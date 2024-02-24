交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2771 1...276427652766276727682769277027712772277327742775277627772778...3399 新评论 Maxim Kuznetsov 2022.10.02 12:39 #27701 顺便提一下，关于窗口的困难--您可以使用等量窗口。 例如，一个总钩量为 1000 条的窗口。这比固定时间（条数）的窗口更接近物理过程。 同样，tick 图表的情况就更复杂了--如果 tick 对报价的影响超过 tickSize，或者同时改变了买入价和卖出价，就必须修正 tick_volume。 但要将其纳入 NN 并不容易。 СанСаныч Фоменко 2022.10.02 12:50 #27702 从 2021.03.01,00:00 接收欧元兑美元信号的结果。 没有训练样本，也没有 "训练外 "样本。 模型在 H1 上运行。 每小时对模型进行数据挖掘和训练。 初始预测因子数量约为 170 个。 使用 5 至 10 个数据化预测因子的 MO= 3 个模型。 运行 1000 条。计算时间 = 6.78 小时。 预测空头、多头和离场 - 三元模型 预测结果： 提前 1 小时预测 short_er <- 0.8947 多头 <- 0.9285 提前 2 小时预测 short_er <- 0,6578 long_er <- 0,8928 提前 3 小时预测 short_er <- 0, 5789 long_er < -0,6785 Machine learning in trading: 测试日志 - 算法交易, 交易机器人 数据科学和机器学习（第 19 部分）：利用 AdaBoost Maxim Kuznetsov 2022.10.02 12:53 #27703 未来 5 小时（！！！）的准确预测：汇率不会变化......没有交易。 СанСаныч Фоменко 2022.10.02 12:54 #27704 Maxim Dmitrievsky #:支持桑尼奇再训练和口吃窗口的奇特说明https://medium.com/towards-data-science/ai-in-industry-why-you-should-synchronize-features-in-time-series-f8a2e831f87 众所周知：周一的前几个小时最好不要交易。顺便说一句，周五的最后几个小时也是如此。 顺便说一下，您的 EA mytarmailS 2022.10.02 12:55 #27705 СанСаныч Фоменко #:自2021.03.01,00:00:00以来欧元兑美元的信号结果没有训练样本，也没有 "训练外 "样本。模型在 H1 上运行。每小时对模型进行数据挖掘和训练。 初始预测因子数量约为 170 个。 使用 5 至 10 个数据化预测因子的 MO= 3 个模型。运行 1000 条。计算时间 = 6.78 小时。预测空头、多头和离场 - 三元模型预测结果：提前 1 小时预测 short_er <- 0.8947 long_er <- 0.9285 提前 2 小时预测 short_er <- 0,6578 long_er <- 0,8928 提前 3 小时预测 short_er <- 0, 5789 long_er <- 0, 6785 我可以查看交易吗？ СанСаныч Фоменко 2022.10.02 13:00 #27706 mytarmailS #: 我们能看到交易吗？ 没有现成的，你必须动手。更重要的是彻底缩短时间。1000 块钱不算什么。这就是当今的主要问题。 我把它说出来，是为了宣传预测器的预测能力。 СанСаныч Фоменко 2022.10.02 13:05 #27707 mytarmailS #: 我们能看到交易吗？ 我想看看，这对我来说不容易，但真的很有趣。 mytarmailS 2022.10.02 13:16 #27708 СанСаныч Фоменко #:没有现成的东西，必须自己动手。更重要的是彻底缩短时间。1000 块钱不算什么。这是当今的主要问题。我把它放在那里，是为了促进预测器的预测能力。 有什么是不可用的？ СанСаныч Фоменко 2022.10.02 14:13 #27709 mytarmailS #: 什么还没准备好？ 与报价表绑定。 mytarmailS 2022.10.02 14:19 #27710 СанСаныч Фоменко #:与报价表绑定。 是否有任何交易正在进行？ 还是所有交易都是在 r-ke 测试层面上进行的？ 1...276427652766276727682769277027712772277327742775277627772778...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
顺便提一下，关于窗口的困难--您可以使用等量窗口。 例如，一个总钩量为 1000 条的窗口。这比固定时间（条数）的窗口更接近物理过程。
同样，tick 图表的情况就更复杂了--如果 tick 对报价的影响超过 tickSize，或者同时改变了买入价和卖出价，就必须修正 tick_volume。
但要将其纳入 NN 并不容易。
从 2021.03.01,00:00 接收欧元兑美元信号的结果。
没有训练样本，也没有 "训练外 "样本。
模型在 H1 上运行。
每小时对模型进行数据挖掘和训练。
初始预测因子数量约为 170 个。
使用 5 至 10 个数据化预测因子的 MO= 3 个模型。
运行 1000 条。计算时间 = 6.78 小时。
预测空头、多头和离场 - 三元模型
预测结果：
提前 1 小时预测
short_er <- 0.8947
多头 <- 0.9285
提前 2 小时预测
short_er <- 0,6578
long_er <- 0,8928
提前 3 小时预测
short_er <- 0, 5789
long_er < -0,6785
未来 5 小时（！！！）的准确预测：汇率不会变化......没有交易。
支持桑尼奇再训练和口吃窗口的奇特说明
https://medium.com/towards-data-science/ai-in-industry-why-you-should-synchronize-features-in-time-series-f8a2e831f87
众所周知：周一的前几个小时最好不要交易。顺便说一句，周五的最后几个小时也是如此。
顺便说一下，您的 EA
没有现成的，你必须动手。更重要的是彻底缩短时间。1000 块钱不算什么。这就是当今的主要问题。
我把它说出来，是为了宣传预测器的预测能力。
我想看看，这对我来说不容易，但真的很有趣。
什么还没准备好？
是否有任何交易正在进行？ 还是所有交易都是在 r-ke 测试层面上进行的？