mytarmailS:

我想参加一个正规的学院课程，他们会教授神经网络、优化、真实过程的建模等。

但我的数学成绩太差了（（）。

参加一个数学课程或其他什么。

 
Maxim Dmitrievsky:

参加某种数学课程。

是的，这就是我必须要做的，只要把我的行为搞好......

mytarmailS:

是的，这是你应该做的，但你必须振作起来...。

如果你只需要使用时间序列，那么计量经济学 和数学。趋势周期、自相关噪声和所有这些。这相对来说很容易。

 
Maxim Dmitrievsky:

喜欢它，甚至非常喜欢......但你必须把你的脚放下 ))


Hee-hee

 
mytarmailS:

什么是数字（数学）信号处理中的，什么是计量经济学 中没有的。一开始有模拟信号处理、过滤器，随着数字信号模拟的出现，其处理方式也转向了数学。如果你知道计量经济学和信号处理，你还有什么不知道的数学知识呢))))Lobachevsky和无理数列不需要))))

 
mytarmailS:

哇，这个空口无凭的家伙毕竟做了一个账户监督员）））。让我们看看他的交易理念，在实践中是如何实现的。

mytarmailS:

这里有一个由MA和增量组成的简单的 "数字 "滤波器，滞后性最小。如果有意义的话，你可以建造一百万个这样的东西。

这一切都在计量经济学中。


 
Valeriy Yastremskiy:

以及什么是数字（数学）信号处理中的，而不是计量经济学 中的。一开始有模拟信号处理、过滤器，随着数字信号模拟的出现，信号处理被转移到数学上。如果你知道计量经济学和信号处理，你还有什么不知道的数学知识呢))))。Lobachevsky和无理数列不需要))))

在计量经济学中，没有:

1）信号的预处理、量化、修剪等。DSP中充满了这些技术，一切都由定理和实践来证明。

你可以看到DSP中初始信号预处理的整个部分

2）没有过滤器的创建理论，有一些现成的解决方案，但它们是相当不同的，而且数量很少......

有整整一节是关于DSP中的滤波，创建什么，创建什么，如何寻找参数，如何建立自适应的 "智能 "过滤器，等等。

都是由定理和实践证明的。

3）空间分析没有理论，什么都没有，但它可以用来统计各种季节性、变化、过滤、相关系数、自相关、交叉相关等，一般来说，这些概念都是来自DSP ...


计量经济学是DSP信息的2-4%....，我是这样认为的。

其中没有任何东西是DSP中没有的，DSP中没有的东西比计量经济学中的多一千倍。

 
Maxim Dmitrievsky:

这里有一个由MA和增量组成的简单的 "数字 "滤波器，滞后性最小。如果有意义的话，你可以建造一百万个这样的东西。

这一切都在计量经济学中。

过滤器不仅仅是关于机器的问题...

TM是一个过滤器，你对问题的解决方案也是一个过滤器。

