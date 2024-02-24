交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2182 1...217521762177217821792180218121822183218421852186218721882189...3399 新评论 iwelimorn 2020.11.23 20:57 #21811 Maxim Dmitrievsky: 简单地从数据集中的所有特征中添加或减去一个数字，这取决于标签。该模式已成为对历史更深层次的考验这是你必须要睡觉的东西。看起来有些原始的东西。好像有10个五位数的点，只是把班级分开，原来是这样。我不知道如何做得更好，因为这些属性有不同的价值分布。可能每一栏都有一个不同的数字是有意义的。也可能不是。我以后会把它形象化。哦，是的。是成为 。重要的是不要做得太过分。 有趣的想法!用你的方法，我试着用MA增量符号来分割特征的分布 samples_part = samples.copy() samples_part.iloc[samples_part[samples_part.MA== 1].index, 1:-1] = samples_part.iloc[samples_part[samples_part.MA == 1].index, 1:-1] + 0.01 samples_part.iloc[samples_part[samples_part.MA== 0].index, 1:-1] = samples_part.iloc[samples_part[samples_part.MA == 0].index, 1:-1] - 0.01 我得到了一张这样的照片。然后我删除了原始数据框架中的不合适的分配（上图中的黄色）。 for row , val in samples_part.items(): samples.targets.loc[(samples.targets == 1) & (samples_part[row] < 0)] = np.nan samples.targets.loc[(samples.targets == 0) & (samples_part[row] > 0)] = np.nan samples = samples.dropna().reset_index(drop=True)所以我们得到了这个 我把所有东西都放入随机森林，并在测试器中运行它 从6点20分到8点20分尝试，数量不多，但也不差。 Renat Akhtyamov 2020.11.23 21:13 #21812 welimorn: 有趣的想法!用你的方法，我试图用MA增量符号来分割特征的分布 我得到了一张这样的照片。 然后，我把原始数据框架中的失位分配丢掉（上图中的黄色）。得到了这个我把所有东西都放入随机森林，并在测试器中运行它火车从06.20到08.20。不是那么密集，但也不是减分项。 你为什么不接受呢？ iwelimorn 2020.11.23 21:27 #21813 Renat Akhtyamov: 昨天马克西姆卡根据这些图片发布了一个现成的圣杯，并在信号上放了一个机器人。你为什么不拿下它？ 我在寻找自己的，请不要妨碍我。 [删除] 2020.11.23 21:59 #21814 welimorn: 有趣的想法!你的方法我试着用MA增量符号来分散特征的分布 我得到了一张这样的照片。 然后我删除了原始数据框架中的不合适的分配（上图中的黄色）。得到了这个 我把所有东西都放入随机森林，并在测试器中运行它从06.20到08.20的时间不算太多，但也不是减法。 这附近有一个这样的魔术师。他录制了类似转变的视频。移动了集群，做了其他几何变换。他没有解释，只是默默地写了视频，然后删除了🤣不清楚他想说什么，但据说他是圣杯的快乐主人...... iwelimorn 2020.11.23 22:08 #21815 马克西姆-德米特里夫斯基： 这里有一位这样的魔术师。他录制了有类似转变的视频。移动了集群，做了其他的几何变换。我不知道他想说什么，但他们说他是格拉尔的快乐主人。 在这个主题中顺便看到了对Trickster的提及。2182页...它有英雄、激情、传统、圣杯、起伏。是的，它已经有了自己独立的幻想世界))))。 mytarmailS 2020.11.23 22:12 #21816 马克西姆-德米特里夫斯基： 这里有一位这样的魔术师。他录制了有类似转变的视频。移动了集群，做了其他的几何变换。我不知道他想说什么，但他们说他是格拉尔的快乐主人。 是的，过去、现在和将来都会消失......。也许甚至有两种方式 )) 描述用某物转移某物并进入遗传学的规则 ....推--教--看结果 ...推--教--看结果 ============================ 我不知道是否有现成的方法可以在R或Python中建立这样的通道。 你怎么能不爱慕这个R，它拥有一切...... [删除] 2020.11.23 22:39 #21817 mytarmailS: 是的，他是，他是，而且他已经走了......。也许甚至是两种意义上的））。描述将某物转移到某物并进入遗传学的规则 ....推--教--看结果 ...推--教--看结果============================是否有任何现成的方法可以在r-ka或python中建立这样的通道？ 那么你能不能在P中计算出回归线呢？ mytarmailS 2020.11.23 22:43 #21818 Maxim Dmitrievsky: 你不能在P中计算回归线吗？和2std通道 是的，我只是想找一个现成的，代码最少的。 我只是以前从未做过这样的事情。 想想看，一个通道可以多么容易和优雅地建立起来，你不需要标记任何极点，并在它们上面放一个通道，等等。 mytarmailS 2020.11.24 10:57 #21819 我在想，与其说是增量、零和平衡之类的东西，不如说是让AMO来绘制通道...... 好处是。 1) 预测是固定的，即它不摇摆，不在每个蜡烛图上重新计算。 2）预测考虑到了市场的波动性和不稳定性 3）预测非常清晰，易于解释......。卖出，买入......+准确分录 4) 非常容易编程 5）有可能为不同的TFs建立一个模型的规模。 Aleksey Vyazmikin 2020.11.24 11:01 #21820 mytarmailS: 我在想，与其说是增量、零和平衡之类的东西，不如说是让AMO来绘制通道......好处是。1) 预测是固定的，即它不摇摆，不在每个蜡烛图上重新计算。2）预测考虑到了市场的波动性和不稳定性3）预测非常清晰，易于解释......。卖出，买入......+准确分录4) 非常容易编程 好想法 - 我已经在使用它了 :) 问题是用哪些点来建立渠道，以及拿什么信息来做预测。 1...217521762177217821792180218121822183218421852186218721882189...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
简单地从数据集中的所有特征中添加或减去一个数字，这取决于标签。该模式已成为对历史更深层次的考验
这是你必须要睡觉的东西。看起来有些原始的东西。好像有10个五位数的点，只是把班级分开，原来是这样。我不知道如何做得更好，因为这些属性有不同的价值分布。可能每一栏都有一个不同的数字是有意义的。也可能不是。
我以后会把它形象化。
我得到了一张这样的照片。
然后我删除了原始数据框架中的不合适的分配（上图中的黄色）。
所以我们得到了这个
我把所有东西都放入随机森林，并在测试器中运行它
从6点20分到8点20分尝试，数量不多，但也不差。
你为什么不接受呢？
昨天马克西姆卡根据这些图片发布了一个现成的圣杯，并在信号上放了一个机器人。你为什么不拿下它？
我在寻找自己的，请不要妨碍我。
在这个主题中顺便看到了对Trickster的提及。2182页...它有英雄、激情、传统、圣杯、起伏。是的，它已经有了自己独立的幻想世界))))。
是的，过去、现在和将来都会消失......。也许甚至有两种方式 ))
描述用某物转移某物并进入遗传学的规则 ....推--教--看结果 ...推--教--看结果
我不知道是否有现成的方法可以在R或Python中建立这样的通道。
你怎么能不爱慕这个R，它拥有一切......
你不能在P中计算回归线吗？和2std通道
是的，我只是想找一个现成的，代码最少的。
我只是以前从未做过这样的事情。
想想看，一个通道可以多么容易和优雅地建立起来，你不需要标记任何极点，并在它们上面放一个通道，等等。
我在想，与其说是增量、零和平衡之类的东西，不如说是让AMO来绘制通道......
好处是。
1) 预测是固定的，即它不摇摆，不在每个蜡烛图上重新计算。
2）预测考虑到了市场的波动性和不稳定性
3）预测非常清晰，易于解释......。卖出，买入......+准确分录
4) 非常容易编程
好想法 - 我已经在使用它了 :)
问题是用哪些点来建立渠道，以及拿什么信息来做预测。