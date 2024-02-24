交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1731

mytarmailS:

))))，我脑子里已经有了一条毛毛虫）））

你也可以聚类，也试过了，你也可以采取两个或三个聚类，但已经有了 "维度诅咒 "的几个例子。

传统上。1-e 2参数小时和分钟，然后是质量分数和群组编号1，-1（你可以做更多）。

1和2可以是任何参数（指标值等），可以有多个

你现在已经说明，指标处于一些数值中，你知道要应用哪种策略。如果幸运的话，这种情况将持续数年之久

这就是我根据你的胶水所写的狗屎。

array([[ 0.        ,  0.        ,  0.        ,  0.        ],
       [ 1.        ,  0.        ,  0.92986122,  1.        ],
       [ 1.        ,  1.        ,  0.95419784,  1.        ],
       [ 1.        ,  2.        ,  0.9731913 ,  1.        ],
       [ 1.        ,  3.        ,  0.97264694,  1.        ],
       [ 1.        ,  4.        ,  0.98032991,  1.        ],
       [ 1.        ,  5.        ,  0.98203827,  1.        ],
       [ 1.        ,  6.        ,  0.98333045,  1.        ],
       [ 1.        ,  7.        ,  0.98232576,  1.        ],
       [ 1.        ,  8.        ,  0.98823056,  1.        ],
       [ 1.        ,  9.        ,  0.98317076,  1.        ],
       [ 1.        , 10.        ,  0.98527582,  1.        ],
       [ 1.        , 11.        ,  0.987291  ,  1.        ],
       [ 1.        , 12.        ,  0.98943567,  1.        ],
       [ 1.        , 13.        ,  0.99061927,  1.        ],
       [ 1.        , 14.        ,  0.9872359 ,  1.        ],
       [ 1.        , 15.        ,  0.94690234,  1.        ],
       [ 4.        , 28.        ,  0.91591829,  1.        ],
       [ 6.        , 53.        ,  0.94231733, -1.        ],
       [ 6.        , 54.        ,  0.96637643, -1.        ],
       [ 6.        , 55.        ,  0.96666239, -1.        ],
       [ 6.        , 56.        ,  0.95199225, -1.        ],
       [ 6.        , 57.        ,  0.95831038, -1.        ],
       [ 6.        , 58.        ,  0.94653855, -1.        ],
       [ 6.        , 59.        ,  0.9116516 , -1.        ],
       [ 9.        , 46.        ,  0.923074  , -1.        ],
       [10.        , 14.        ,  0.90585037, -1.        ],
       [10.        , 16.        ,  0.95169773, -1.        ],
       [10.        , 17.        ,  0.9080574 , -1.        ],
       [14.        , 18.        ,  0.90075409,  1.        ],
       [14.        , 19.        ,  0.90765833,  1.        ],
       [14.        , 37.        ,  0.96135539, -1.        ],
       [15.        , 42.        ,  0.90483235, -1.        ],
       [16.        , 56.        ,  0.91497814,  1.        ],
       [16.        , 57.        ,  0.90985375,  1.        ],
       [16.        , 58.        ,  0.93030191,  1.        ],
       [16.        , 59.        ,  0.92922849,  1.        ],
       [17.        ,  5.        ,  0.90549604,  1.        ],
       [19.        ,  7.        ,  0.90098716, -1.        ],
       [19.        , 27.        ,  0.90270895,  1.        ],
       [19.        , 28.        ,  0.93947857,  1.        ],
       [19.        , 29.        ,  0.9510106 ,  1.        ],
       [19.        , 30.        ,  0.91723467,  1.        ],
       [19.        , 31.        ,  0.90860176,  1.        ],
       [22.        , 16.        ,  0.93470451,  1.        ],
       [22.        , 17.        ,  0.95897063,  1.        ],
       [22.        , 18.        ,  0.95142488,  1.        ],
       [22.        , 19.        ,  0.92506725,  1.        ],
       [23.        ,  2.        ,  0.91332658, -1.        ],
       [23.        ,  4.        ,  0.93817147, -1.        ],
       [23.        ,  5.        ,  0.93106502, -1.        ],
       [23.        ,  6.        ,  0.94499223, -1.        ],
       [23.        ,  7.        ,  0.94141423, -1.        ],
       [23.        ,  8.        ,  0.9345415 , -1.        ],
       [23.        ,  9.        ,  0.92676692, -1.        ],
       [23.        , 10.        ,  0.94366438, -1.        ],
       [23.        , 11.        ,  0.95591665, -1.        ],
       [23.        , 12.        ,  0.96615139, -1.        ],
       [23.        , 13.        ,  0.91352493, -1.        ],
       [23.        , 14.        ,  0.93996186, -1.        ],
       [23.        , 31.        ,  0.93285471, -1.        ],
       [23.        , 32.        ,  0.97932234, -1.        ],
       [23.        , 33.        ,  0.97729135, -1.        ],
       [23.        , 34.        ,  0.9778504 , -1.        ],
       [23.        , 35.        ,  0.98064787, -1.        ],
       [23.        , 36.        ,  0.97368438, -1.        ],
       [23.        , 37.        ,  0.98026128, -1.        ],
       [23.        , 38.        ,  0.97319506, -1.        ],
       [23.        , 39.        ,  0.97524913, -1.        ],
       [23.        , 40.        ,  0.98469859, -1.        ],
       [23.        , 41.        ,  0.9807674 , -1.        ],
       [23.        , 42.        ,  0.97459257, -1.        ],
       [23.        , 43.        ,  0.96603776, -1.        ],
       [23.        , 44.        ,  0.94718308, -1.        ],
       [23.        , 45.        ,  0.93970739, -1.        ]])

这只是一个更好的分数，但它可以结合起来

在此基础上，毛毛虫将发挥作用（尽管你不再需要它了）。


 
罗夏

如果当时价格是这样走的，这个指标可能会非常好用，这个时期几乎是静止的。


不，主要的信息是，你建立一条趋势线（作为一个例子），在当前的条形图上，不同的参数几乎是一样的，它很好地描述了当前的系列，但在未来，它显示了不同的结果，这取决于所选择的参数，从而打破了市场需要保持周期性的神话，以赚取CSSA的钱。问题是，优化工作必须以闪电般的速度完成，而不是靠手工。首先，它可以做得更准确，其次，在一个小的生命周期内，当你拿起它时，你不再需要它了，火车已经走了。所以我想，如果能找到那个尽可能圆的圈子就好了。只是你忘了，虽然历史上的计算不会显得很大，0-250巴的计算本身就很耗时，而且并不总是能找到预测的频率，好在现在没有它这个科蒂尔。等着看吧。
 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

传统上。1-e 2参数小时和分钟，然后是质量得分和群组编号1，-1（可以做得更多）。

聚类的依据是什么？ 比如什么是小时和分钟？

那么什么是质量分数呢？

或者我又不明白????
 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

毛毛虫可以在预处理之前使用，所以你可以在自己身上涂抹Nutella和倒香槟。

哦，你这个混蛋马克西姆，这是我的主意 :-)
mytarmailS:

聚类的依据是什么？ 比如什么时间和分钟？

那么质量得分是多少呢？

还是我又错过了重点？????

由R^2对回返者之和的胶着--公理。如果它在下降，就是-1，上升，就是1。

在所有的小时和分钟中，是的。然后，同样的集群可以被胶合在一起

以小时和分钟为例，我们应该尝试使用指标值

Z.I.如果有很多参数，你可以连接基因，而不是完全的蛮力。但很多参数都是邪恶的。

 

这基本上是一个现成的交易策略，我早就想尝试一下自动优化，我们快速而有保障地得到一轮，并在最短的时间内看一下行为，以便得出最终结论。所以它是这样的。你可以至少每小时对自己进行一次优化，它仍然会与主要趋势保持一致。好了，总的来说，如果你对这个问题的兴趣不假，我很乐意帮你做测试，做最后的结论!!!!!!。


事实上，这是我自Neroshel时代以来一直未实现的童年梦想。

 
Mihail Marchukajtes:

这基本上是一个现成的交易策略，我早就想尝试一下自动优化，我们快速而有保障地得到一轮，并在最短的时间内看一下行为，以便得出最终结论。所以它是这样的。你可以至少每小时对自己进行一次优化，它仍然会与主要趋势保持一致。好吧，总的来说，如果你对这个问题的兴趣不假，我很乐意帮助你进行测试并做出最终结论!!!!!!。


事实上，这是我自尼罗谢尔时代以来的童年梦想，至今仍未实现。

唯一值得我注意的频率分析，因为它是最充分的，而且与支持其工作的一个单一证据不相矛盾。就这些了。如果它是有效的，作品将是一个童话。它不像一张网，它保证在一个微弱的时期内工作，只是几个弯曲，没有任何麻烦。在任何情况下，我相信这是频率分析的最大潜力。

此时此刻，它在字面上保证了不长的时间。

频率分析无法做到更多，因为在中长距离的频率中没有鱼。这就是马克斯无法辩驳的地方。

Mihail Marchukajtes:
你这个混蛋马克西姆，这是我的主意 :-)
哪一个？要把Nutella放在上面？🤔
 
马克西姆-德米特里耶夫斯基
哪一个？为了让自己浑身沾满坚果酱？🤔
不，是蘸着棕色巧克力的那个 :-)
 
马克西姆-德米特里耶夫斯基
哪一个？ 为了让自己浑身沾满坚果酱？🤔

))))

