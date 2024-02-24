交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2182

Maxim Dmitrievsky:

简单地从数据集中的所有特征中添加或减去一个数字，这取决于标签。该模式已成为对历史更深层次的考验

这是你必须要睡觉的东西。看起来有些原始的东西。好像有10个五位数的点，只是把班级分开，原来是这样。我不知道如何做得更好，因为这些属性有不同的价值分布。可能每一栏都有一个不同的数字是有意义的。也可能不是。

我以后会把它形象化。

哦，是的。

成为 。

重要的是不要做得太过分。

有趣的想法!用你的方法，我试着用MA增量符号来分割特征的分布 
    samples_part = samples.copy()
    samples_part.iloc[samples_part[samples_part.MA== 1].index, 1:-1] = samples_part.iloc[samples_part[samples_part.MA == 1].index, 1:-1] + 0.01
    samples_part.iloc[samples_part[samples_part.MA== 0].index, 1:-1] = samples_part.iloc[samples_part[samples_part.MA == 0].index, 1:-1] - 0.01

我得到了一张这样的照片。

然后我删除了原始数据框架中的不合适的分配（上图中的黄色）。

    for row , val in samples_part.items():
        samples.targets.loc[(samples.targets == 1) & (samples_part[row] < 0)] = np.nan
        samples.targets.loc[(samples.targets  == 0) & (samples_part[row] > 0)] = np.nan
    samples = samples.dropna().reset_index(drop=True)

所以我们得到了这个

我把所有东西都放入随机森林，并在测试器中运行它


从6点20分到8点20分尝试，数量不多，但也不差。

 
welimorn:
有趣的想法!用你的方法，我试图用MA增量符号来分割特征的分布

我得到了一张这样的照片。

然后，我把原始数据框架中的失位分配丢掉（上图中的黄色）。

得到了这个

我把所有东西都放入随机森林，并在测试器中运行它


火车从06.20到08.20。不是那么密集，但也不是减分项。

你为什么不接受呢？

 
Renat Akhtyamov:

昨天马克西姆卡根据这些图片发布了一个现成的圣杯，并在信号上放了一个机器人。你为什么不拿下它？

我在寻找自己的，请不要妨碍我。

welimorn:
有趣的想法!你的方法我试着用MA增量符号来分散特征的分布

我得到了一张这样的照片。

然后我删除了原始数据框架中的不合适的分配（上图中的黄色）。

得到了这个

我把所有东西都放入随机森林，并在测试器中运行它


从06.20到08.20的时间不算太多，但也不是减法。

这附近有一个这样的魔术师。他录制了类似转变的视频。移动了集群，做了其他几何变换。他没有解释，只是默默地写了视频，然后删除了🤣不清楚他想说什么，但据说他是圣杯的快乐主人......
 
马克西姆-德米特里夫斯基
这里有一位这样的魔术师。他录制了有类似转变的视频。移动了集群，做了其他的几何变换。我不知道他想说什么，但他们说他是格拉尔的快乐主人。

在这个主题中顺便看到了对Trickster的提及。2182页...它有英雄、激情、传统、圣杯、起伏。是的，它已经有了自己独立的幻想世界))))。

 
马克西姆-德米特里夫斯基
这里有一位这样的魔术师。他录制了有类似转变的视频。移动了集群，做了其他的几何变换。我不知道他想说什么，但他们说他是格拉尔的快乐主人。

是的，过去、现在和将来都会消失......。也许甚至有两种方式 ))

描述用某物转移某物并进入遗传学的规则 ....推--教--看结果 ...推--教--看结果

============================

我不知道是否有现成的方法可以在R或Python中建立这样的通道。


你怎么能不爱慕这个R，它拥有一切......


mytarmailS:

是的，他是，他是，而且他已经走了......。也许甚至是两种意义上的））。

描述将某物转移到某物并进入遗传学的规则 ....推--教--看结果 ...推--教--看结果

============================

是否有任何现成的方法可以在r-ka或python中建立这样的通道？


那么你能不能在P中计算出回归线呢？
 
Maxim Dmitrievsky:
你不能在P中计算回归线吗？和2std通道

是的，我只是想找一个现成的，代码最少的。

我只是以前从未做过这样的事情。

想想看，一个通道可以多么容易和优雅地建立起来，你不需要标记任何极点，并在它们上面放一个通道，等等。

 

我在想，与其说是增量、零和平衡之类的东西，不如说是让AMO来绘制通道......

好处是。

1) 预测是固定的，即它不摇摆，不在每个蜡烛图上重新计算。

2）预测考虑到了市场的波动性和不稳定性

3）预测非常清晰，易于解释......。卖出，买入......+准确分录

4) 非常容易编程

5）有可能为不同的TFs建立一个模型的规模。


 
mytarmailS:

我在想，与其说是增量、零和平衡之类的东西，不如说是让AMO来绘制通道......

好处是。

1) 预测是固定的，即它不摇摆，不在每个蜡烛图上重新计算。

2）预测考虑到了市场的波动性和不稳定性

3）预测非常清晰，易于解释......。卖出，买入......+准确分录

4) 非常容易编程


好想法 - 我已经在使用它了 :)

问题是用哪些点来建立渠道，以及拿什么信息来做预测。

