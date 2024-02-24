交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1724 1...171717181719172017211722172317241725172617271728172917301731...3399 新评论 mytarmailS 2020.04.21 12:02 #17231 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 关于周期......如果你把分钟收盘价（它们的增量有一定的滞后性）与某个小时的开盘价 的偏差。 举例来说，这一年中所有的第七个小时内的图片都是这样的 所有会议记录的分发 通过把一个半小时的所有增量加起来，可以看出某种规律性。 你可以看到在某一小时的哪几分钟卖出有意义，在哪几分钟买入有意义（统计学上）。 例如，在第10分钟卖出，在第31分钟买入，等等。你可以在测试器中检查它 这就像某种统计模式，你可以把MO放在上面，每小时的每一分钟都是如此。 我不认为它有用 [删除] 2020.04.21 12:03 #17232 mytarmailS: 我不认为那会起作用。 就像为什么不呢，我把它画出来，我就知道了。 mytarmailS 2020.04.21 12:05 #17233 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 就像，为什么不呢，我把它画出来，我就知道了。 来吧，无论如何都要看一看 [删除] 2020.04.21 15:37 #17234 mytarmailS: 来吧，反正看了很有意思。 这很糟糕... 好吧，在这里你有一个累积的曲线球......采取一个更大的时期，只 允许在一个不坏的手表上购买/销售。而圣杯在你的口袋里有一段时间了 mytarmailS 2020.04.21 16:23 #17235 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 糟糕的是... 好吧，在这里你有一个累积的曲线球......采取一个更大的时期，只 允许在一个不坏的手表上购买/销售。而圣杯就在你的口袋里一段时间 ahahah）所以你认为我有足够的大脑来检查每小时的确定性方向，但没有足够的大脑来创建一个只有两行代码的系统，这就是检查的目的？)))) 你在侮辱人 ) [删除] 2020.04.21 17:16 #17236 mytarmailS: ahahaha）所以你认为我有头脑，每小时检查一个确定的方向，但没有头脑创建一个有两行代码的系统，这就是检查的最初目的？)))) 你在侮辱人 ) 我相信你昨天才做的，在我的帖子和文章之后......也许更早一点。 所以要写出TC和KEJ的结果 累积的例子很有趣，在某些情况下可以说明问题，我赞成 真的，1个小时就变成了这样一幅画。但我已经有一个关于这个策略的机器人，没有什么交易。 Mihail Marchukajtes 2020.04.21 17:44 #17237 因此，STOPE，有一点我不能理解的是，如果你已经找到了买入和卖出的分钟数，为什么还需要MO、NS、AI等？ Rorschach 2020.04.21 17:53 #17238 挖出了圆形水平上的地位。 Rorschach 2020.04.21 17:55 #17239 Mihail Marchukajtes: 因此，STOPE，我不明白的是，如果你已经找到了买入和卖出的时间，为什么还需要MO、NS、AI等？ 我告诉你一些更酷的事情，你可以不费吹灰之力在那里赚钱)) Mihail Marchukajtes 2020.04.21 18:05 #17240 罗夏。 我给你一个更酷的，你可以不费吹灰之力就能赚到钱)) 来吧，我很期待...。 1...171717181719172017211722172317241725172617271728172917301731...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
关于周期......如果你把分钟收盘价（它们的增量有一定的滞后性）与某个小时的开盘价 的偏差。
举例来说，这一年中所有的第七个小时内的图片都是这样的
所有会议记录的分发
通过把一个半小时的所有增量加起来，可以看出某种规律性。
你可以看到在某一小时的哪几分钟卖出有意义，在哪几分钟买入有意义（统计学上）。
例如，在第10分钟卖出，在第31分钟买入，等等。你可以在测试器中检查它
这就像某种统计模式，你可以把MO放在上面，每小时的每一分钟都是如此。
就像为什么不呢，我把它画出来，我就知道了。
这很糟糕...
好吧，在这里你有一个累积的曲线球......采取一个更大的时期，只 允许在一个不坏的手表上购买/销售。而圣杯在你的口袋里有一段时间了
ahahah）所以你认为我有足够的大脑来检查每小时的确定性方向，但没有足够的大脑来创建一个只有两行代码的系统，这就是检查的目的？)))) 你在侮辱人 )
我相信你昨天才做的，在我的帖子和文章之后......也许更早一点。
所以要写出TC和KEJ的结果
累积的例子很有趣，在某些情况下可以说明问题，我赞成
真的，1个小时就变成了这样一幅画。但我已经有一个关于这个策略的机器人，没有什么交易。
挖出了圆形水平上的地位。
我告诉你一些更酷的事情，你可以不费吹灰之力在那里赚钱))
