交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1329

2019.02.13 17:38 #13281

尤里-阿索连科。
没有老师，你也可以这样做。我不认为这有什么不同。
想象一下，一群神经元在学习和解决一个问题，而这个问题是由几个或三个if语句来解决的......NS的大脑只是充满了这些废话，而不是想到了美丽的....))
我明白了，这叫先验知识，内在的专业知识，但你不会用模型来交叉检查，因为你100%确定我对随机过程没有任何认识，除了它是随机的，还有其他一些小的信念
是的，这完全正确。这实际上是不言而喻的--为什么要检查它。我们先验地知道解决方案的一部分--我们不是白白在市场上打坐吗）。
同样，我们正在谈论不同的方法
你和老师一起教书，因为你从头开始，我教书没有老师。
我记得。当然，不同的方法。同样，在这一点上（与老师），我不认为有任何禁忌。一切都是可行的，如果有这个愿望，当然要出现。
除非你有RNN没有老师，这里一切都比较复杂，只是不知道，我没有用。顺便问一下，你用什么？可能会说，但挖到了这个问题......
很多东西，还没有足够的RNN )) 我以后会做的
有一些关于基础知识的文章，但已经自然而然地转移到了其他方面。
在一个十字路口--你会向右走......等等。Tensorflow，功能非常好，但他们说非常麻烦。到目前为止只读了文档。没有使用？
tf是低级别的，它被放在theano之上，使用tf.theano，它更简单。
我已经看到了不同的例子，但我还没有做任何开发。第二版即将推出，已经可以在网站上找到，它简化了模型的创建。
在速度方面。我想我可能会暂时停留在scikit-learn上，CHEZ。MLPs在那里并不差。
我不知道，我不认为如此。
外面有很多软件包，我尽量只学习最流行的和不断发展的。
sklearn是一个大杂烩的东西。
tf更像是一个你自己的架构的建造者。
NS真的不喜欢缩放。它是在100-120的价格范围内训练的，如果价格超出范围，那就是了，中止。我只是简单地将与价格有关的一切除以价格本身，减去1，然后用系数来驱动变量进入所需的动态范围。
所以在这两种情况下，我们都需要对数据进行预处理，以达到可接受的尺度。我使用我的ATR从上层TF和价格定位中获得多米诺骨牌的缺口，价格被分配了一个斐波那契水平号。
完成了加工模型，种子201到401--其他一切都没有改变。
平衡估计结果表
带有计量指标的表格
独立样本中符合选择标准的模型数量表
表中列出了所有三个样本中符合选择标准的模型数量
模型的图表（主要是gif）。
30%
40%
50%
60%
所有指标的趋势似乎基本没有变化，以下是delta表--按原样，以比较变化情况
对于度量衡指标来说，差别根本上是最小的
从收集的数据中，我们可以得出结论，趋势总体上保持不变。
最让我困惑的是另一个问题--为什么不同的模型在不同的样本上的图表非常相似？ 似乎模型设法抓住了一些明显的模式，这些模式以频繁的周期性和不同的样本量出现（至少这一块不断地出现在窗口中），而模型正是操作这种模式。
就我自己而言，我得出的结论是，从所有数据中分配30%到70%的样本到验证图中寻找有趣的模式是很有可能的，但似乎最佳的还是30%。