交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1731 1...172417251726172717281729173017311732173317341735173617371738...3399 新评论 [删除] 2020.04.22 11:55 #17301 mytarmailS: ))))，我脑子里已经有了一条毛毛虫））） 你也可以聚类，也试过了，你也可以采取两个或三个聚类，但已经有了 "维度诅咒 "的几个例子。 传统上。1-e 2参数小时和分钟，然后是质量分数和群组编号1，-1（你可以做更多）。 1和2可以是任何参数（指标值等），可以有多个 你现在已经说明，指标处于一些数值中，你知道要应用哪种策略。如果幸运的话，这种情况将持续数年之久 这就是我根据你的胶水所写的狗屎。 array([[ 0. , 0. , 0. , 0. ], [ 1. , 0. , 0.92986122, 1. ], [ 1. , 1. , 0.95419784, 1. ], [ 1. , 2. , 0.9731913 , 1. ], [ 1. , 3. , 0.97264694, 1. ], [ 1. , 4. , 0.98032991, 1. ], [ 1. , 5. , 0.98203827, 1. ], [ 1. , 6. , 0.98333045, 1. ], [ 1. , 7. , 0.98232576, 1. ], [ 1. , 8. , 0.98823056, 1. ], [ 1. , 9. , 0.98317076, 1. ], [ 1. , 10. , 0.98527582, 1. ], [ 1. , 11. , 0.987291 , 1. ], [ 1. , 12. , 0.98943567, 1. ], [ 1. , 13. , 0.99061927, 1. ], [ 1. , 14. , 0.9872359 , 1. ], [ 1. , 15. , 0.94690234, 1. ], [ 4. , 28. , 0.91591829, 1. ], [ 6. , 53. , 0.94231733, -1. ], [ 6. , 54. , 0.96637643, -1. ], [ 6. , 55. , 0.96666239, -1. ], [ 6. , 56. , 0.95199225, -1. ], [ 6. , 57. , 0.95831038, -1. ], [ 6. , 58. , 0.94653855, -1. ], [ 6. , 59. , 0.9116516 , -1. ], [ 9. , 46. , 0.923074 , -1. ], [10. , 14. , 0.90585037, -1. ], [10. , 16. , 0.95169773, -1. ], [10. , 17. , 0.9080574 , -1. ], [14. , 18. , 0.90075409, 1. ], [14. , 19. , 0.90765833, 1. ], [14. , 37. , 0.96135539, -1. ], [15. , 42. , 0.90483235, -1. ], [16. , 56. , 0.91497814, 1. ], [16. , 57. , 0.90985375, 1. ], [16. , 58. , 0.93030191, 1. ], [16. , 59. , 0.92922849, 1. ], [17. , 5. , 0.90549604, 1. ], [19. , 7. , 0.90098716, -1. ], [19. , 27. , 0.90270895, 1. ], [19. , 28. , 0.93947857, 1. ], [19. , 29. , 0.9510106 , 1. ], [19. , 30. , 0.91723467, 1. ], [19. , 31. , 0.90860176, 1. ], [22. , 16. , 0.93470451, 1. ], [22. , 17. , 0.95897063, 1. ], [22. , 18. , 0.95142488, 1. ], [22. , 19. , 0.92506725, 1. ], [23. , 2. , 0.91332658, -1. ], [23. , 4. , 0.93817147, -1. ], [23. , 5. , 0.93106502, -1. ], [23. , 6. , 0.94499223, -1. ], [23. , 7. , 0.94141423, -1. ], [23. , 8. , 0.9345415 , -1. ], [23. , 9. , 0.92676692, -1. ], [23. , 10. , 0.94366438, -1. ], [23. , 11. , 0.95591665, -1. ], [23. , 12. , 0.96615139, -1. ], [23. , 13. , 0.91352493, -1. ], [23. , 14. , 0.93996186, -1. ], [23. , 31. , 0.93285471, -1. ], [23. , 32. , 0.97932234, -1. ], [23. , 33. , 0.97729135, -1. ], [23. , 34. , 0.9778504 , -1. ], [23. , 35. , 0.98064787, -1. ], [23. , 36. , 0.97368438, -1. ], [23. , 37. , 0.98026128, -1. ], [23. , 38. , 0.97319506, -1. ], [23. , 39. , 0.97524913, -1. ], [23. , 40. , 0.98469859, -1. ], [23. , 41. , 0.9807674 , -1. ], [23. , 42. , 0.97459257, -1. ], [23. , 43. , 0.96603776, -1. ], [23. , 44. , 0.94718308, -1. ], [23. , 45. , 0.93970739, -1. ]]) 这只是一个更好的分数，但它可以结合起来 在此基础上，毛毛虫将发挥作用（尽管你不再需要它了）。 Mihail Marchukajtes 2020.04.22 12:02 #17302 罗夏。 如果当时价格是这样走的，这个指标可能会非常好用，这个时期几乎是静止的。 不，主要的信息是，你建立一条趋势线（作为一个例子），在当前的条形图上，不同的参数几乎是一样的，它很好地描述了当前的系列，但在未来，它显示了不同的结果，这取决于所选择的参数，从而打破了市场需要保持周期性的神话，以赚取CSSA的钱。问题是，优化工作必须以闪电般的速度完成，而不是靠手工。首先，它可以做得更准确，其次，在一个小的生命周期内，当你拿起它时，你不再需要它了，火车已经走了。所以我想，如果能找到那个尽可能圆的圈子就好了。只是你忘了，虽然历史上的计算不会显得很大，0-250巴的计算本身就很耗时，而且并不总是能找到预测的频率，好在现在没有它这个科蒂尔。等着看吧。 mytarmailS 2020.04.22 12:03 #17303 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 传统上。1-e 2参数小时和分钟，然后是质量得分和群组编号1，-1（可以做得更多）。 聚类的依据是什么？ 比如什么是小时和分钟？ 那么什么是质量分数呢？ 或者我又不明白???? Mihail Marchukajtes 2020.04.22 12:03 #17304 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 毛毛虫可以在预处理之前使用，所以你可以在自己身上涂抹Nutella和倒香槟。 哦，你这个混蛋马克西姆，这是我的主意 :-) [删除] 2020.04.22 12:11 #17305 mytarmailS: 聚类的依据是什么？ 比如什么时间和分钟？ 那么质量得分是多少呢？ 还是我又错过了重点？???? 由R^2对回返者之和的胶着--公理。如果它在下降，就是-1，上升，就是1。 在所有的小时和分钟中，是的。然后，同样的集群可以被胶合在一起 以小时和分钟为例，我们应该尝试使用指标值 Z.I.如果有很多参数，你可以连接基因，而不是完全的蛮力。但很多参数都是邪恶的。 Mihail Marchukajtes 2020.04.22 12:14 #17306 这基本上是一个现成的交易策略，我早就想尝试一下自动优化，我们快速而有保障地得到一轮，并在最短的时间内看一下行为，以便得出最终结论。所以它是这样的。你可以至少每小时对自己进行一次优化，它仍然会与主要趋势保持一致。好了，总的来说，如果你对这个问题的兴趣不假，我很乐意帮你做测试，做最后的结论!!!!!!。 事实上，这是我自Neroshel时代以来一直未实现的童年梦想。 Mihail Marchukajtes 2020.04.22 12:23 #17307 Mihail Marchukajtes: 这基本上是一个现成的交易策略，我早就想尝试一下自动优化，我们快速而有保障地得到一轮，并在最短的时间内看一下行为，以便得出最终结论。所以它是这样的。你可以至少每小时对自己进行一次优化，它仍然会与主要趋势保持一致。好吧，总的来说，如果你对这个问题的兴趣不假，我很乐意帮助你进行测试并做出最终结论!!!!!!。 事实上，这是我自尼罗谢尔时代以来的童年梦想，至今仍未实现。 唯一值得我注意的频率分析，因为它是最充分的，而且与支持其工作的一个单一证据不相矛盾。就这些了。如果它是有效的，作品将是一个童话。它不像一张网，它保证在一个微弱的时期内工作，只是几个弯曲，没有任何麻烦。在任何情况下，我相信这是频率分析的最大潜力。 此时此刻，它在字面上保证了不长的时间。 频率分析无法做到更多，因为在中长距离的频率中没有鱼。这就是马克斯无法辩驳的地方。 [删除] 2020.04.22 12:30 #17308 Mihail Marchukajtes: 你这个混蛋马克西姆，这是我的主意 :-) 哪一个？要把Nutella放在上面？🤔 Mihail Marchukajtes 2020.04.22 12:32 #17309 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 哪一个？为了让自己浑身沾满坚果酱？🤔 不，是蘸着棕色巧克力的那个 :-) mytarmailS 2020.04.22 12:34 #17310 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 哪一个？ 为了让自己浑身沾满坚果酱？🤔 )))) 1...172417251726172717281729173017311732173317341735173617371738...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
))))，我脑子里已经有了一条毛毛虫）））你也可以聚类，也试过了，你也可以采取两个或三个聚类，但已经有了 "维度诅咒 "的几个例子。
传统上。1-e 2参数小时和分钟，然后是质量分数和群组编号1，-1（你可以做更多）。
1和2可以是任何参数（指标值等），可以有多个
你现在已经说明，指标处于一些数值中，你知道要应用哪种策略。如果幸运的话，这种情况将持续数年之久
这就是我根据你的胶水所写的狗屎。
这只是一个更好的分数，但它可以结合起来
在此基础上，毛毛虫将发挥作用（尽管你不再需要它了）。
如果当时价格是这样走的，这个指标可能会非常好用，这个时期几乎是静止的。
传统上。1-e 2参数小时和分钟，然后是质量得分和群组编号1，-1（可以做得更多）。
聚类的依据是什么？ 比如什么是小时和分钟？
那么什么是质量分数呢？或者我又不明白????
毛毛虫可以在预处理之前使用，所以你可以在自己身上涂抹Nutella和倒香槟。
聚类的依据是什么？ 比如什么时间和分钟？
那么质量得分是多少呢？还是我又错过了重点？????
由R^2对回返者之和的胶着--公理。如果它在下降，就是-1，上升，就是1。
在所有的小时和分钟中，是的。然后，同样的集群可以被胶合在一起
以小时和分钟为例，我们应该尝试使用指标值
Z.I.如果有很多参数，你可以连接基因，而不是完全的蛮力。但很多参数都是邪恶的。
这基本上是一个现成的交易策略，我早就想尝试一下自动优化，我们快速而有保障地得到一轮，并在最短的时间内看一下行为，以便得出最终结论。所以它是这样的。你可以至少每小时对自己进行一次优化，它仍然会与主要趋势保持一致。好了，总的来说，如果你对这个问题的兴趣不假，我很乐意帮你做测试，做最后的结论!!!!!!。
事实上，这是我自Neroshel时代以来一直未实现的童年梦想。
这基本上是一个现成的交易策略，我早就想尝试一下自动优化，我们快速而有保障地得到一轮，并在最短的时间内看一下行为，以便得出最终结论。所以它是这样的。你可以至少每小时对自己进行一次优化，它仍然会与主要趋势保持一致。好吧，总的来说，如果你对这个问题的兴趣不假，我很乐意帮助你进行测试并做出最终结论!!!!!!。
事实上，这是我自尼罗谢尔时代以来的童年梦想，至今仍未实现。
唯一值得我注意的频率分析，因为它是最充分的，而且与支持其工作的一个单一证据不相矛盾。就这些了。如果它是有效的，作品将是一个童话。它不像一张网，它保证在一个微弱的时期内工作，只是几个弯曲，没有任何麻烦。在任何情况下，我相信这是频率分析的最大潜力。
此时此刻，它在字面上保证了不长的时间。
频率分析无法做到更多，因为在中长距离的频率中没有鱼。这就是马克斯无法辩驳的地方。
你这个混蛋马克西姆，这是我的主意 :-)
哪一个？为了让自己浑身沾满坚果酱？🤔
哪一个？ 为了让自己浑身沾满坚果酱？🤔
))))