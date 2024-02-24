交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1730

新评论
 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

10年前试过的毛毛虫，没有鱼的经典形式。

毛毛虫不起作用，因为它重画了当前的和以前的和以前的，关于你说的什么鱼我不明白。你不明白你在谈论什么鱼。不要混淆海岸，马克思，你认为我会注意这种特别的垃圾，让这种可敬的人分心吗？ 但这种方法在重绘和技术上绝对可行，另外就是我只见过一次。这就是我想检查的内容。你们都是频率工程师，对频率有这么大的热情，那就检查一下策略，忙吧。其实CSSA的方法是后来发表的，公众对知识的渴望，怎么会有不重画的毛毛虫一直是唯一不允许使用的阿喀琉斯之踵，它以其完美的形状在历史上招手....。
 
mytarmailS:

...

谢谢你的帮助...

你自己写的程序吗？

分解本身是现成的，其余的是我根据教程中的例子编写的matlab脚本。

[删除]  
mytarmailS:

我不明白。解释一下根源以及我在哪里出了问题。

我们正在寻找依赖于时间或指标读数 或其他什么的离散状态。这些状态下的增量时刻在很长一段时间内保持不变，我们只需要为它们写一个简单的TS

这就是你开始做的时间堆栈，但你还没有把它推广到其他情况下

你可以使用聚类，但它更难解释
 
Mihail Marchukajtes:

有什么/在哪里可以读到关于综援的信息？

 
弗拉基米尔-苏斯洛夫

分解本身已经准备好了，剩下的是我根据手册中的例子编写的matlab脚本。

好样的!

我使用R的 "Rssa "包

https://arxiv.org/pdf/1309.5050.pdf

http://www.milanor.net/blog/wp-content/uploads/2014/07/SingularSpectrumAnalysisWithRssa.pdf

[删除]  
mytarmailS:

最大的问题是，今天这个状态是5根蜡烛的大小，明天是3根蜡烛，后天是23根蜡烛，一切都像生活中一样，一切都在流动，一切都在变化，它永远不会和以前一样，它将是相似的，但你知道，所以...

而当你在5,3,23州的蜡烛上训练AMO时，下一个将是203！！明白了吗？

谱系分析应该有帮助，把所有东西按顺序排列，看看有什么变化，增加、减少等等。

然后，在很好地理解了这个过程之后，我们可以建立一些适应性的东西。

反驳

 
弗拉基米尔-苏斯洛夫

有什么/在哪里可以读到关于综援的信息？

文件是官方的，但他们是资产阶级，很难理解。NOXA分析系统
 
Mihail Marchukajtes:

如果当时价格是这样走的，这个指标可能会非常好用，这个时期几乎是静止的。


 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

窥视

))))，我脑子里已经有了一条毛毛虫）））

马克西姆-德米特里耶夫斯基

我们正在寻找取决于时间或指标读数或其他的离散状态。这些状态下的增量时刻在很长一段时间内保持不变，需要为它们写一个简单的TS

这就是你已经开始做的时间性胶水，但还没有普及到其他情况下

你可以使用聚类，但它更难解释
聚类也可以使用，我也试过，你也可以采取两到三个聚类，但有一个 "维度的诅咒"，就是例子很少。
[删除]  
mytarmailS:

)))

我的脑子里已经有了一条毛毛虫））））。

毛毛虫可以在预处理之前使用，这样你就可以在自己身上涂抹坚果酱和浇灌香槟了。

1...172317241725172617271728172917301731173217331734173517361737...3399
新评论