Maxim Dmitrievsky:

我添加了一个Sig，明天我将运行它。

有一些来自另一个测试的某种交易，它们不算数。

好的。

现在我将把它复制到5R上，我们走吧

 
Renat Akhtyamov:

好的。

我只是要把这个改写为5，然后就走。

一切都是美好的交易。但现在是时候从注射对身体的振奋 作用 中休息一下了。对每个人来说都是明智的交易。

如果你有什么需要，请让我知道我是否可以提供帮助。

我只是在数据集中的所有特征中添加或减去一个数字，这取决于标签。该模型得到了更深入的历史检验

pr.iloc[pr[pr.labels == 1].index, 1:-1] = pr.iloc[pr[pr.labels == 1].index, 1:-1] -  0.0001
pr.iloc[pr[pr.labels == 0].index, 1:-1] = pr.iloc[pr[pr.labels == 0].index, 1:-1] +  0.0001

我得睡觉了。看起来有些原始的东西。这里好像有10个五位数的点，只是把班级之间分开，原来是这样。我不知道如何做得更好，因为这些属性有不同的价值分布。可能每一栏都有一个不同的数字是有意义的。也可能不是。

我以后会把它形象化。

哦，对了。

成为 。

只要你不做得太过分。

 
Maxim Dmitrievsky:

事实上，我们已经删除了触及MA的价格，对吗？

Aleksey Vyazmikin:

基本上删除了MA的价格触摸，原来是？

转移了平均增量

我的输入里有几个moovings，都已经触及到了价格。我在入口处有一个以上的muving，就这样。

 
Maxim Dmitrievsky:

转移了平均增量

增量是与MA（或OHLC？）的差值，本质上意味着视觉上价格已经停止触及MA，正如我理解的那样。或者说，MA已经成为一个宽频带。纯粹是视觉上的。我理解，这种转变发生在两个方向。

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

总之一切都很有效，有意义，真的，用其他的MAs来代替MAs的尝试。我在输入端有几个木楔，仅此而已。

那么目标的那个是什么意思呢？

Aleksey Vyazmikin:

增量是与MA（或OHLC？）的差值，本质上意味着视觉上价格已经停止触及MA，正如我所理解的。或者说，MA已经成为一个宽频带。纯粹是视觉上的。我理解，两个方向都有转变。

MA和价格之间的差异

 
Maxim Dmitrievsky:

马什卡和价格之间的差异

嗯，是的，所以我脑子里的想象是正确的。

你有结果作为对比吗？
Aleksey Vyazmikin:

是的，所以我脑子里的想象是正确的。

你有结果作为对比吗？

哦，那么......我已经厌倦了））而不是像普通人一样在周末喝酒。

嗯，我已经学习了两个月，测试了五年。这就像一个可靠的模型应该是这样的

等等......有时在2010年通过几个月的培训就开始工作。


