交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1723

新评论
 
同事们，你们认为是否有这样一个函数，我给它一个利润和损失的数组，它给我的结果是Z-score，但当我试图自己计算时，结果却与官方数据有一定的差异 :-(
 
Mihail Marchukajtes:
你认为是否存在这样一个函数，我可以用它来计算利润和亏损的数组，并且它将返回一个Z-score，因为我试图自己计算，但结果似乎总是与官方数据不同 :-(
这问题似乎已经解决了。谢谢大家 :-)
[删除]  

关于周期......如果你把分钟收盘价（它们的增量有一定的滞后性）与某个小时的开盘价 的偏差。

举例来说，这一年中所有的第七个小时内的图片都是这样的

所有会议记录的分发

通过把一个半小时的所有增量加起来，可以看出某种规律性。

你可以看到在某一小时的哪几分钟卖出有意义，在哪几分钟买入有意义（统计学上）。

例如，在第10分钟卖出，在第31分钟买入，等等。你可以在测试器中检查它

这是一种可以应用于MO的统计模式，以此类推，每小时的每一分钟。

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

关于周期......如果你把分钟收盘价（它们的增量有一定的滞后性）与某个小时的开盘价 的偏差。

这一年的图片为第七个小时的所有分钟，作为一个例子..........。

你看错了。

最好是每小时区分5分钟（例如），然后分别显示它们的累积总数。



正如我们看到的小时 "0", "1" и "23"有一种决定性的趋势

"0"我们应该在 "1 "买入，在 "23 "卖出。

[删除]  
mytarmailS:

你看错了。

最好将每小时的5分钟（例如）区分开来，然后分别得出其累计金额

那为什么要区别对待呢？:D

你说了一些废话。

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

那为什么要区别对待呢？:D

因此，他们都适合在一起，没有任何由于绝对价格而产生的间隙。

[删除]  
mytarmailS:

以便它们都能合在一起，不会因为绝对价格而出现空隙

没有价格差距，每小时开盘时相等，第一个增量=0

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

没有价格差距，每小时开盘时相等，第一个增量=0

我在那里很好，我已经把这个脚本写好并测试了半年，我已经建立了它，所以...

自己检查吧 )

我有5分钟的胶水，纯粹是一个小时的胶水，然后再胶水一个小时，等等。
[删除]  
mytarmailS:

我在那里很好，我已经把这个脚本写好并测试了半年，我一直在构建它，所以...

你最好自己检查一下 )

我纯粹是为了某一个小时而胶着五分钟，然后再胶着一个小时，等等。

脚本很好，我在六个月前制作了它，并在自己身上运行。

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

你读懂我的意思了吗？ 我为什么要用胶水？

我明白了，我弄错了。

1...171617171718171917201721172217231724172517261727172817291730...3399
新评论