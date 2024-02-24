交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2184 1...217721782179218021812182218321842185218621872188218921902191...3399 新评论 Aleksey Vyazmikin 2020.11.24 11:55 #21831 mytarmailS: 说真的...有了我，就会轻松100倍我把通道看成图像的算法，到目前为止对我来说比较容易，而且它可以扩展到不同的TFs 嗯，是的，用它们来聚合是很方便的。我认为由ZZ建立--描述价格运动的性质是有用的。 mytarmailS: 那么，削减的内容是什么？ 我没有在全球范围内分析预测器的有效性--到目前为止，我已经做了，我看到了对战略的依赖性。 总的来说，现在我继续研究预测器的选择，它们对某一特定TS的有用性。在量子分析方面，我从4个预测器中选择了100个预测器，结果是相当的，但在最后一种情况下，我已经理解了选择的有效性，因为我在没有训练的情况下进行选择--仅仅是通过分析，正如我之前写的那样，但改善结果的目的--它并不总是更好，比简单地搜索具有相同数量量子的所有模型预测器的网格。 例如，你可以很简单地选择一个预测器--拿着预测器，看看每个样本（即使是训练和测试样本）的每个量子上的反应（百分比1）如何变化。 如果每个量子的偏差模块 的平均三角洲很小，那么要么量化是正确的，预测器是有用的，但如果不是，那么即使是一个好的预测器也是无用的，可能它根本就没有用。 斐波那契水平 规则 :) Aleksey Vyazmikin 2020.11.24 11:57 #21832 Valeriy Yastremskiy: 这里不同，看所有标准的TFs 132条。(或者按照建议的144个）。在我看来，1000条之后，这一系列的记忆就会消失。也就是说，有必要看一下大型TFs的状态。但到目前为止，我还不知道如何准备不同TF的数据。 我在那里有另一个想法--通道正在建设中的一天，大的重建它太无聊了:) Aleksey Vyazmikin 2020.11.24 11:57 #21833 Renat Akhtyamov: 这是国防部系列的一个主题吗？ 当然是这样。 Aleksei Kuznetsov 2020.11.24 12:12 #21834 mytarmailS: 我在想，与其说是增量、零和余额什么的，不如说是让 AMO 来画通道。 我知道MO是什么。但什么是AMO？ mytarmailS 2020.11.24 12:16 #21835 Valeriy Yastremskiy: 有意义的规模，小TF是大TF的解读。 我不明白的是.... 这是自然法则，是公理......。 mytarmailS 2020.11.24 12:20 #21836 elibrarius: 我知道AMO是什么。但什么是AMO？ 同样的事情）机器学习算法AMO 只是，写MO并不总是正确的。 例如--我对 "机器学习 "进行了分类标签训练 我对 "机器学习 "进行了分类标签训练 这不是很花哨，是吗？ 但AMO是好的。 Valeriy Yastremskiy 2020.11.24 12:35 #21837 mytarmailS: 不明白的地方....这是一个自然法则，是一个公理......。 在极值的手动逻辑中））））)低位TF的极值显示了高位TF的蜡烛内部的行为。而如果它不是均匀的，即混乱的，不是趋势平等的，例如，没有信号表明趋势的开始。较高的TF的趋势由较低的TF的向上和向下的趋势组成。这是一个很好的确认。 在渠道方面也是如此。但我不能告诉你如何布局数据。 [删除] 2020.11.24 12:58 #21838 Renat Akhtyamov: 这是国防部系列的一个主题吗？ 已经很清楚，这是一个猴子的工作。没有人怀疑这一点。 如果你的殉道者这周没有卖光，你就很幸运了。 我已经厌倦了你。事实上，我总是这样做。 Renat Akhtyamov 2020.11.24 12:59 #21839 Maxim Dmitrievsky: 已经很清楚，这是一个猴子的工作。事实上，没有人怀疑这一点。如果你的狨猴这周没有被吸进去，请认为自己很幸运。我已经厌倦了你。事实上，像往常一样。 来吧，伙计，让我看看你一直称之为圣杯 的东西。 你写文章，把别人的文章发在这里，搞乱人们的大脑，但你在市场上什么都不做...... 特别是不要跟我扯淡，那是没用的，我不喜欢跟你说话。 ;) mytarmailS 2020.11.24 13:16 #21840 有没有人知道用一个值表示几个值的技术，并有可能转换回几个值？ 准确度 几乎没有损失 的情况下 1...217721782179218021812182218321842185218621872188218921902191...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
说真的...
有了我，就会轻松100倍
我把通道看成图像的算法，到目前为止对我来说比较容易，而且它可以扩展到不同的TFs
嗯，是的，用它们来聚合是很方便的。我认为由ZZ建立--描述价格运动的性质是有用的。
那么，削减的内容是什么？
我没有在全球范围内分析预测器的有效性--到目前为止，我已经做了，我看到了对战略的依赖性。
总的来说，现在我继续研究预测器的选择，它们对某一特定TS的有用性。在量子分析方面，我从4个预测器中选择了100个预测器，结果是相当的，但在最后一种情况下，我已经理解了选择的有效性，因为我在没有训练的情况下进行选择--仅仅是通过分析，正如我之前写的那样，但改善结果的目的--它并不总是更好，比简单地搜索具有相同数量量子的所有模型预测器的网格。
例如，你可以很简单地选择一个预测器--拿着预测器，看看每个样本（即使是训练和测试样本）的每个量子上的反应（百分比1）如何变化。
如果每个量子的偏差模块 的平均三角洲很小，那么要么量化是正确的，预测器是有用的，但如果不是，那么即使是一个好的预测器也是无用的，可能它根本就没有用。
斐波那契水平 规则 :)
这里不同，看所有标准的TFs 132条。(或者按照建议的144个）。在我看来，1000条之后，这一系列的记忆就会消失。也就是说，有必要看一下大型TFs的状态。但到目前为止，我还不知道如何准备不同TF的数据。
我在那里有另一个想法--通道正在建设中的一天，大的重建它太无聊了:)
当然是这样。
我在想，与其说是增量、零和余额什么的，不如说是让 AMO 来画通道。
有意义的规模，小TF是大TF的解读。
我知道AMO是什么。但什么是AMO？
同样的事情）机器学习算法AMO
只是，写MO并不总是正确的。
我对 "机器学习 "进行了分类标签训练
这不是很花哨，是吗？
但AMO是好的。
在极值的手动逻辑中））））)低位TF的极值显示了高位TF的蜡烛内部的行为。而如果它不是均匀的，即混乱的，不是趋势平等的，例如，没有信号表明趋势的开始。较高的TF的趋势由较低的TF的向上和向下的趋势组成。这是一个很好的确认。
在渠道方面也是如此。但我不能告诉你如何布局数据。
有没有人知道用一个值表示几个值的技术，并有可能转换回几个值？
准确度 几乎没有损失 的情况下