交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1724

马克西姆-德米特里耶夫斯基

关于周期......如果你把分钟收盘价（它们的增量有一定的滞后性）与某个小时的开盘价 的偏差。

举例来说，这一年中所有的第七个小时内的图片都是这样的

所有会议记录的分发

通过把一个半小时的所有增量加起来，可以看出某种规律性。

你可以看到在某一小时的哪几分钟卖出有意义，在哪几分钟买入有意义（统计学上）。

例如，在第10分钟卖出，在第31分钟买入，等等。你可以在测试器中检查它

这就像某种统计模式，你可以把MO放在上面，每小时的每一分钟都是如此。

我不认为它有用

mytarmailS:

我不认为那会起作用。

就像为什么不呢，我把它画出来，我就知道了。

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

就像，为什么不呢，我把它画出来，我就知道了。

来吧，无论如何都要看一看

mytarmailS:

来吧，反正看了很有意思。

这很糟糕...

好吧，在这里你有一个累积的曲线球......采取一个更大的时期， 允许在一个不坏的手表上购买/销售。而圣杯在你的口袋里有一段时间了

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

糟糕的是...

好吧，在这里你有一个累积的曲线球......采取一个更大的时期， 允许在一个不坏的手表上购买/销售。而圣杯就在你的口袋里一段时间

ahahah）所以你认为我有足够的大脑来检查每小时的确定性方向，但没有足够的大脑来创建一个只有两行代码的系统，这就是检查的目的？)))) 你在侮辱人 )

mytarmailS:

ahahaha）所以你认为我有头脑，每小时检查一个确定的方向，但没有头脑创建一个有两行代码的系统，这就是检查的最初目的？)))) 你在侮辱人 )

我相信你昨天才做的，在我的帖子和文章之后......也许更早一点。

所以要写出TC和KEJ的结果

累积的例子很有趣，在某些情况下可以说明问题，我赞成

真的，1个小时就变成了这样一幅画。但我已经有一个关于这个策略的机器人，没有什么交易。


 
因此，STOPE，有一点我不能理解的是，如果你已经找到了买入和卖出的分钟数，为什么还需要MO、NS、AI等？
 

挖出了圆形水平上的地位

 
Mihail Marchukajtes:
因此，STOPE，我不明白的是，如果你已经找到了买入和卖出的时间，为什么还需要MO、NS、AI等？

我告诉你一些更酷的事情，你可以不费吹灰之力在那里赚钱))

 
罗夏

我给你一个更酷的，你可以不费吹灰之力就能赚到钱))

来吧，我很期待...。
