交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2189

新评论
[删除]  
mytarmailS:

过滤器不仅仅是关于混搭的问题...

中联是一个过滤器，你对一个问题的解决方案也是一个过滤器 ...

我受够了你和你的过滤器......你最终会变成猴子)

 
Valeriy Yastremskiy:

以及什么是数字（数学）信号处理中的，而不是计量经济学 中的。一开始有模拟信号处理、过滤器，随着数字信号模拟的出现，信号处理被转移到数学上。如果你知道计量经济学和信号处理，你还有什么不知道的数学知识))))。Lobachevsky和无理数列不需要))))

需要Matstat - 参数估计、假设检验等。至少在明确了解什么是P值等的层面上。

在计量经济学中，你也离不开它。

 
Maxim Dmitrievsky:

我受够了你和你的过滤器......而你最后却成了猴子)。

而你最终得到的是面团。

;)

 
Renat Akhtyamov:

而最后，面团

在DTZ。

 
Aleksey Nikolayev:

在DC。

不是在DTs，而是在交易员的口袋里
[删除]  
Renat Akhtyamov:

和底线是面团。

;)

如果你能在扑克牌前把它拿出来。

你愚蠢地在整个棒子下跌时买入，因为价格偏离了向下的过滤器。并在上涨的时候卖出。当然，如果它在那里被使用的话。

 
Maxim Dmitrievsky:

如果你能在扑克牌前把它拿出来。

除了所有的废话--神经、csos，还有很多金融概念

如风险、MM等。

最后一项在程序中占据了大约100倍的空间

你可以在不知道如何产生信号的情况下挣钱，只知道财务。

 
Maxim Dmitrievsky:

如果你能在扑克牌前把它拿出来。

你愚蠢地在整个棒子下跌时买入，因为价格偏离了向下的过滤器。并在涨价时卖出。当然，如果它被使用的话。

它不在那里，这是一个不同的策略。

如果你注意到，该策略也是沿着趋势进行交易，并在平坦的地方进行点球，而且还有许多其他特点

[删除]  
Renat Akhtyamov:

它不在那里，这是一个不同的策略。

你可能会注意到，该策略还可以逆向交易，在平坦的地方进行点球，以及其他许多事情

我看到到目前为止的趋势是反对的。今天的交易将在明天完成。

 
mytarmailS:

没有计量经济学。

1）信号的预处理、量化、修剪等。DSP中充满了这些技术，一切都由定理和实践来证明。

在DSP中，有整个信号的初始预处理部分。

2）没有过滤器的创建理论，有一些现成的解决方案，但它们是相当不同的，而且数量很少......

有整整一节是关于DSP中的滤波，创建什么，创建什么，如何寻找参数，如何建立自适应的 "智能 "过滤器，等等。

都是由定理和实践证明的。

3）空间分析没有理论，什么都没有，但它可以用来统计各种季节性、变化、过滤、相关系数、自相关、交叉相关等，一般来说，这些概念都是来自DSP ...


计量经济学是DSP信息的2-4%....，我是这样认为的。

这里面没有任何东西是DSP没有的，DSP有一千倍于计量经济学没有的东西。

当然，这些是重叠的领域，但它们从根本上是不同的。和预处理，聪明的自适应过滤器与反馈，以及那是....而且没有人禁止这些方法来处理任何东西，VR或音乐。在ECM中，仍然有矩阵和概率的错综复杂的问题，而这些问题在DSP中是没有的。信号的量化是好的，但它总是困扰着我，对一个连续的信号进行周期性采样以减少量化的东西的大小......

一般来说，一个不会干扰另一个，如果你知道如何使用它，它是好的))))。但ECM不是DSP的一部分。它们是不同的东西。而DSP是数学的一部分，matstat和简单数学)。

而你不喜欢经济计量学 的什么呢))))

1...218221832184218521862187218821892190219121922193219421952196...3399
新评论