.ai/en/docs/concepts/python-reference_catboostclassifier_get_feature_importance
我没有看到指定预测因子（输入数据）关系的方法。你能说得更准确一些吗？
在任何模型中，预测因子的重要性都无从谈起。
下面是相反的情况，在缓慢下降后出现爆炸性上升.....
或更接近 m1。
所以这都是主观臆断。
谁了解句法分析器和 BNF 形式（Backus-Naura 形式）？
请告诉我
不要用滑动的，要用滑动的。
交互是一种关系。
谢谢！
预测因子的 "重要性 "与作为计算结果的预测因子的 "重要性 "有什么关系？我的理解是，您在帖子中说预测因子的相互关系是计算的条件。
预测因子的重要性是模型拟合的一个极为常见的结果。我曾多次尝试用 "重要性 "来筛选出 "不重要 "的预测因子，以减少分类误差。如果删除任何一个预测因子，剩下的预测因子的 "重要性 "总是要重新计算的。我认为你提到的参数表明预测因子与重要性有关。