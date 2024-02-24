交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2795 1...278827892790279127922793279427952796279727982799280028012802...3399 新评论 Uladzimir Izerski 2022.10.20 15:30 #27941 mytarmailS #:我相信就我个人而言，我喜欢预测反弹/极端情况以及其他许多事情....其实，答案就在表面--"你计划什么，你就预测什么"。问题是：你在寻找什么？:))))) 风趣、犀利、深思熟虑 )如果你有一百万，却不想给我一半，那你就没有一百万。:))))) 风趣、犀利、体贴 ) 我能说什么呢？ 沙盒！ 没有具体说明）。 再见。 mytarmailS 2022.10.20 15:58 #27942 Uladzimir Izerski #:我能说什么呢？沙盒没有具体说明）。再见。 要得到具体的答案，就必须提出具体的问题......就这么简单。 mytarmailS 2022.10.21 11:05 #27943 在市场模型中（内部）进行预测是一个有趣的想法。 例如，我们将博林格作为市场模型，并在此模型内进行预测...... 布林线有三个指标：上边界、下边界和平均线。 我们预测价格在不久的将来会穿过 哪条线。 交叉 意味着该线将位于蜡烛图的高点和低点之间。 因此，我们预测三个等级。 该模型能很好地学习这些数据，对 新 数据的误差不会下降，表现稳定。 Confusion Matrix and Statistics Reference Prediction -1 0 1 -1 3647 721 10 0 817 5013 948 1 22 655 3167 Overall Statistics Accuracy : 0.7885 95% CI : (0.7818, 0.795) No Information Rate : 0.4259 P-Value [Acc > NIR] : < 2.2e-16 Kappa : 0.6745 Mcnemar's Test P-Value : 8.019e-14 Statistics by Class: Class: -1 Class: 0 Class: 1 Sensitivity 0.8130 0.7846 0.7678 Specificity 0.9305 0.7950 0.9377 Pos Pred Value 0.8330 0.7396 0.8239 Neg Pred Value 0.9210 0.8326 0.9141 Prevalence 0.2991 0.4259 0.2750 Detection Rate 0.2431 0.3342 0.2111 Detection Prevalence 0.2919 0.4519 0.2563 Balanced Accuracy 0.8717 0.7898 0.8528 此外，在市场上，该模型也能很好地洞察趋势，并且在趋势方向上从不出错，虽然会出现滞后，但其表现要比相同的 "之 "字形模型充分得多，我强烈建议您进行试验...... 我已经尝试过用 Donchian 通道代替 Bolinger 通道。 试试吧，你会喜欢的。 ============ 这很难解释，但关键在于我们不是抽象地上下预测，而是将 AMO "锁定 "在某个模型的框架内进行预测，就好像我们减少了 AMO 的自由度....。 mytarmailS 2022.10.21 11:09 #27944 Uladzimir Izerski #: 以下是您可以预测的内容和方式的另一种变体 Aleksey Vyazmikin 2022.10.21 12:05 #27945 mytarmailS #:预测价格在不久的将来会越过 哪条线... 您在什么时候做出预测？ mytarmailS#: 我已经尝试过用唐奇安通道代替波林格。 唐奇安通道几乎与标准 ZZ 同步--越过边界的时刻==新 ZZ 段出现的时刻。 事实上，我从一开始就在 MO 使用这一策略。 显然，这里的问题是没有人听到彼此的声音，所以每个人都在绕圈子....。 Valeriy Yastremskiy 2022.10.21 12:06 #27946 Aleksey Vyazmikin #:显然，这里的问题是没人能听到彼此的声音，所以大家都在绕圈子.... 你可以用 1000 种方式表达一个想法，但只有一种方式能被所有人理解))))) Aleksey Vyazmikin 2022.10.21 12:10 #27947 Valeriy Yastremskiy #:你可以用 1000 种方式表达一个想法，但只有一种方式是每个人都能理解的))))) 因此，政策应该颠倒过来--不在于说者的努力，而在于听者的努力。 提出一个问题或提出一个问题并不难--这只是许多人的自大狂态度，他们认为自己是独一无二的....。 mytarmailS 2022.10.21 12:21 #27948 Aleksey Vyazmikin #:你在什么时候做出预测？ 那么，从现在开始，你就可以做出预测--三条线中哪一条会在未来最先交叉。 Aleksey Vyazmikin#： 顿奇安海峡几乎与标准ZZ同步--跨越边界的时刻==新ZZ段出现的时刻。因此，我在 MO 一开始就使用了这一策略。显然，这里的问题是没有人听到彼此的声音，所以每个人都在绕圈子....。 是啊，是啊，是啊，是啊，当然。只有ZZ 的阿库拉西是 55-58，而我是 79，但没有什么区别......当然......)) Aleksey Vyazmikin 2022.10.21 12:30 #27949 mytarmailS #:从现在开始，我们要预测的是，这三条线中哪一条会在未来最先被跨越。是是是......当然......但是，ZZ Akourasi 是 55-58 岁，而我是 79 岁，但这没什么区别...... 好吧，如果目标只是数字... 如果对每根柱子进行预测，仍然会出现失真，因为很明显，趋势持续的可能性大于结束的可能性，也就是说，找到高于/低于平均值的位置会自动给出 60% 的正确结果。 在唐奇安通道上，我把 80% 和 20% 放在边界上（上边界为 100%，下边界为 0%）--这些都是预测和做出交易决策的点。在通道的相反边界上设置止损点和拖网。 mytarmailS 2022.10.21 12:42 #27950 Aleksey Vyazmikin #:不，如果目标只是数字..... 无可奉告)))) 1...278827892790279127922793279427952796279727982799280028012802...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我相信
就我个人而言，我喜欢预测反弹/极端情况以及其他许多事情....
其实，答案就在表面--"你计划什么，你就预测什么"。
问题是：你在寻找什么？
如果你有一百万，却不想给我一半，那你就没有一百万。
在市场模型中（内部）进行预测是一个有趣的想法。
例如，我们将博林格作为市场模型，并在此模型内进行预测......
布林线有三个指标：上边界、下边界和平均线。
我们预测价格在不久的将来会穿过 哪条线。
交叉 意味着该线将位于蜡烛图的高点和低点之间。
因此，我们预测三个等级。
该模型能很好地学习这些数据，对 新 数据的误差不会下降，表现稳定。
此外，在市场上，该模型也能很好地洞察趋势，并且在趋势方向上从不出错，虽然会出现滞后，但其表现要比相同的 "之 "字形模型充分得多，我强烈建议您进行试验......
我已经尝试过用 Donchian 通道代替 Bolinger 通道。
这很难解释，但关键在于我们不是抽象地上下预测，而是将 AMO "锁定 "在某个模型的框架内进行预测，就好像我们减少了 AMO 的自由度....。
您在什么时候做出预测？
唐奇安通道几乎与标准 ZZ 同步--越过边界的时刻==新 ZZ 段出现的时刻。
事实上，我从一开始就在 MO 使用这一策略。
你可以用 1000 种方式表达一个想法，但只有一种方式能被所有人理解)))))
因此，政策应该颠倒过来--不在于说者的努力，而在于听者的努力。
那么，从现在开始，你就可以做出预测--三条线中哪一条会在未来最先交叉。
是啊，是啊，是啊，是啊，当然。只有ZZ 的阿库拉西是 55-58，而我是 79，但没有什么区别......当然......))
好吧，如果目标只是数字...
如果对每根柱子进行预测，仍然会出现失真，因为很明显，趋势持续的可能性大于结束的可能性，也就是说，找到高于/低于平均值的位置会自动给出 60% 的正确结果。
在唐奇安通道上，我把 80% 和 20% 放在边界上（上边界为 100%，下边界为 0%）--这些都是预测和做出交易决策的点。在通道的相反边界上设置止损点和拖网。
