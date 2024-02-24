交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1728 1...172117221723172417251726172717281729173017311732173317341735...3399 新评论 [删除] 2020.04.22 09:56 #17271 mytarmailS: R是更好的））。 什么？ mytarmailS 2020.04.22 10:06 #17272 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 用什么？ 1一切都在那里！已经实施 2 从想法到测试原型的时间最少 3个简短而友好的代码 也许还少了些什么 mytarmailS 2020.04.22 10:11 #17273 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 切换到python，我们将为grails制作一个工作环境。 这背后的想法是什么？ [删除] 2020.04.22 10:16 #17274 mytarmailS: 但是，这个想法本身，这个环境是什么？ 基于新的优化器 mytarmailS 2020.04.22 10:27 #17275 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 基于新的优化器 我认为这是行不通的，价格变化的特征非常强烈，我正在 "工作"，在所有操作之前正确地转换数据，这将寻找一些统计模式，在我看来，这是目标1，如果它实现了，强制哪种MO或哪种优化类型将不重要。 Mihail Marchukajtes 2020.04.22 10:30 #17276 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 没有过滤，就是在浪费时间。 而且，分解成组件甚至不是目标。粗略地说，为了得到一个稳定的周期，你必须以这样一种方式来转换系列，使周期从一开始就存在。否则，在特征向量中的进一步分解（主成分法或毛毛虫）将总是显示出垃圾，而这些垃圾会随着时间的推移而变化。 也就是说，这个东西只对前循环系列起作用 我没有找到任何关于综援的可用信息，与之相比，它是什么？ 简而言之，我的信息的含义是这样的。这个不可重绘的毛毛虫有一些设置，你从绿色的10岁和11岁窗口中指定参数，并设置它们的群星和群深，然后你选择构建范围（很重要）和训练的条数，我不明白，也从未改变过，我想这与迭代有关。在最后，它允许画出绝对任何曲率和周期的循环线。这东西非常灵活。你知道，一个不重绘的爬虫。所以这个策略的要点是，当你根据绿色窗口的参数建立这条直线时，你也要手动选择。小点上的黑棒扩大并沿着小点移动，在那一刻，示波器的移动速度令人难以置信。我们将历史记录转移几十条，并再次到示波器的窗口，与这个加密狗共舞，直到圆圈不转出来。但最有趣的是，这个Avdon是唯一一个在Neuroshel内部有自己窗口的插件。不是指标或策略的对话形式，它的内部窗口与主窗体开在同一层面，它不是指标或策略，是一种工作工具。我已经得到了主窗口的良好视野，我已经得到了主窗口的良好视野，我得到了工具的良好视野。那么kroch以这样小的机会来跳舞，找到这个圈子，我没有，但我得到的圈子是不切塔莫尤沉闷的placezna的绿色窗口。看，即使是这个工具的创造者也找不到一个很好的例子作为参考，因为在目前的图表端，这个曲线有很多变体，它会像毛毛虫一样描述它，但在最近的将来，它的表现会有所不同。因此，在绿色窗口中，有两个频率交替地预测对方。 这个策略的基本点是，在构建一个有保障的信号后，立即给出4-5个信号，然后滚蛋。是的，即使是两个也足够了。这是所有战略的基本含义。如果一个策略在优化后不能立即给你保证5个信号，那么你就没有策略。即使5个中有3个是积极的，也足够了。 因此，这就是这个策略的全部要点：当你建立并得到一个圈子时，你保证会有三步棋，你会赚到。此时此刻，你被保证有三步棋可以赚到任何钱，做完后继续前进。这样的工具。只是当我得到了一个正确形状的圆，而且是一个螺旋形的，或者说如果你在彼此之间画两个螺旋形，我就okue了，在前三个保证的5个弯道内，它真的没有工作很长时间，我不记得确切的。但不幸的是，它只是不可能用手来做。虽然我是一个真正的Neuroshell书呆子，换了不止一只鼠标:-)但还没有准备好接受这样的测试。因此，马克西姆，问我关于NS的问题，我会向你解释。:-)事实上，不是..... 方案的火。 Vladimir Suslov 2020.04.22 10:32 #17277 真实报价--200个欧元兑美元点，单变量和双变量的特征向量图 mytarmailS 2020.04.22 10:38 #17278 弗拉基米尔-苏斯洛夫。 真实的Kotir - 200点欧元兑美元，单变量和双变量的特征向量图 哦，太好了，但这只是一个近似值，不是预测，对吗？ 你是如何建立这些二维图表的？ 我对代码感兴趣。 Vladimir Suslov 2020.04.22 10:42 #17279 mytarmailS: 哦，太好了，但这只是一个近似值，不是预测，对吗？ 听着，你是如何建立这些二维图表的，我对代码感兴趣 取一对组件，如3，4 沿着X轴 - 分量3 沿着Y轴--部件4。 如果圆 - 循环 Mihail Marchukajtes 2020.04.22 10:43 #17280 mytarmailS: 尤金矢量)))) )))) 我的天，我把第一件事做得恰到好处 :-)事后我回忆起那个场合，意识到我太幸运了，我从来没能比在绿窗上更接近这个圈子。 正是这个机会，让我在原则上把这个工具标记为一个可行的工具，我不介意重复使用。你很清楚我对频率建模者持怀疑态度。谁在报价中寻找不存在的东西，试图增加，更重要的是分解频率。 我在证券交易所交易，我是一个交易员。体积、德尔塔、利益，这是我的文件：-)))))))我已经检查过了，但这种非常的频率分析方法我会使用，并且会用钱来信任它。 因为我明白，一个案例不能成为交易的基础。总之，当我离开神经所时，这个方法是所有不同产品中唯一对我有用的方法。保证有3个信号，但不是在手动模式下，否则你会浪费你所有的有用时间。你需要在这里和现在迅速进行优化。 1...172117221723172417251726172717281729173017311732173317341735...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
R是更好的））。
什么？
用什么？
1一切都在那里！已经实施
2 从想法到测试原型的时间最少
3个简短而友好的代码
也许还少了些什么
切换到python，我们将为grails制作一个工作环境。
这背后的想法是什么？
但是，这个想法本身，这个环境是什么？
基于新的优化器
基于新的优化器
我认为这是行不通的，价格变化的特征非常强烈，我正在 "工作"，在所有操作之前正确地转换数据，这将寻找一些统计模式，在我看来，这是目标1，如果它实现了，强制哪种MO或哪种优化类型将不重要。
没有过滤，就是在浪费时间。
而且，分解成组件甚至不是目标。粗略地说，为了得到一个稳定的周期，你必须以这样一种方式来转换系列，使周期从一开始就存在。否则，在特征向量中的进一步分解（主成分法或毛毛虫）将总是显示出垃圾，而这些垃圾会随着时间的推移而变化。
也就是说，这个东西只对前循环系列起作用
我没有找到任何关于综援的可用信息，与之相比，它是什么？
简而言之，我的信息的含义是这样的。这个不可重绘的毛毛虫有一些设置，你从绿色的10岁和11岁窗口中指定参数，并设置它们的群星和群深，然后你选择构建范围（很重要）和训练的条数，我不明白，也从未改变过，我想这与迭代有关。在最后，它允许画出绝对任何曲率和周期的循环线。这东西非常灵活。你知道，一个不重绘的爬虫。所以这个策略的要点是，当你根据绿色窗口的参数建立这条直线时，你也要手动选择。小点上的黑棒扩大并沿着小点移动，在那一刻，示波器的移动速度令人难以置信。我们将历史记录转移几十条，并再次到示波器的窗口，与这个加密狗共舞，直到圆圈不转出来。但最有趣的是，这个Avdon是唯一一个在Neuroshel内部有自己窗口的插件。不是指标或策略的对话形式，它的内部窗口与主窗体开在同一层面，它不是指标或策略，是一种工作工具。我已经得到了主窗口的良好视野，我已经得到了主窗口的良好视野，我得到了工具的良好视野。那么kroch以这样小的机会来跳舞，找到这个圈子，我没有，但我得到的圈子是不切塔莫尤沉闷的placezna的绿色窗口。看，即使是这个工具的创造者也找不到一个很好的例子作为参考，因为在目前的图表端，这个曲线有很多变体，它会像毛毛虫一样描述它，但在最近的将来，它的表现会有所不同。因此，在绿色窗口中，有两个频率交替地预测对方。
这个策略的基本点是，在构建一个有保障的信号后，立即给出4-5个信号，然后滚蛋。是的，即使是两个也足够了。这是所有战略的基本含义。如果一个策略在优化后不能立即给你保证5个信号，那么你就没有策略。即使5个中有3个是积极的，也足够了。
因此，这就是这个策略的全部要点：当你建立并得到一个圈子时，你保证会有三步棋，你会赚到。此时此刻，你被保证有三步棋可以赚到任何钱，做完后继续前进。这样的工具。只是当我得到了一个正确形状的圆，而且是一个螺旋形的，或者说如果你在彼此之间画两个螺旋形，我就okue了，在前三个保证的5个弯道内，它真的没有工作很长时间，我不记得确切的。但不幸的是，它只是不可能用手来做。虽然我是一个真正的Neuroshell书呆子，换了不止一只鼠标:-)但还没有准备好接受这样的测试。因此，马克西姆，问我关于NS的问题，我会向你解释。:-)事实上，不是..... 方案的火。
真实的Kotir - 200点欧元兑美元，单变量和双变量的特征向量图
哦，太好了，但这只是一个近似值，不是预测，对吗？
你是如何建立这些二维图表的？ 我对代码感兴趣。
哦，太好了，但这只是一个近似值，不是预测，对吗？
听着，你是如何建立这些二维图表的，我对代码感兴趣
取一对组件，如3，4
沿着X轴 - 分量3
沿着Y轴--部件4。
如果圆 - 循环
尤金矢量))))
))))
我的天，我把第一件事做得恰到好处 :-)事后我回忆起那个场合，意识到我太幸运了，我从来没能比在绿窗上更接近这个圈子。
正是这个机会，让我在原则上把这个工具标记为一个可行的工具，我不介意重复使用。你很清楚我对频率建模者持怀疑态度。谁在报价中寻找不存在的东西，试图增加，更重要的是分解频率。 我在证券交易所交易，我是一个交易员。体积、德尔塔、利益，这是我的文件：-)))))))我已经检查过了，但这种非常的频率分析方法我会使用，并且会用钱来信任它。 因为我明白，一个案例不能成为交易的基础。总之，当我离开神经所时，这个方法是所有不同产品中唯一对我有用的方法。保证有3个信号，但不是在手动模式下，否则你会浪费你所有的有用时间。你需要在这里和现在迅速进行优化。