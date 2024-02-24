交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1723 1...171617171718171917201721172217231724172517261727172817291730...3399 新评论 Mihail Marchukajtes 2020.04.21 06:30 #17221 同事们，你们认为是否有这样一个函数，我给它一个利润和损失的数组，它给我的结果是Z-score，但当我试图自己计算时，结果却与官方数据有一定的差异 :-( Mihail Marchukajtes 2020.04.21 10:34 #17222 Mihail Marchukajtes: 你认为是否存在这样一个函数，我可以用它来计算利润和亏损的数组，并且它将返回一个Z-score，因为我试图自己计算，但结果似乎总是与官方数据不同 :-( 这问题似乎已经解决了。谢谢大家 :-) [删除] 2020.04.21 11:09 #17223 关于周期......如果你把分钟收盘价（它们的增量有一定的滞后性）与某个小时的开盘价 的偏差。 举例来说，这一年中所有的第七个小时内的图片都是这样的 所有会议记录的分发 通过把一个半小时的所有增量加起来，可以看出某种规律性。 你可以看到在某一小时的哪几分钟卖出有意义，在哪几分钟买入有意义（统计学上）。 例如，在第10分钟卖出，在第31分钟买入，等等。你可以在测试器中检查它 这是一种可以应用于MO的统计模式，以此类推，每小时的每一分钟。 mytarmailS 2020.04.21 11:36 #17224 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 关于周期......如果你把分钟收盘价（它们的增量有一定的滞后性）与某个小时的开盘价 的偏差。 这一年的图片为第七个小时的所有分钟，作为一个例子..........。 你看错了。 最好是每小时区分5分钟（例如），然后分别显示它们的累积总数。 正如我们看到的小时 "0", "1" и "23"有一种决定性的趋势 "0"我们应该在 "1 "买入，在 "23 "卖出。 [删除] 2020.04.21 11:43 #17225 mytarmailS: 你看错了。 最好将每小时的5分钟（例如）区分开来，然后分别得出其累计金额 那为什么要区别对待呢？:D 你说了一些废话。 mytarmailS 2020.04.21 11:44 #17226 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 那为什么要区别对待呢？:D 因此，他们都适合在一起，没有任何由于绝对价格而产生的间隙。 [删除] 2020.04.21 11:46 #17227 mytarmailS: 以便它们都能合在一起，不会因为绝对价格而出现空隙 没有价格差距，每小时开盘时相等，第一个增量=0 mytarmailS 2020.04.21 11:49 #17228 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 没有价格差距，每小时开盘时相等，第一个增量=0 我在那里很好，我已经把这个脚本写好并测试了半年，我已经建立了它，所以... 自己检查吧 ) 我有5分钟的胶水，纯粹是一个小时的胶水，然后再胶水一个小时，等等。 [删除] 2020.04.21 11:56 #17229 mytarmailS: 我在那里很好，我已经把这个脚本写好并测试了半年，我一直在构建它，所以... 你最好自己检查一下 ) 我纯粹是为了某一个小时而胶着五分钟，然后再胶着一个小时，等等。 脚本很好，我在六个月前制作了它，并在自己身上运行。 mytarmailS 2020.04.21 12:00 #17230 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 你读懂我的意思了吗？ 我为什么要用胶水？ 我明白了，我弄错了。 1...171617171718171917201721172217231724172517261727172817291730...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
关于周期......如果你把分钟收盘价（它们的增量有一定的滞后性）与某个小时的开盘价 的偏差。
举例来说，这一年中所有的第七个小时内的图片都是这样的
所有会议记录的分发
通过把一个半小时的所有增量加起来，可以看出某种规律性。
你可以看到在某一小时的哪几分钟卖出有意义，在哪几分钟买入有意义（统计学上）。
例如，在第10分钟卖出，在第31分钟买入，等等。你可以在测试器中检查它
这是一种可以应用于MO的统计模式，以此类推，每小时的每一分钟。
你看错了。
最好是每小时区分5分钟（例如），然后分别显示它们的累积总数。
正如我们看到的小时 "0", "1" и "23"有一种决定性的趋势
"0"我们应该在 "1 "买入，在 "23 "卖出。
那为什么要区别对待呢？:D
你说了一些废话。
因此，他们都适合在一起，没有任何由于绝对价格而产生的间隙。
没有价格差距，每小时开盘时相等，第一个增量=0
我在那里很好，我已经把这个脚本写好并测试了半年，我已经建立了它，所以...
自己检查吧 )我有5分钟的胶水，纯粹是一个小时的胶水，然后再胶水一个小时，等等。
脚本很好，我在六个月前制作了它，并在自己身上运行。
你读懂我的意思了吗？ 我为什么要用胶水？
我明白了，我弄错了。