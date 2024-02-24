交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2188 1...218121822183218421852186218721882189219021912192219321942195...3399 新评论 [删除] 2020.11.25 07:54 #21871 mytarmailS: 我想参加一个正规的学院课程，他们会教授神经网络、优化、真实过程的建模等。但我的数学成绩太差了（（）。 参加一个数学课程或其他什么。 mytarmailS 2020.11.25 07:58 #21872 Maxim Dmitrievsky: 参加某种数学课程。 是的，这就是我必须要做的，只要把我的行为搞好...... [删除] 2020.11.25 08:22 #21873 mytarmailS: 是的，这是你应该做的，但你必须振作起来...。 如果你只需要使用时间序列，那么计量经济学 和数学。趋势周期、自相关噪声和所有这些。这相对来说很容易。 mytarmailS 2020.11.25 08:38 #21874 Maxim Dmitrievsky: .....，一下子就把计量经济学 和它的匹配关系说了出来。趋势周期自相关噪声和所有这些。这并不难。 你忘了整合，交叉关联和所有这些。 马克斯，我知道计量经济学，它是 "DSP "的一个糟糕的替代品，我想... 这不是很有用，我确信市场不是一个时间序列，这就是为什么所有这些东西都不起作用 ... 我走神了，我忘了我想说什么，我必须停止喝酒......。 mytarmailS 2020.11.25 10:36 #21875 喜欢它，甚至非常喜欢......但你必须把你的脚放下 )) Hee-hee Valeriy Yastremskiy 2020.11.25 10:42 #21876 mytarmailS: 你忘记了整合，交叉关联等等......Max 我知道计量经济学，但我认为这是 "DSP "的一个糟糕的借口。这不是很有用，我确信市场不是一个时间序列，这就是为什么所有这些东西对它不起作用......我走神了，我忘记了我要说的话，我必须停止喝酒......。 什么是数字（数学）信号处理中的，什么是计量经济学 中没有的。一开始有模拟信号处理、过滤器，随着数字信号模拟的出现，其处理方式也转向了数学。如果你知道计量经济学和信号处理，你还有什么不知道的数学知识呢))))Lobachevsky和无理数列不需要)))) Farkhat Guzairov 2020.11.25 10:43 #21877 mytarmailS: 喜欢它，甚至非常喜欢......但你必须把你的脚放下 ))Hee - Hee 哇，这个空口无凭的家伙毕竟做了一个账户监督员）））。让我们看看他的交易理念，在实践中是如何实现的。 [删除] 2020.11.25 10:57 #21878 mytarmailS: 你忘记了整合，交叉关联等等......Max 我知道计量经济学，但这是 "DSP "的一个糟糕的借口，我认为...这不是很有用，我确信市场不是一个时间序列，这就是为什么所有这些东西对它不起作用......我分心了，我忘了我要说什么了，我得戒酒了......。 这里有一个由MA和增量组成的简单的 "数字 "滤波器，滞后性最小。如果有意义的话，你可以建造一百万个这样的东西。 这一切都在计量经济学中。 mytarmailS 2020.11.25 11:05 #21879 Valeriy Yastremskiy: 以及什么是数字（数学）信号处理中的，而不是计量经济学 中的。一开始有模拟信号处理、过滤器，随着数字信号模拟的出现，信号处理被转移到数学上。如果你知道计量经济学和信号处理，你还有什么不知道的数学知识呢))))。Lobachevsky和无理数列不需要)))) 在计量经济学中，没有: 1）信号的预处理、量化、修剪等。DSP中充满了这些技术，一切都由定理和实践来证明。 你可以看到DSP中初始信号预处理的整个部分 2）没有过滤器的创建理论，有一些现成的解决方案，但它们是相当不同的，而且数量很少...... 有整整一节是关于DSP中的滤波，创建什么，创建什么，如何寻找参数，如何建立自适应的 "智能 "过滤器，等等。 都是由定理和实践证明的。 3）空间分析没有理论，什么都没有，但它可以用来统计各种季节性、变化、过滤、相关系数、自相关、交叉相关等，一般来说，这些概念都是来自DSP ... 计量经济学是DSP信息的2-4%....，我是这样认为的。 其中没有任何东西是DSP中没有的，DSP中没有的东西比计量经济学中的多一千倍。 mytarmailS 2020.11.25 11:10 #21880 Maxim Dmitrievsky: 这里有一个由MA和增量组成的简单的 "数字 "滤波器，滞后性最小。如果有意义的话，你可以建造一百万个这样的东西。这一切都在计量经济学中。 过滤器不仅仅是关于机器的问题... TM是一个过滤器，你对问题的解决方案也是一个过滤器。 1...218121822183218421852186218721882189219021912192219321942195...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我想参加一个正规的学院课程，他们会教授神经网络、优化、真实过程的建模等。
但我的数学成绩太差了（（）。
参加一个数学课程或其他什么。
参加某种数学课程。
是的，这就是我必须要做的，只要把我的行为搞好......
是的，这是你应该做的，但你必须振作起来...。
如果你只需要使用时间序列，那么计量经济学 和数学。趋势周期、自相关噪声和所有这些。这相对来说很容易。
.....，一下子就把计量经济学 和它的匹配关系说了出来。趋势周期自相关噪声和所有这些。这并不难。
你忘了整合，交叉关联和所有这些。
马克斯，我知道计量经济学，它是 "DSP "的一个糟糕的替代品，我想...
这不是很有用，我确信市场不是一个时间序列，这就是为什么所有这些东西都不起作用 ...
我走神了，我忘了我想说什么，我必须停止喝酒......。
喜欢它，甚至非常喜欢......但你必须把你的脚放下 ))
Hee-hee
你忘记了整合，交叉关联等等......
Max 我知道计量经济学，但我认为这是 "DSP "的一个糟糕的借口。
这不是很有用，我确信市场不是一个时间序列，这就是为什么所有这些东西对它不起作用......
我走神了，我忘记了我要说的话，我必须停止喝酒......。
什么是数字（数学）信号处理中的，什么是计量经济学 中没有的。一开始有模拟信号处理、过滤器，随着数字信号模拟的出现，其处理方式也转向了数学。如果你知道计量经济学和信号处理，你还有什么不知道的数学知识呢))))Lobachevsky和无理数列不需要))))
喜欢它，甚至非常喜欢......但你必须把你的脚放下 ))
Hee - Hee
哇，这个空口无凭的家伙毕竟做了一个账户监督员）））。让我们看看他的交易理念，在实践中是如何实现的。
你忘记了整合，交叉关联等等......
Max 我知道计量经济学，但这是 "DSP "的一个糟糕的借口，我认为...
这不是很有用，我确信市场不是一个时间序列，这就是为什么所有这些东西对它不起作用......
我分心了，我忘了我要说什么了，我得戒酒了......。
这里有一个由MA和增量组成的简单的 "数字 "滤波器，滞后性最小。如果有意义的话，你可以建造一百万个这样的东西。
这一切都在计量经济学中。
以及什么是数字（数学）信号处理中的，而不是计量经济学 中的。一开始有模拟信号处理、过滤器，随着数字信号模拟的出现，信号处理被转移到数学上。如果你知道计量经济学和信号处理，你还有什么不知道的数学知识呢))))。Lobachevsky和无理数列不需要))))
在计量经济学中，没有:
1）信号的预处理、量化、修剪等。DSP中充满了这些技术，一切都由定理和实践来证明。
你可以看到DSP中初始信号预处理的整个部分
2）没有过滤器的创建理论，有一些现成的解决方案，但它们是相当不同的，而且数量很少......
有整整一节是关于DSP中的滤波，创建什么，创建什么，如何寻找参数，如何建立自适应的 "智能 "过滤器，等等。
都是由定理和实践证明的。
3）空间分析没有理论，什么都没有，但它可以用来统计各种季节性、变化、过滤、相关系数、自相关、交叉相关等，一般来说，这些概念都是来自DSP ...
计量经济学是DSP信息的2-4%....，我是这样认为的。
其中没有任何东西是DSP中没有的，DSP中没有的东西比计量经济学中的多一千倍。
这里有一个由MA和增量组成的简单的 "数字 "滤波器，滞后性最小。如果有意义的话，你可以建造一百万个这样的东西。
这一切都在计量经济学中。
过滤器不仅仅是关于机器的问题...
TM是一个过滤器，你对问题的解决方案也是一个过滤器。