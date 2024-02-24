交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1729 1...172217231724172517261727172817291730173117321733173417351736...3399 新评论 mytarmailS 2020.04.22 10:44 #17281 弗拉基米尔-苏斯洛夫。 取一对组件，如3，4 在X轴上，组件3。 在Y轴上，组件4 如果它是圆的 - 它是一个循环 就这样））。伙计，我以为有某种交叉关联或什么。 Vladimir Suslov 2020.04.22 10:47 #17282 mytarmailS: 就这样））。伙计，我还以为是某种交叉相关的计数或什么呢。 相关性也很重要。 Mihail Marchukajtes 2020.04.22 10:48 #17283 mytarmailS: 就这样））。伙计，我还以为是某种交叉相关的计数或什么呢。 嗯，是的，示波器我告诉过你。该方法取自无线电电子学。如果你要使用频率，最好问问专业人士。这就是为什么交易员和无线电电子学已经成为朋友。:-)))) [删除] 2020.04.22 10:51 #17284 Mihail Marchukajtes: 简而言之，我的信息的重点是这样的。这个非重绘毛虫有许多设置，你从绿色窗口10和11约指定参数，并设置它们的组星和组深，然后你选择施工范围（很重要）和训练的条数，我不明白，从来没有改变它，我想它与迭代有关。在最后，它允许画出绝对任何曲率和周期的循环线。这东西非常灵活。你知道，一个不重绘的爬虫。所以这个策略的要点是，当你根据绿色窗口的参数建立这条直线时，你也要手动选择。小点上的黑棒扩大并沿着小点移动，在那一刻，示波器的移动速度令人难以置信。我们将历史记录转移几十条，并再次到示波器的窗口，与这个加密狗共舞，直到圆圈不转出来。但最有趣的是，这个Avdon是唯一一个在Neuroshel内部有自己窗口的插件。不是指标或策略的对话形式，它是在程序窗口内打开的，与主窗体处于同一水平，它不是一个指标或策略，是一种工作工具。我有一个很好的主窗口的视图，我有一个与主窗口不同的主窗口的视图。好吧，krochy舞蹈以如此低的概率找到这个圆圈，我没有，但我得到的圆圈在绿色窗口上没有切塔这个凄惨的尺寸。看，即使是这个工具的创造者也找不到一个很好的例子作为参考，因为在目前的图表端，这个曲线有很多变体，它会像毛毛虫一样描述它，但在最近的将来，它的表现会有所不同。因此，在绿色窗口中，有两个频率交替地预测对方。 这个策略的基本点是，在构建一个有保障的信号后，立即给出4-5个信号，然后滚蛋。 是的，即使是两个也足够了。这是所有战略的基本含义。如果一个策略在优化后不能立即给你保证5个信号，那么你就没有策略。好吧，即使它在加分项中给出3分，也已经足够了。 因此，在这个战略中，整个要点是，当你已经建立并得到了一个圈子。此时此刻，你保证有三个动作，你会赚到，做完后继续前进。这样的工具。只是当我得到了一个正确形状的圆，而且是一个螺旋形的，或者说如果你在彼此之间画两个螺旋形，我就okue了，在前三个保证的5个弯道内，它真的没有工作很长时间，我不记得确切的。但不幸的是，它只是不可能用手来做。虽然我是一个真正的Neuroshell书呆子，换了不止一只鼠标:-)但还没有准备好接受这样的测试。因此，马克西姆，问我关于NS的问题，我会向你解释。:-)事实上，不是..... 方案。 我已经向你解释了一切。 mytarmailS 2020.04.22 10:53 #17285 弗拉基米尔-苏斯洛夫。 相关性也算。 我明白了，它是PCA的一部分。 我只是想知道如何建立这些二维图，只是想尝试用AMO来识别它们，因为它们（二维图） 是无维的，表达了一个成分对另一个成分的依赖性，所以我们可以将每个成分进行比较，我们描述整个系列，而且无维，没有系列的绝对值。我对你的想法和批评感兴趣。 你自己写的程序吗？ [删除] 2020.04.22 10:54 #17286 mytarmailS: 我认为这是行不通的，价格的变化非常大，我正在 "研究 "一些东西，在所有的操作之前正确地转换数据，寻找一些统计模式，在我看来，这是第一目标，如果它实现了，那么应用哪种MO或优化的类型都不重要。看的是根，而不是OLS的平方这是一种数据的转换，其中存储了一些成分，如回归者的平均值。它类似于集群，如果你愿意的话。 你一开始做得很好，但后来突然变钝了，转向了一边，我觉得 Vladimir Suslov 2020.04.22 11:01 #17287 mytarmailS: ... 你自己写的程序吗？ 有一本好的手册 附加的文件： f9mx0cb4t_SSA-xwgnh0_z78i19u8z_xh2ig.zip 446 kb Mihail Marchukajtes 2020.04.22 11:02 #17288 它还说，你可以看到哪个频率预测了哪个频率，而且因为它们都属于同一个系列。嗯，一般来说，我们得到的是字面上2-3个结点的抢先曲率。什么不是战略，最重要的是没有神经网络，稳定和保证在这里和现在。在一般情况下检查它将是很好的，也许可以发明一些额外的操作，以获得一个保证准确的设置，这导致曲率在未来的一段时间内领先于kotir。有什么问题吗？ [删除] 2020.04.22 11:03 #17289 Mihail Marchukajtes: 它还说，你可以看到哪个频率预测哪个频率，并且由于它们都属于同一个系列。好吧，一般来说，我们在字面上的2-3个转折处得到一个先发制人的曲率。什么不是战略，最重要的是没有神经网络，稳定和保证在这里和现在。如果能在总体上进行检查就更好了，也许可以发明一些额外的操作，以确保保证正确的设置，并导致曲率在未来的一段时间内领先于科蒂尔。有什么问题吗？ 10年前试过的毛毛虫，没有鱼的经典形式。相关的 mytarmailS 2020.04.22 11:13 #17290 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 你看的是根，而不是ISC的平方。 它是一种数据的转换，其中一些成分被保留下来，例如，返回者的平均数。 它类似于集群，如果你愿意的话。 你一开始做得很好，但后来就变钝了，变成了侧影，我觉得 我不明白。解释一下根源以及我在哪里出了问题。 弗拉基米尔-苏斯洛夫。 有一个很好的教程。 谢谢你的津贴... 你自己写的程序吗？ 1...172217231724172517261727172817291730173117321733173417351736...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
简而言之，我的信息的重点是这样的。这个非重绘毛虫有许多设置，你从绿色窗口10和11约指定参数，并设置它们的组星和组深，然后你选择施工范围（很重要）和训练的条数，我不明白，从来没有改变它，我想它与迭代有关。在最后，它允许画出绝对任何曲率和周期的循环线。这东西非常灵活。你知道，一个不重绘的爬虫。所以这个策略的要点是，当你根据绿色窗口的参数建立这条直线时，你也要手动选择。小点上的黑棒扩大并沿着小点移动，在那一刻，示波器的移动速度令人难以置信。我们将历史记录转移几十条，并再次到示波器的窗口，与这个加密狗共舞，直到圆圈不转出来。但最有趣的是，这个Avdon是唯一一个在Neuroshel内部有自己窗口的插件。不是指标或策略的对话形式，它是在程序窗口内打开的，与主窗体处于同一水平，它不是一个指标或策略，是一种工作工具。我有一个很好的主窗口的视图，我有一个与主窗口不同的主窗口的视图。好吧，krochy舞蹈以如此低的概率找到这个圆圈，我没有，但我得到的圆圈在绿色窗口上没有切塔这个凄惨的尺寸。看，即使是这个工具的创造者也找不到一个很好的例子作为参考，因为在目前的图表端，这个曲线有很多变体，它会像毛毛虫一样描述它，但在最近的将来，它的表现会有所不同。因此，在绿色窗口中，有两个频率交替地预测对方。
这个策略的基本点是，在构建一个有保障的信号后，立即给出4-5个信号，然后滚蛋。 是的，即使是两个也足够了。这是所有战略的基本含义。如果一个策略在优化后不能立即给你保证5个信号，那么你就没有策略。好吧，即使它在加分项中给出3分，也已经足够了。
因此，在这个战略中，整个要点是，当你已经建立并得到了一个圈子。此时此刻，你保证有三个动作，你会赚到，做完后继续前进。这样的工具。只是当我得到了一个正确形状的圆，而且是一个螺旋形的，或者说如果你在彼此之间画两个螺旋形，我就okue了，在前三个保证的5个弯道内，它真的没有工作很长时间，我不记得确切的。但不幸的是，它只是不可能用手来做。虽然我是一个真正的Neuroshell书呆子，换了不止一只鼠标:-)但还没有准备好接受这样的测试。因此，马克西姆，问我关于NS的问题，我会向你解释。:-)事实上，不是..... 方案。
我明白了，它是PCA的一部分。
我只是想知道如何建立这些二维图，只是想尝试用AMO来识别它们，因为它们（二维图） 是无维的，表达了一个成分对另一个成分的依赖性，所以我们可以将每个成分进行比较，我们描述整个系列，而且无维，没有系列的绝对值。我对你的想法和批评感兴趣。
我认为这是行不通的，价格的变化非常大，我正在 "研究 "一些东西，在所有的操作之前正确地转换数据，寻找一些统计模式，在我看来，这是第一目标，如果它实现了，那么应用哪种MO或优化的类型都不重要。
看的是根，而不是OLS的平方
这是一种数据的转换，其中存储了一些成分，如回归者的平均值。
它类似于集群，如果你愿意的话。你一开始做得很好，但后来突然变钝了，转向了一边，我觉得
有一本好的手册
它还说，你可以看到哪个频率预测哪个频率，并且由于它们都属于同一个系列。好吧，一般来说，我们在字面上的2-3个转折处得到一个先发制人的曲率。什么不是战略，最重要的是没有神经网络，稳定和保证在这里和现在。如果能在总体上进行检查就更好了，也许可以发明一些额外的操作，以确保保证正确的设置，并导致曲率在未来的一段时间内领先于科蒂尔。有什么问题吗？
你看的是根，而不是ISC的平方。
它是一种数据的转换，其中一些成分被保留下来，例如，返回者的平均数。
它类似于集群，如果你愿意的话。你一开始做得很好，但后来就变钝了，变成了侧影，我觉得
我不明白。解释一下根源以及我在哪里出了问题。
有一个很好的教程。
