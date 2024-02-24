交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2568

新评论
 
如果你第一次不明白，请再读一遍我上面的帖子，但要慢慢读 :-)
 
mytarmailS#:
判断为什么？
如果作者说了8次不可能建立基于神经网络的人工智能，那就意味着------"似乎归结为网络架构的另一种复杂化"
有趣的是...

通过他两个网站上的链接--那里也有MO的想法的实施。他的观点是作为一个大的上下文集来实现的，每个上下文集都是一个独立的网状结构（例如自动编码器）。

 
Aleksey Nikolayev#:

我滚动浏览了他两个网站上的链接--在MO中也有这个想法的实施。他的想法是作为一个大的上下文集来实现的，每个上下文集都是一个独立的网格（比如说自动编码器）。

啊，你是说只实现了上下文吗？ 我想的是他的人工智能的整体，对不起，没有注意到。

 

以下是 阿列克谢的演讲 ，他谈到了他的人工智能模型（没有古人、哲学等）。

向AGI社区 发言，这些人是在算法方面设定趋势的人，对任何网络、强化学习等都很熟悉。

对我来说，看到、理解和认识到我们对市场的做法是多么的原始，非常有趣。

Универсальный язык интеллекта. Редозубов на вебинаре AGI Russia
Универсальный язык интеллекта. Редозубов на вебинаре AGI Russia
  • 2020.11.10
  • www.youtube.com
Рассказ Алексея Редозубова о роли "языка" в контекстно-смысловой модели и решении задач NLP с ее помощью.Вебинар состоялся в четверг, 22.10.2020.Дан экскурс ...
 

人工智能是机器建立NS来解决出现的复合问题的能力 :)

最初，你需要一个描述目标达成前的障碍的算法，人工智能必须将其分解并建立网络来解决这些问题--网络的配置由自己决定。

 

在我看来，最重要的是对现代金融数学和其中使用的MOI的理解。这是必要的，如果只是因为它们被所有大的价格塑造者所使用。

在YouTube上有关于这个主题的讲座

День российской науки: Л.А. Меркин "Что такое финансовая математика и почему она важна"
День российской науки: Л.А. Меркин "Что такое финансовая математика и почему она важна"
  • 2021.02.08
  • www.youtube.com
Лекция доктора математики Л.А. Меркина, приуроченная к Дню российской науки в Университете "Сириус"
 
Aleksey Nikolayev#:

在我看来，最重要的是对现代金融数学和其中使用的MOI的理解。这是必要的，如果只是因为它们被所有大的价格塑造者所使用。

在YouTube上有关于这个主题的讲座

金融数学和MO有什么好理解的，你需要知道市场的机制和它的参与者

在大多数情况下，群众必然会输，因为它的反面角色是一个 "主要角色"。

1）你需要看到零售买家和卖家的不平衡，例如，如果有许多卖家，那么 "大玩家"（买家）就在交易的另一边。

比如说现在在犹太人身上，很多卖家

2）也有逆向交易的时刻--这就是做市商

人们总是看到，价格的走势与人群相反（反相关）。

当人群在购买并相信增长时，价格会下降，反之亦然......

这就是整个市场...


p.s. 和视频是肯定的

 
Aleksey Nikolayev#:

因此，对于每个预测器，都采取了0.5<X<7.3这样的规则。

是的，让我们这么说吧。

Aleksey Nikolayev#:

然后我们建立所有可能组合的数量

不，现在我们把不等式规则的执行作为一个，看一下规则被样本触发时目标（比方说二元分类）的平均值，如果最初的平均值，比方说样本中的0.45，在只由反应评估后变成了0.51，那么我们认为预测器（其图/量）的预测能力为0.06，也就是6%。

我们收集了很多这样的预测器，这些预测器已经是独立的二进制预测器，并使用它们来建立一个模型。

将所有这样的量子与所有（无论有无预测能力）的量子结合起来，确实不是一个快速的工作，但如果用一个基础预测器来做，在此基础上确定一个有预测能力的量子，可能不是不合理的。

Aleksey Nikolayev#:

一般来说，对于小的N（取决于样本大小），它可能是有效的，但对于大的N，它将是过度训练。

但即使在理论上，这种过度训练也会减少，因为可能的组合比全样本中的少。

我们仍然要理解为什么这种量子规律性可能工作了7年，然后突然停止工作......

 
谁知道是否有一个趋势决定论的测试...
你需要知道这是否真的是一种趋势或随机的波动...

也许是同一个赫斯特？


对不同类型的趋势进行开箱测试

R best!!!!

 
Aleksey Vyazmikin#:

不，现在把不等式规则的执行作为一个，看一下规则被样本触发时目标的平均值（比方说二元分类），如果原来的平均值是，比方说，样本中的0.45，而单独按反应评估后是0.51，那么考虑预测器（其情节/量）的预测能力是0.06，即6%。

具体如何编码并无太大区别（就组合学而言）。重点是一样的--每条线都有作为特征的什么规则被执行，什么规则不被执行。它总是2^N的变体，其中N是规则的数量。之后，这些规则中的每一条都将被纳入最终的2^(2^N)个变体的集合。很明显，不可能只是正式地尝试这么多的变体。这就是为什么以合理的方式安排它们是有意义的。例如，首先我们采取所有只由一条规则描述的变体，然后是所有只由两条规则描述的变体，以此类推。或者类似这样的事情。

Aleksey Vyazmikin#:

尚待理解的是，为什么这种量子规律性可以工作7年，然后突然停止......

例如，许多其他玩家迟早会发现他们。

1...256125622563256425652566256725682569257025712572257325742575...3399
新评论