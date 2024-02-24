交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1730 1...172317241725172617271728172917301731173217331734173517361737...3399 新评论 Mihail Marchukajtes 2020.04.22 11:14 #17291 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 10年前试过的毛毛虫，没有鱼的经典形式。 毛毛虫不起作用，因为它重画了当前的和以前的和以前的，关于你说的什么鱼我不明白。你不明白你在谈论什么鱼。不要混淆海岸，马克思，你认为我会注意这种特别的垃圾，让这种可敬的人分心吗？ 但这种方法在重绘和技术上绝对可行，另外就是我只见过一次。这就是我想检查的内容。你们都是频率工程师，对频率有这么大的热情，那就检查一下策略，忙吧。其实CSSA的方法是后来发表的，公众对知识的渴望，怎么会有不重画的毛毛虫一直是唯一不允许使用的阿喀琉斯之踵，它以其完美的形状在历史上招手....。 Vladimir Suslov 2020.04.22 11:19 #17292 mytarmailS: ... 谢谢你的帮助... 你自己写的程序吗？ 分解本身是现成的，其余的是我根据教程中的例子编写的matlab脚本。 [删除] 2020.04.22 11:21 #17293 mytarmailS: 我不明白。解释一下根源以及我在哪里出了问题。我们正在寻找依赖于时间或指标读数 或其他什么的离散状态。这些状态下的增量时刻在很长一段时间内保持不变，我们只需要为它们写一个简单的TS这就是你开始做的时间堆栈，但你还没有把它推广到其他情况下 你可以使用聚类，但它更难解释 Vladimir Suslov 2020.04.22 11:24 #17294 Mihail Marchukajtes: 有什么/在哪里可以读到关于综援的信息？ mytarmailS 2020.04.22 11:28 #17295 弗拉基米尔-苏斯洛夫。 分解本身已经准备好了，剩下的是我根据手册中的例子编写的matlab脚本。 好样的! 我使用R的 "Rssa "包 https://arxiv.org/pdf/1309.5050.pdf http://www.milanor.net/blog/wp-content/uploads/2014/07/SingularSpectrumAnalysisWithRssa.pdf [删除] 2020.04.22 11:37 #17296 mytarmailS: 最大的问题是，今天这个状态是5根蜡烛的大小，明天是3根蜡烛，后天是23根蜡烛，一切都像生活中一样，一切都在流动，一切都在变化，它永远不会和以前一样，它将是相似的，但你知道，所以... 而当你在5,3,23州的蜡烛上训练AMO时，下一个将是203！！明白了吗？ 谱系分析应该有帮助，把所有东西按顺序排列，看看有什么变化，增加、减少等等。 然后，在很好地理解了这个过程之后，我们可以建立一些适应性的东西。 反驳 Mihail Marchukajtes 2020.04.22 11:37 #17297 弗拉基米尔-苏斯洛夫。 有什么/在哪里可以读到关于综援的信息？ 文件是官方的，但他们是资产阶级，很难理解。NOXA分析系统 Rorschach 2020.04.22 11:41 #17298 Mihail Marchukajtes: 如果当时价格是这样走的，这个指标可能会非常好用，这个时期几乎是静止的。 mytarmailS 2020.04.22 11:46 #17299 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 窥视 ))))，我脑子里已经有了一条毛毛虫））） 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 我们正在寻找取决于时间或指标读数或其他的离散状态。这些状态下的增量时刻在很长一段时间内保持不变，需要为它们写一个简单的TS 这就是你已经开始做的时间性胶水，但还没有普及到其他情况下 你可以使用聚类，但它更难解释 聚类也可以使用，我也试过，你也可以采取两到三个聚类，但有一个 "维度的诅咒"，就是例子很少。 [删除] 2020.04.22 11:50 #17300 mytarmailS: ))) 我的脑子里已经有了一条毛毛虫））））。 毛毛虫可以在预处理之前使用，这样你就可以在自己身上涂抹坚果酱和浇灌香槟了。 1...172317241725172617271728172917301731173217331734173517361737...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
10年前试过的毛毛虫，没有鱼的经典形式。
谢谢你的帮助...
你自己写的程序吗？
分解本身是现成的，其余的是我根据教程中的例子编写的matlab脚本。
我不明白。解释一下根源以及我在哪里出了问题。
我们正在寻找依赖于时间或指标读数 或其他什么的离散状态。这些状态下的增量时刻在很长一段时间内保持不变，我们只需要为它们写一个简单的TS
这就是你开始做的时间堆栈，但你还没有把它推广到其他情况下你可以使用聚类，但它更难解释
有什么/在哪里可以读到关于综援的信息？
好样的!

我使用R的 "Rssa "包
好样的!
我使用R的 "Rssa "包
https://arxiv.org/pdf/1309.5050.pdf
http://www.milanor.net/blog/wp-content/uploads/2014/07/SingularSpectrumAnalysisWithRssa.pdf
最大的问题是，今天这个状态是5根蜡烛的大小，明天是3根蜡烛，后天是23根蜡烛，一切都像生活中一样，一切都在流动，一切都在变化，它永远不会和以前一样，它将是相似的，但你知道，所以...
而当你在5,3,23州的蜡烛上训练AMO时，下一个将是203！！明白了吗？
谱系分析应该有帮助，把所有东西按顺序排列，看看有什么变化，增加、减少等等。
然后，在很好地理解了这个过程之后，我们可以建立一些适应性的东西。
有什么/在哪里可以读到关于综援的信息？
如果当时价格是这样走的，这个指标可能会非常好用，这个时期几乎是静止的。
))))，我脑子里已经有了一条毛毛虫）））
我们正在寻找取决于时间或指标读数或其他的离散状态。这些状态下的增量时刻在很长一段时间内保持不变，需要为它们写一个简单的TS
这就是你已经开始做的时间性胶水，但还没有普及到其他情况下你可以使用聚类，但它更难解释
我的脑子里已经有了一条毛毛虫））））。
毛毛虫可以在预处理之前使用，这样你就可以在自己身上涂抹坚果酱和浇灌香槟了。