mytarmailS:
编码器非常漂亮...现在正在观看这些视频。大致说来，你可以找到好的交易区域和异常点，然后你可以过滤掉这些异常点。当然，也是为了取样。寻找异常点是一个这里没有人涉及的话题。
 
马克西姆-德米特里夫斯基
，你是否为支持小组支付赞助费？还是你们有不同的相互结算方式。以此类推，也许是😄。

你到底在说谁啊？

我明白了，这不是我在一天内第一次被侮辱了。

你是指谁？

Renat Akhtyamov:

你到底在说谁啊？

我明白了，我侮辱了。

你是说谁？

我侮辱了你吗？你自己上，然后你撞，然后你再撞......。刺猬哭了，但还是继续......。仙人掌
 
Maxim Dmitrievsky:
我冒犯了你吗？你爬，然后你撞，然后你再撞。刺猬哭了，但还是继续......。仙人掌

我没有戳到哪里，也不是为你写的。

我们在论坛上讨论，请不要干涉我们。

你说的是谁，到底是谁？

Renat Akhtyamov:

我没有干涉，我也没有给你写信。

我们在论坛上讨论，请不要干涉。

那么你是指谁呢？

聊天））我去吃煎饼，看关于编码器的内容。
 
Maxim Dmitrievsky:
什么是反常现象。

 
Maxim Dmitrievsky:
为什么要解决这个问题。这很简单，建立一个自动编码器（任何）并使用它。如果你需要一个例子，我将给你一个。

祝好运

Vladimir Perervenko:

没有必要揭示它。这很简单，建立一个自动编码器（任何）并应用它。如果你需要一个例子，我可以给你一个。

祝好运

从CVAE中抽出新点的有趣例子，是抽样的范围选择（在特征空间）的例子。转化一个特征空间。类/分布的可视化。

如果你有一个在Python里的--完美
关于卷纸的课程已经结束，虽然我已经放弃了，因为我对简单地插入YouTube视频不感兴趣。

但是，现在我已经开设了很多免费的付费课程，比如来自coursera的课程。我再来一杯 ))。出于某种原因，他们建议使用英语，但这没有什么区别。你参加的课程越多，你的水平就越高。然后你会得到一个数字证书。


 
Maxim Dmitrievsky:

我想参加一个正规的学院课程，他们会教授神经网络、优化、创建真实过程的模型等等。

但我的数学能力太弱了((

