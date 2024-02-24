交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2177 1...217021712172217321742175217621772178217921802181218221832184...3399 新评论 Renat Akhtyamov 2020.11.22 20:59 #21761 Maxim Dmitrievsky: 我添加了一个Sig，明天我将运行它。有一些来自另一个测试的某种交易，它们不算数。 好的。 现在我将把它复制到5R上，我们走吧 Uladzimir Izerski 2020.11.22 21:07 #21762 Renat Akhtyamov: 好的。我只是要把这个改写为5，然后就走。 一切都是美好的交易。但现在是时候从注射对身体的振奋 作用 中休息一下了。对每个人来说都是明智的交易。 [删除] 2020.11.22 22:14 #21763 如果你有什么需要，请让我知道我是否可以提供帮助。 我只是在数据集中的所有特征中添加或减去一个数字，这取决于标签。该模型得到了更深入的历史检验 pr.iloc[pr[pr.labels == 1].index, 1:-1] = pr.iloc[pr[pr.labels == 1].index, 1:-1] - 0.0001 pr.iloc[pr[pr.labels == 0].index, 1:-1] = pr.iloc[pr[pr.labels == 0].index, 1:-1] + 0.0001 我得睡觉了。看起来有些原始的东西。这里好像有10个五位数的点，只是把班级之间分开，原来是这样。我不知道如何做得更好，因为这些属性有不同的价值分布。可能每一栏都有一个不同的数字是有意义的。也可能不是。 我以后会把它形象化。 哦，对了。 是 成为 。 只要你不做得太过分。 Aleksey Vyazmikin 2020.11.22 23:10 #21764 Maxim Dmitrievsky: 简单地从数据集中的所有特征中添加或减去一个数字，这取决于标签。该模式已成为对历史更深层次的考验这是你必须要睡觉的东西。看起来有些原始的东西。这里好像有10个五位数的点，只是把班级之间分开，原来是这样。我不知道如何做得更好，因为这些属性有不同的价值分布。可能每一栏都有一个不同的数字是有意义的。也可能不是。我以后会把它形象化。哦，对了。是成为 。只是不要做得太过分。 事实上，我们已经删除了触及MA的价格，对吗？ [删除] 2020.11.22 23:12 #21765 Aleksey Vyazmikin: 基本上删除了MA的价格触摸，原来是？ 转移了平均增量 我的输入里有几个moovings，都已经触及到了价格。我在入口处有一个以上的muving，就这样。 Aleksey Vyazmikin 2020.11.22 23:19 #21766 Maxim Dmitrievsky: 转移了平均增量 增量是与MA（或OHLC？）的差值，本质上意味着视觉上价格已经停止触及MA，正如我理解的那样。或者说，MA已经成为一个宽频带。纯粹是视觉上的。我理解，这种转变发生在两个方向。 Aleksey Vyazmikin 2020.11.22 23:21 #21767 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 总之一切都很有效，有意义，真的，用其他的MAs来代替MAs的尝试。我在输入端有几个木楔，仅此而已。 那么目标的那个是什么意思呢？ [删除] 2020.11.22 23:21 #21768 Aleksey Vyazmikin: 增量是与MA（或OHLC？）的差值，本质上意味着视觉上价格已经停止触及MA，正如我所理解的。或者说，MA已经成为一个宽频带。纯粹是视觉上的。我理解，两个方向都有转变。 MA和价格之间的差异 Aleksey Vyazmikin 2020.11.22 23:21 #21769 Maxim Dmitrievsky: 马什卡和价格之间的差异嗯，是的，所以我脑子里的想象是正确的。 你有结果作为对比吗？ [删除] 2020.11.22 23:23 #21770 Aleksey Vyazmikin: 是的，所以我脑子里的想象是正确的。 你有结果作为对比吗？ 哦，那么......我已经厌倦了））而不是像普通人一样在周末喝酒。 嗯，我已经学习了两个月，测试了五年。这就像一个可靠的模型应该是这样的 等等......有时在2010年通过几个月的培训就开始工作。 1...217021712172217321742175217621772178217921802181218221832184...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我添加了一个Sig，明天我将运行它。
有一些来自另一个测试的某种交易，它们不算数。
好的。
现在我将把它复制到5R上，我们走吧
好的。
我只是要把这个改写为5，然后就走。
一切都是美好的交易。但现在是时候从注射对身体的振奋 作用 中休息一下了。对每个人来说都是明智的交易。
如果你有什么需要，请让我知道我是否可以提供帮助。
我只是在数据集中的所有特征中添加或减去一个数字，这取决于标签。该模型得到了更深入的历史检验
我得睡觉了。看起来有些原始的东西。这里好像有10个五位数的点，只是把班级之间分开，原来是这样。我不知道如何做得更好，因为这些属性有不同的价值分布。可能每一栏都有一个不同的数字是有意义的。也可能不是。
我以后会把它形象化。
哦，对了。
是
成为 。
只要你不做得太过分。
事实上，我们已经删除了触及MA的价格，对吗？
转移了平均增量
我的输入里有几个moovings，都已经触及到了价格。我在入口处有一个以上的muving，就这样。
增量是与MA（或OHLC？）的差值，本质上意味着视觉上价格已经停止触及MA，正如我理解的那样。或者说，MA已经成为一个宽频带。纯粹是视觉上的。我理解，这种转变发生在两个方向。
总之一切都很有效，有意义，真的，用其他的MAs来代替MAs的尝试。我在输入端有几个木楔，仅此而已。
那么目标的那个是什么意思呢？
MA和价格之间的差异
嗯，是的，所以我脑子里的想象是正确的。你有结果作为对比吗？
哦，那么......我已经厌倦了））而不是像普通人一样在周末喝酒。
嗯，我已经学习了两个月，测试了五年。这就像一个可靠的模型应该是这样的
等等......有时在2010年通过几个月的培训就开始工作。