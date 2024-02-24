交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2189 1...218221832184218521862187218821892190219121922193219421952196...3399 新评论 [删除] 2020.11.25 11:13 #21881 mytarmailS: 过滤器不仅仅是关于混搭的问题...中联是一个过滤器，你对一个问题的解决方案也是一个过滤器 ... 我受够了你和你的过滤器......你最终会变成猴子) Aleksey Nikolayev 2020.11.25 11:16 #21882 Valeriy Yastremskiy: 以及什么是数字（数学）信号处理中的，而不是计量经济学 中的。一开始有模拟信号处理、过滤器，随着数字信号模拟的出现，信号处理被转移到数学上。如果你知道计量经济学和信号处理，你还有什么不知道的数学知识))))。Lobachevsky和无理数列不需要)))) 需要Matstat - 参数估计、假设检验等。至少在明确了解什么是P值等的层面上。 在计量经济学中，你也离不开它。 Renat Akhtyamov 2020.11.25 11:23 #21883 Maxim Dmitrievsky: 我受够了你和你的过滤器......而你最后却成了猴子)。 而你最终得到的是面团。 ;) Aleksey Nikolayev 2020.11.25 11:25 #21884 Renat Akhtyamov: 而最后，面团 在DTZ。 Renat Akhtyamov 2020.11.25 11:26 #21885 Aleksey Nikolayev: 在DC。 不是在DTs，而是在交易员的口袋里 [删除] 2020.11.25 11:33 #21886 Renat Akhtyamov: 和底线是面团。;) 如果你能在扑克牌前把它拿出来。 你愚蠢地在整个棒子下跌时买入，因为价格偏离了向下的过滤器。并在上涨的时候卖出。当然，如果它在那里被使用的话。 Renat Akhtyamov 2020.11.25 11:37 #21887 Maxim Dmitrievsky: 如果你能在扑克牌前把它拿出来。 除了所有的废话--神经、csos，还有很多金融概念 如风险、MM等。 最后一项在程序中占据了大约100倍的空间 你可以在不知道如何产生信号的情况下挣钱，只知道财务。 Renat Akhtyamov 2020.11.25 11:39 #21888 Maxim Dmitrievsky: 如果你能在扑克牌前把它拿出来。你愚蠢地在整个棒子下跌时买入，因为价格偏离了向下的过滤器。并在涨价时卖出。当然，如果它被使用的话。 它不在那里，这是一个不同的策略。 如果你注意到，该策略也是沿着趋势进行交易，并在平坦的地方进行点球，而且还有许多其他特点 [删除] 2020.11.25 11:40 #21889 Renat Akhtyamov: 它不在那里，这是一个不同的策略。你可能会注意到，该策略还可以逆向交易，在平坦的地方进行点球，以及其他许多事情 我看到到目前为止的趋势是反对的。今天的交易将在明天完成。 Valeriy Yastremskiy 2020.11.25 11:47 #21890 mytarmailS: 没有计量经济学。1）信号的预处理、量化、修剪等。DSP中充满了这些技术，一切都由定理和实践来证明。在DSP中，有整个信号的初始预处理部分。2）没有过滤器的创建理论，有一些现成的解决方案，但它们是相当不同的，而且数量很少......有整整一节是关于DSP中的滤波，创建什么，创建什么，如何寻找参数，如何建立自适应的 "智能 "过滤器，等等。都是由定理和实践证明的。3）空间分析没有理论，什么都没有，但它可以用来统计各种季节性、变化、过滤、相关系数、自相关、交叉相关等，一般来说，这些概念都是来自DSP ...计量经济学是DSP信息的2-4%....，我是这样认为的。这里面没有任何东西是DSP没有的，DSP有一千倍于计量经济学没有的东西。 当然，这些是重叠的领域，但它们从根本上是不同的。和预处理，聪明的自适应过滤器与反馈，以及那是....而且没有人禁止这些方法来处理任何东西，VR或音乐。在ECM中，仍然有矩阵和概率的错综复杂的问题，而这些问题在DSP中是没有的。信号的量化是好的，但它总是困扰着我，对一个连续的信号进行周期性采样以减少量化的东西的大小...... 一般来说，一个不会干扰另一个，如果你知道如何使用它，它是好的))))。但ECM不是DSP的一部分。它们是不同的东西。而DSP是数学的一部分，matstat和简单数学)。 而你不喜欢经济计量学 的什么呢)))) 1...218221832184218521862187218821892190219121922193219421952196...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
过滤器不仅仅是关于混搭的问题...
中联是一个过滤器，你对一个问题的解决方案也是一个过滤器 ...
以及什么是数字（数学）信号处理中的，而不是计量经济学 中的。一开始有模拟信号处理、过滤器，随着数字信号模拟的出现，信号处理被转移到数学上。如果你知道计量经济学和信号处理，你还有什么不知道的数学知识))))。Lobachevsky和无理数列不需要))))
需要Matstat - 参数估计、假设检验等。至少在明确了解什么是P值等的层面上。
在计量经济学中，你也离不开它。
而你最终得到的是面团。
你愚蠢地在整个棒子下跌时买入，因为价格偏离了向下的过滤器。并在上涨的时候卖出。当然，如果它在那里被使用的话。
除了所有的废话--神经、csos，还有很多金融概念
如风险、MM等。
最后一项在程序中占据了大约100倍的空间
你可以在不知道如何产生信号的情况下挣钱，只知道财务。
如果你注意到，该策略也是沿着趋势进行交易，并在平坦的地方进行点球，而且还有许多其他特点
我看到到目前为止的趋势是反对的。今天的交易将在明天完成。
没有计量经济学。
1）信号的预处理、量化、修剪等。DSP中充满了这些技术，一切都由定理和实践来证明。
在DSP中，有整个信号的初始预处理部分。
2）没有过滤器的创建理论，有一些现成的解决方案，但它们是相当不同的，而且数量很少......
有整整一节是关于DSP中的滤波，创建什么，创建什么，如何寻找参数，如何建立自适应的 "智能 "过滤器，等等。
都是由定理和实践证明的。
3）空间分析没有理论，什么都没有，但它可以用来统计各种季节性、变化、过滤、相关系数、自相关、交叉相关等，一般来说，这些概念都是来自DSP ...
计量经济学是DSP信息的2-4%....，我是这样认为的。
这里面没有任何东西是DSP没有的，DSP有一千倍于计量经济学没有的东西。
当然，这些是重叠的领域，但它们从根本上是不同的。和预处理，聪明的自适应过滤器与反馈，以及那是....而且没有人禁止这些方法来处理任何东西，VR或音乐。在ECM中，仍然有矩阵和概率的错综复杂的问题，而这些问题在DSP中是没有的。信号的量化是好的，但它总是困扰着我，对一个连续的信号进行周期性采样以减少量化的东西的大小......
一般来说，一个不会干扰另一个，如果你知道如何使用它，它是好的))))。但ECM不是DSP的一部分。它们是不同的东西。而DSP是数学的一部分，matstat和简单数学)。
而你不喜欢经济计量学 的什么呢))))